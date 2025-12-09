El emprendimiento colombiano impulsa la economía navideña: Feria EVA proyecta ventas por más de $19.000 millones

Publicado: diciembre 9, 2025, 11:20 am

Bogotá. La temporada decembrina traerá un importante dinamismo para los emprendedores colombianos. Feria EVA Christmas Edition, uno de los eventos comerciales más grandes del país, proyecta superar los $19.000 millones en ventas en su edición de Navidad, consolidándose como una plataforma clave para la economía creativa y el talento nacional.

El evento se realizará del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre, transformando la zona del Parque 93 en un recorrido de más de 15.000 m², que integrará experiencias, zonas comerciales y espacios culturales. El circuito se extenderá hacia el Pabellón 94, donde estará ubicado EVA Home & Decor, un espacio de 900 m² dedicado a diseño, decoración y propuestas creativas para el hogar.

Durante la segunda fecha, este pabellón incluirá además el Christmas Table Market, una experiencia para amantes de la gastronomía con marcas de productos terminados ideales para regalar en Navidad: mermeladas artesanales, vinos, especias, mantequillas saborizadas y más.

Una Navidad inspirada en los inviernos europeos

Esta edición estará ambientada bajo el concepto “White Christmas”, evocando los inviernos europeos con escenarios blancos, iluminación cálida y un ambiente elegante que convertirá la feria en un boulevard al aire libre lleno de experiencias.

Además de ser un evento comercial, EVA busca conectar a los visitantes con la magia de la temporada a través de una agenda cultural, espacios temáticos, actividades familiares y experiencias diseñadas por las mismas marcas.

520 marcas y un circuito que cambia cada semana

Más de 520 emprendimientos harán parte de la feria, rotando entre las dos semanas para ofrecer una oferta comercial distinta en cada fecha. EVA reúne más de 15 categorías, incluyendo moda, joyería, accesorios, bienestar, hogar, mascotas, niños y gastronomía.

Algunas de las marcas destacadas incluyen:

Moda: A Modo Mio, Alanna, Bethel Minimal, Islote Blanco, Not a Uniform

Joyería: Fenomena, Tafleur, Senda, Salvárea

Accesorios: Anca Ravelo, Pisos, Roszuar

Bienestar: Lataffa, Quinto Elemento, NNT Lab, Atenea

Home & Decor: MSC Design, Kamuchy, Selvaggio, La Cuchillería, Konker

Tras recibir más de 300.000 visitantes en septiembre —67.000 solo en Home & Decor— EVA proyecta crecer 20% en asistencia para esta edición.

Experiencias: del pop-up de TOUS a barras festivas

Entre las activaciones más destacadas están:

Pop-up sensorial de TOUS , celebración global de los 40 años del icónico Oso (presente solo en cinco países).

Empaque gratuito de regalos con Coordinadora.

Photobooth navideño con Cafam.

Salón pedagógico de Curaprox.

Experiencias tecnológicas con BYD.

Barras de temporada con Maestro Dobel y JP Chenet.

Chocolatería estilo mercados europeos, ubicada en la Casita EVA.

Además, la organización lanzó merch oficial diseñado especialmente para esta edición.

Una agenda cultural para toda la familia

La agenda incluirá:

Presentaciones de Delfina Dib y El Emperador de la Cumbia

Shows navideños y las tradicionales novenas

Activaciones permanentes en EVA Kids, con marcas especializadas y actividades para niños

Para el cierre, el 21 de diciembre, EVA presentará un Concierto de Navidad del Coro de la Ópera de Colombia, uno de los cuerpos corales más prestigiosos del país.

Influencers y personalidades se unen como expositores

Reconocidos creadores de contenido y figuras públicas participarán con sus marcas propias, entre ellos:

María Manotas, Johana Rojas, Eleonora Morales, Alejandro Riaño, Paula Andrea Betancur, Kika Nieto, Katherine Porto y Viviana Grondona, aumentando el atractivo de la feria y acercando público a los emprendimientos.

Un motor para el emprendimiento colombiano

Según Ana María Gómez, fundadora de EVA, esta edición fue diseñada como “un escenario mágico donde las personas puedan descubrir piezas únicas, elegir regalos con significado y conectar con la creatividad del país”.

El evento cuenta con el respaldo de aliados como Cafam Droguerías, Coordinadora, Curaprox, L’Oréal, Savvy, Zephir, Bancolombia, BYD, Tous, Maestro Dobel, JP Chenet, Redeban, Pepe Ganga Toys, L’Occitane, Cuisinart, Ninja/Shark e Hindú, y apoya causas sociales como Misión Nutrición y la Fundación INTI.

El ingreso es gratuito y el evento es Pet Friendly.

Horarios EVA Christmas Edition

10 al 14 y 17 al 21 de diciembre

Miércoles, jueves y domingo: 10:00 a.m. – 8:00 p.m.

Viernes y sábado: 10:00 a.m. – 9:00 p.m.

Más información: @feriaeva.co