Sanautos anuncia la apertura de una nueva sala Renault en Bogotá, en el sector de Morato

Publicado: marzo 2, 2026, 12:10 pm

La expansión responde al crecimiento del mercado automotor en Colombia y al fortalecimiento del portafolio eléctrico e híbrido de la marca.

Con esta inauguración, la compañía fortalece su presencia en Bogotá y apuesta por la transición hacia modelos más sostenibles.

Hablar de Renault en Colombia es hablar de Sanautos, un concesionario que por 70 años ha sido líder en la comercialización y servicios para la marca. Hoy, como parte de su expansión, anuncia la apertura de Sanautos Morato, una nueva sala ubicada en Bogotá, en uno de los clústeres automotores más importantes de la ciudad.

El nuevo punto adopta el concepto global New’R de Renault, que integra diseño, innovación y una renovada identidad de marca, en línea con la evolución de su portafolio y la incorporación de nuevas tecnologías.

“Sanautos Morato es nuestra apuesta para seguir creciendo en el país y consolidar nuestra presencia en un sector que viene mostrando una fuerte recuperación impulsada por factores como tasas de cambio más favorables y el auge de nuevos modelos sostenibles”, afirma Liliana Sánchez, gerente comercial de Grupo Sanautos.

De acuerdo con el más reciente boletín de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el mercado automotor colombiano cerró 2025 con un crecimiento del 26.4% frente a 2024. Entre las marcas más vendidas, Renault ocupó el segundo lugar con 33.658 unidades y en diciembre, la Renault Duster fue el modelo más vendido del mes, con 1.137 unidades.

A la nueva sala llegarán novedades en modelos híbridos como la Renault Koleos E-Tech, una Suv con cinco modos de conducción para diferentes caminos y momentos, motor 1.500 turbo y dos generadores eléctricos que entregan en conjunto 241 caballos de potencia, la Arkana Sprit Alpine, con tecnología híbrida de última generación y la todoterreno Duster E-Tech con silueta robusta, barras de techo modulares y guardabarros reforzados. También se destacan los modelos 100% eléctricos como el Renault Kwid E-Tech – y el Megane E-Tech, con una oferta de eficiencia, innovación y cero emisiones.

Esta apertura se suma a las 17 salas Renault de Sanautos en el centro y el oriente del país, dos de las cuales abrieron operación en el segundo semestre de 2025 en Fusagasugá y Girardot.

“Nuestro compromiso es que nuestros clientes disfruten cada parte del camino ofreciéndoles diferentes alternativas de vehículos que se adapten tanto a la ciudad como a la aventura, a sus trabajos y emprendimientos, y también ofrecerles soluciones de movilidad totalmente sostenibles, todo bajo el mismo techo. En esta nueva sala proyectamos un promedio inicial de 30 unidades vendidas al mes, con una meta de crecimiento progresivo”, agregó Sánchez.

La nueva sala de SANAUTOS MORATO abrió sus puertas el pasado 19 de febrero, estará ubicada en la Avenida de la constitución # 98 – 64 y contará con un equipo de asesores experto, atención personalizada, opciones de financiación, test drives y una moderna área de exhibición y atención de 180 mts2.