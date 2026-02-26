Colombianos buscan retomar el control de sus finanzas tras el pico de gasto de fin de año: una app local propone una novedosa forma de hacerlo

Publicado: febrero 26, 2026, 12:59 pm

Según la firma Raddar, solo en diciembre el gasto de los hogares colombianos alcanzó cerca de 131 billones de pesos, impulsado por la temporada navideña. Este pico de consumo hace evidente la necesidad de ajustar los hábitos financieros al inicio del año para lograr una mejor proyección económica en 2026.

En este contexto, PliP, una app colombiana gratuita, centraliza las facturas y permite entender fácilmente en qué se va el dinero, se convierte en una herramienta clave para fortalecer los hábitos de ahorro y tomar decisiones financieras más informadas durante el año.

La aplicación incorpora nuevas actualizaciones basadas en inteligencia artificial que permiten a los usuarios automatizar la clasificación de sus gastos, organizar sus facturas electrónicas y obtener recomendaciones personalizadas para mejorar sus hábitos financieros.

Bogotá, febrero de 2026. El inicio de año es, para muchos colombianos, el momento de hacer cuentas. Tras la temporada de fin de año, caracterizada por un aumento significativo del consumo, miles de hogares se enfrentan al reto de reorganizar su presupuesto y mejorar sus hábitos financieros para los meses siguientes buscando, como dicen algunos, “que no le sobren días al salario”.

De acuerdo con la firma Raddar, el gasto total de los hogares colombianos alcanzó cerca de 1.191,7 billones de pesos en 2025, con un crecimiento real del 3,67%. Solo en diciembre, el gasto llegó a alrededor de 131 billones de pesos, impulsado principalmente por la temporada navideña. En la distribución del presupuesto familiar, los alimentos representaron cerca del 31%, seguidos por vivienda (24%) y transporte y comunicaciones (15%), lo que evidencia la complejidad de administrar los recursos en un contexto de múltiples obligaciones y consumos cotidianos.

En este escenario, entender con precisión en qué se va el dinero se ha convertido en una prioridad. Organizar la información financiera permite identificar patrones de consumo, detectar gastos innecesarios y tomar decisiones más estratégicas sobre el uso del presupuesto mensual, un paso clave para construir hábitos de ahorro sostenibles en el largo plazo.

La tecnología como aliada del control financiero

En este contexto, herramientas digitales como PliP, una app colombiana gratuita, están transformando la forma en que las personas gestionan su dinero. La aplicación permite centralizar facturas electrónicas, organizar los consumos de manera automática y visualizar los gastos por categorías como alimentación, hogar, transporte, bienestar, ocio, educación y compras, convirtiendo la información dispersa en datos claros, visuales y accionables.

Gracias a funcionalidades basadas en inteligencia artificial, PliP clasifica los gastos automáticamente, facilita la creación de presupuestos por categoría y genera alertas que ayudan a tomar decisiones oportunas. De esta manera, los usuarios pasan del registro manual o la memoria a un control financiero más eficiente y estratégico.

“Esta solución surge de una necesidad concreta: ayudar a las personas a entender cómo usan su dinero en el día a día, especialmente en un contexto donde la masificación de la factura electrónica ha incrementado la cantidad de información financiera disponible, pero no necesariamente su capacidad de organización o análisis”, explicó José Prado, CEO de PliP.

Actualmente, más de 100.000 usuarios utilizan la app para monitorear sus gastos y mejorar sus decisiones financieras. La información se almacena en infraestructura de Amazon Web Services (AWS) y cumple con estándares de seguridad que garantizan la confidencialidad de los datos.

De cara a 2026, PliP proyecta nuevas funcionalidades como insights personalizados, recomendaciones de ahorro basadas en hábitos de consumo y beneficios relevantes para los usuarios, fortaleciendo su propósito de acompañar a las personas en la construcción de bienestar financiero real.

5 tips para mejorar tus finanzas personales y fortalecer el hábito de ahorro

Haz visible tu dinero. Centraliza tus gastos y facturas en un solo lugar: lo que no se mide, no se puede mejorar.

Define un presupuesto realista. Asigna límites por categoría (alimentos, transporte, entretenimiento) y ajústalos según tu estilo de vida.

Automatiza el ahorro. Aparta un porcentaje de tus ingresos apenas los recibas, antes de gastar.

Identifica fugas de dinero. Revisa suscripciones, compras impulsivas y gastos hormiga que afectan tu capacidad de ahorro así como tendencias de gasto en determinados rubros.

Convierte el ahorro en un objetivo. Ponle nombre y propósito (viaje, fondo de emergencia, inversión) para hacerlo más motivador y constante.

La aplicación está disponible de forma gratuita para Android, iOS y en www.plip.co.