Women Business Connect reunió a líderes empresariales para promover el crecimiento, la equidad y las oportunidades de negocio en Colombia

Publicado: diciembre 2, 2025, 11:18 am

Este jueves 27 de noviembre, Women Business Connect (WBC) celebró su cuarta edición en el auditorio de PwC Colombia en Bogotá, donde cerca de 100 empresarios, emprendedores y profesionales participaron en una jornada dedicada al liderazgo, la inspiración y el poder del relacionamiento consciente.

El evento es creado y organizado por Yeimi Pedraza, Valentina Monroy y José Baquero, quienes han consolidado este espacio como uno de los encuentros de networking más influyentes de Bogotá. La conducción estuvo a cargo de Andrés Macías, maestro de ceremonia, quien guió la jornada con dinamismo, cercanía y un estilo que potenció la interacción entre los asistentes.

La agenda incluyó tres paneles y dos Inspire Moments, en los que diversos speakers compartieron herramientas, experiencias y conocimientos sobre liderazgo, toma de decisiones estratégicas, crecimiento profesional, branding personal y el valor del networking con propósito. Además, los asistentes disfrutaron de un espacio formativo sobre business casual y de una pausa consciente de relajación, que complementó la experiencia integral del encuentro.

Primer panel: El Liderazgo que Impulsa el Crecimiento

Este panel contó con la participación de Claudia Carolina Ruiz (JetSmart), Luisa Lafaurie (Luisa Postres), Ana Sandoval (cofundadora de Bold) y la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Fue moderado por Wilson Herrera, socio de PwC Colombia.

Las panelistas destacaron la importancia de la autonomía femenina, el equilibrio entre vida personal y profesional y la capacidad de negociación como herramienta clave para el desarrollo de las mujeres en posiciones estratégicas. Un espacio que dejó mensajes poderosos sobre disciplina, confianza y autosuficiencia.

Primer Inspire Moment: Vestir para Liderar

Guiado por Valentina Zemanate, este espacio se centró en cómo la imagen también comunica poder, liderazgo y coherencia profesional. Su mensaje invitó a reflexionar sobre el impacto de vestir con intención y propósito.

Segundo panel: Liderazgo que Trasciende

Moderado por Gerardo Silva, presidente del Banco de Occidente, reunió a mujeres referentes como:

Luz Dary Guerrero (Servientrega y Efecty)

Marcela Perilla (SAP)

Adriana Garzón (Arcos Dorados)

Sylvia Guerrero (Nespresso)

Las panelistas coincidieron en que el liderazgo no depende del género, sino de la disciplina, la preparación y el carácter. Invitaron a las mujeres a asumir riesgos con valentía y a tomar decisiones que les permitan trascender en sus organizaciones y en sus comunidades.

Networking estructurado

El evento incluyó un ejercicio de networking estructurado, donde los asistentes presentaron sus empresas, productos, servicios y necesidades de colaboración. Este espacio facilitó la creación de nuevas alianzas, conexiones estratégicas y oportunidades comerciales que continúan más allá del evento.

Segundo Inspire Moment: Pausa consciente

Después del networking, los asistentes participaron en una pausa consciente dirigida por Daniel Bello, un momento para reconectarse consigo mismos, respirar y retomar la agenda desde un estado de mayor calma y claridad mental.

Tercer panel: Liderar es Dejar Huella

Moderado por José Soler, presidente de Dream Fly School, contó con la participación de:

Luz Stella Murgas (NaturGas)

Liliana Ochoa (PwC Colombia – Outsourcing)

Nathalia Villalobos (Nokia)

Janeth Martínez (Transnacional de Carga)

En este espacio se habló de disciplina, preparación, toma de riesgos y del papel fundamental de los mentores en el desarrollo profesional. Las panelistas resaltaron que dejar huella significa impactar positivamente a las personas y construir un legado de liderazgo auténtico.

Cierre y anuncio de próximos eventos

La jornada concluyó con un cóctel de relacionamiento, donde los asistentes reforzaron las conexiones creadas a lo largo del día.

El evento contó con el patrocinio de Exim Trade Capital y PwC Colombia. Como aliados estratégicos participaron Aruma, Luisa Postres, Eude Business School, JetSmart y Dapper, y como media partners estuvieron Revista Gerente y Revista El Congreso.

Durante el encuentro se anunciaron también los próximos eventos que WBC traerá en 2026:

WBC Tech – Febrero

WBC Petróleo y Energía – Mayo

WBC Health – Agosto

WBC Fashion – Noviembre

Además, dos ediciones especiales:

Miami – Abril 2026

San Andrés – Octubre 2026

Estos anuncios reafirman el compromiso de WBC con fortalecer comunidades, conexiones y oportunidades para líderes y emprendedores en Colombia y en el ámbito internacional.

Women Business Connect continúa consolidándose como uno de los espacios de networking más influyentes de Bogotá, reafirmando su propósito: conectar personas, potenciar talentos y fortalecer relaciones basadas en la confianza.

Síguelos en sus redes sociales: @desufuturo