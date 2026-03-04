INGENIERÍA DE PIRELLI AL SERVICIO DE LOS MOTOCICLISTAS LLANTAS ANGEL™ Y DIABLO™ ALIADAS PERFECTAS PARA DESPLAZARTE EN LA CIUDAD CON SEGURIDAD

Publicado: marzo 4, 2026, 10:55 am

Cada vez más personas buscan agilizar sus desplazamientos en las ciudades con el fin de optimizar el tiempo y para esto, la mejor opción es una motocicleta ya que es un vehículo rápido, ágil y que ocupa poco espacio.

Pirelli consciente de esta realidad, está en constante innovación en materia de llantas para motocicletas que brinden no solo un rendimiento excepcional sino un alto nivel de seguridad para los pilotos. Para alcanzar estos objetivos, Pirelli emplea los materiales más avanzados en tecnología buscando maximizar la adherencia en diversas condiciones de terreno y, al mismo tiempo, garantizar una durabilidad sobresaliente.

Es así, que las familias Pirelli Angel™ y Diablo™, diseñadas especialmente para motocicleta, se han convertido en las llantas ideales de los motociclistas colombianos gracias a su capacidad de adaptación a la compleja topografía y condiciones climáticas del país, ofreciendo seguridad y tecnología de punta.

Pirelli Angel™ Scooter: Estas llantas premium, están diseñadas para la movilidad urbana y se destacan por su alto confort y excelente agarre en mojado gracias a su compuesto alto en sílice y su maniobrabilidad dinámica. Su manejo es preciso, con una estructura rígida y un diseño moderno convirtiéndola en la llanta ideal para el tráfico diario y trayectos seguros en carretera. En cuanto a seguridad, las Angel™ Scooter están diseñadas para tener un comportamiento deportivo y un alto agarre en curvas.

Pirelli Diablo™ Scooter: Esta llanta de Pirelli, aporta un manejo mejorado, agarre absoluto y mayor rendimiento en terrenos mojados gracias a la combinación de las última tecnologías, materiales, procesos y conocimientos adquiridos por Pirelli en el mundo de los deportes a motor, particularmente en las competencias de motociclismo. Esta llanta está pensada para aquellos pilotos que necesitan movilizarse ágilmente por la ciudad. Su compuesto doble de alta sílice en la llanta trasera ofrece un mayor kilometraje y un excelente agarre en todas las condiciones.

La seguridad del piloto, una prioridad para Pirelli

En el motociclismo, la seguridad del piloto es un aspecto primordial, y teniendo en cuenta que las llantas son el único punto de contacto entre la moto y la carretera, Pirelli no escatima esfuerzos en desarrollar productos que garanticen, cada vez más, una conducción ágil, eficiente y segura.

Pirelli, empresa con más de 150 años comprometida con el motociclismo y la innovación, continúa siendo un referente en la industria, ofreciendo soluciones tecnológicas que mejoran el rendimiento de sus productos y al mismo tiempo elevan los estándares de seguridad para los motociclistas.