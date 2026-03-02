Ambiente Laboral en Bogotá: percepción, gestión y transformación

Publicado: marzo 2, 2026, 3:24 pm

El Ambiente Laboral se ha consolidado como un factor decisivo de competitividad y sostenibilidad organizacional. En este contexto, Great Place to Work® Colombia presentó “El Informe: El Ambiente Laboral en Bogotá 2026”, un estudio que recoge la voz de más de 290.000 colaboradores en 875 organizaciones y ofrece una radiografía precisa de cómo se vive y se percibe la experiencia laboral en la capital.

El origen de la percepción: ¿qué evalúa el colaborador?

Factores Personales (35%)

Incluyen variables como la formación académica, los estudios en curso, la orientación sexual y la identidad étnica. En Bogotá, el hallazgo más relevante es el alto nivel de cualificación: el 21% de los colaboradores cuenta con posgrado y el 22% realiza estudios adicionales. Este perfil altamente formado eleva las expectativas frente a la experiencia laboral y redefine los estándares de liderazgo, desarrollo y reconocimiento.

Factores Organizacionales (34%)

Variables como el sector económico, la propiedad y el tamaño de la empresa influyen de manera determinante en la calidad de la experiencia laboral. En los últimos años, estas variables han ganado mayor relevancia frente al impacto histórico del sector, evidenciando una transformación en la forma como se configura la percepción.

Factores Laborales (26%)

El tipo de contrato, el nivel del cargo y la modalidad de trabajo inciden directamente en la experiencia cotidiana del colaborador. En este escenario, Bogotá lidera la adopción del trabajo híbrido en Colombia, una estrategia que mitiga el impacto de la movilidad, especialmente en localidades como La Candelaria (46%) y Santa Fe (41%).

Factores Geográficos (5%)

Aunque representan el menor peso porcentual, en Bogotá adquieren una relevancia crítica. El 65% de los colaboradores califica su desplazamiento desde el lugar de residencia hasta su lugar de trabajo como incómodo (la cifra más alta del país), lo que convierte la movilidad en un determinante transversal del bienestar. En respuesta a este desafío estructural, la ciudad lidera la adopción del trabajo híbrido en Colombia.

Una transformación estructural

Ante este panorama, Great Place to Work® sugiere como prioridad promover entornos psicológicamente saludables y reconocer que las nuevas dinámicas laborales no constituyen una tendencia pasajera, sino una transformación estructural en la forma de trabajar y gestionar el talento.

