Colombia lanza el primer estándar operativo y auditable para influencers en Latinoamérica - Colombia

Publicado: marzo 6, 2026, 10:58 am

Laura Tobón y RealFluencers presentan Influencer Verified, el sistema que convierte las buenas prácticas en un estándar profesional verificable para la industria.

El influencer marketing se ha consolidado como uno de los canales publicitarios de mayor crecimiento e importancia para las marcas. Sin embargo, su expansión ha superado la creación de estándares profesionales claros y mecanismos consistentes de verificación.

Para responder a esta brecha nace Influencer Verified, el primer sistema integral de verificación profesional para influencers en Latinoamérica, desarrollado por RealFluencers y cofundado por Laura Tobón.

Más que un sello, Influencer Verified funciona como un estándar operativo y auditable, diseñado para asegurar que los creadores no solo tengan alcance, sino condiciones reales de profesionalismo, responsabilidad y cumplimiento.

De las buenas prácticas a la aplicación real

Influencer Verified traduce principios de buenas prácticas publicitarias, responsabilidad profesional y protección al consumidor en criterios concretos aplicables a personas.

El sistema evalúa a los influencers bajo tres dimensiones:

Profesionalismo:

Identidad validada, documentación, trayectoria, madurez operativa y fiabilidad profesional.

Experticia / Desempeño real:

Calidad de contenido, autenticidad de audiencia y análisis combinado de datos, herramientas tecnológicas y revisión humana.

Responsabilidad y Cumplimiento Normativo:

Publicidad responsable, transparencia (disclosure), alineación con principios legales y normativos, y especialización cuando aplica (por ejemplo, influencers en categorías como salud o educación).

El modelo opera como una licencia profesional vigente y revalidable en el tiempo, con estatus verificable para marcas y agencias.

Un estándar alineado con las nuevas exigencias del mercado

La relevancia de este enfoque está respaldada por señales claras del mercado. Un estudio reciente del CESA realizado entre 336 profesionales de mercadeo y marca de diferentes industrias evidencia que la fiabilidad, la transparencia y la ética pesan hoy más que el número de seguidores al momento de seleccionar influencers.

De igual forma, reportes internacionales de la industria destacan que la gestión de brand safety y el control reputacional son prioridades crecientes para las marcas.

Varias compañías nacionales y multinacionales ya han manifestado incorporar Influencer Verified como requisito o criterio preferente dentro de sus procesos de onboarding y selección de influencers.

“No basta con estar verificado en redes sociales. Hoy también es necesario estar verificado como profesional. Ser influencer implica una gran responsabilidad. Las marcas no buscan solo alcance; buscan preparación, ética y compromiso real con estándares profesionales.”

— Laura Tobón, cofundadora de Influencer Verified

“En distintos países ya se están creando reglas para el influencer marketing. Eso es fundamental. Pero la regulación por sí sola no garantiza profesionalismo ni seguimiento continuo. Verified aporta la infraestructura para elevar estándares y hacer verificable el cumplimiento.”

— Max Beck, CEO de RealFluencers

Influencer Verified eleva la empleabilidad y el posicionamiento profesional de creadores y agencias de talento, mientras ofrece a marcas y agencias una infraestructura que reduce riesgo legal y reputacional, mejora la trazabilidad y aporta criterios verificables para la toma de decisiones.

Más sobre el proceso

El proceso de verificación combina tecnología y evaluación humana especializada. Es un modelo híbrido: parcialmente automatizado y parcialmente evaluado por expertos.

Incluye análisis de datos, revisión documental, entrevistas con psicólogos y expertos de la industria, así como validaciones técnicas y de cumplimiento.

Influencer Verified también está desarrollando programas de formación y capacitación que prepararán a los creadores para cumplir con los estándares requeridos y acceder al proceso de verificación.

Los influencers verificados podrán señalizar su estatus en sus perfiles digitales, diferenciándose dentro del mercado.

Adicionalmente, se está implementando una plataforma que permitirá a marcas y aliados reportar posibles incumplimientos de estándares por parte de influencers verificados, fortaleciendo la trazabilidad y el control continuo.

El proceso puede realizarse de manera individual por parte de los creadores o a través de paquetes institucionales adquiridos por marcas antes de iniciar colaboraciones, garantizando que los talentos cumplan los criterios antes de trabajar juntos.

En una siguiente fase, Influencer Verified trabaja con compañías del sector asegurador para desarrollar mecanismos de respaldo financiero que cubran eventuales daños económicos derivados de incumplimientos comprobados.

Una visión regional

Aunque nace en Colombia, Influencer Verified fue diseñado desde el inicio con una visión internacional, con un modelo replicable y escalable para otros mercados de la región y EE.UU.

En sus primeros meses de operación, Influencer Verified ya ha verificado a más de 600 influencers.

Influencer Verified marca el inicio de una nueva etapa para el influencer marketing en la región.

Sobre Influencer Verified

Influencer Verified es el primer sistema integral de verificación profesional para influencers en Latinoamérica. Desarrollado por RealFluencers en alianza con Laura Tobón, establece criterios verificables de profesionalismo, desempeño y cumplimiento, transformando las buenas prácticas en un estándar operativo aplicable y auditable en el ecosistema influencer.

