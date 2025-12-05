Unicentro Bogotá enciende la magia de la Noche de Velitas y las Novenas con su “Pasaporte Navidad”

Publicado: diciembre 5, 2025, 3:24 pm

El centro comercial presenta una agenda navideña que honra las tradiciones más queridas de los colombianos, combinando música, luces y experiencias familiares para celebrar en grande la Noche de Velitas y las Novenas y con una sorpresa que será el broche de oro de la temporada.

Bogotá, Diciembre 1 2025.

Este año, Unicentro Bogotá vuelve a convertirse en el epicentro de la Navidad capitalina con una celebración que honra las tradiciones más queridas por las familias colombianas: la Noche de Velitas y las Novenas. Bajo el concepto “Pasaporte Navidad”, el icónico centro comercial invita a vivir una temporada luminosa, emotiva y profundamente familiar, donde las costumbres se encuentran con experiencias innovadoras y escenarios de ensueño. Además, sus visitantes podrán participar en el sorteo de un carro cero kilómetros.

Unicentro Bogotá apuesta en grande con espectáculos memorables y espacios que despiertan la emoción y la esperanza, ofreciendo una agenda de actividades imperdibles.

7 de diciembre: Noche de Velitas

La celebración de la Noche de Velitas en Unicentro Bogotá se ha convertido en un clásico imperdible de la ciudad. Cada año reúne a miles de personas que encuentran en la ciudadela un espacio seguro, festivo y cargado de magia para encender la primera luz de la Navidad.

El centro comercial, presentará un evento inolvidable desde las 6:00 p.m., que incluirá:

Show musical de Laura Kalop , con un espectáculo al estilo Broadway para iluminar la noche con emoción y grandes interpretaciones.

, con un espectáculo al estilo Broadway para iluminar la noche con emoción y grandes interpretaciones. Exhibición de drones , una puesta en escena aérea que pintará el cielo con figuras navideñas, coreografías luminosas y momentos perfectos para capturar en familia.

, una puesta en escena aérea que pintará el cielo con figuras navideñas, coreografías luminosas y momentos perfectos para capturar en familia. Espacios especialmente ambientados para encender velas, compartir buenos deseos y vivir una velada cargada de simbolismo y tradición.

Pista de hielo

Entre las atracciones principales de la temporada, se destaca la pista de patinaje sobre hielo, una experiencia imperdible que promete diversión, recuerdos compartidos y espíritu navideño.

Ubicación: Primer piso de la torre de parqueaderos.

Primer piso de la torre de parqueaderos. Horario: De 1:00 p. m. a 9:00 p. m.

De 1:00 p. m. a 9:00 p. m. Venta de boletas: Disponible en estaciones físicas dentro del centro comercial (entradas 1, 2 y 7) o en la página web atrapalo.com – * Requisito estar inscrito en el programa de fidelización de Unicentro Bogotá Más Puntos

Disponible en estaciones físicas dentro del centro comercial (entradas 1, 2 y 7) o en la página web – * Valor general: Presentando facturas de compra dentro del centro comercial igual o mayor a $ 50.000 pesos el valor de la entrada será de $35.000 por persona. Valor full $40.000 por persona sin factura de compra.

Presentando facturas de compra dentro del centro comercial igual o mayor a $ 50.000 pesos el valor de la entrada será de $35.000 por persona. Valor full $40.000 por persona sin factura de compra. Beneficio especial: Para usuarios del programa Más Puntos (Plata, Oro y Platino) el valor de la entrada será de $30.000 pesos por persona, sin necesidad de presentar facturas de compra.

** Niños a partir de los 5 años. Aplican términos y condiciones.