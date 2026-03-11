HOTEL COSMOS 100 BOGOTÁ, LANZA SU NUEVO CENTRO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL

Publicado: marzo 11, 2026, 11:37 am

Bajo el concepto de un Universo de experiencias el Hotel Cosmos 100 y centro de convenciones lanza cuatro nuevos restaurantes y tres bares, que ofrecerán distintas alternativas de gastronomía internacional.

El Hotel Cosmos 100, uno de los referentes históricos de la hotelería empresarial en el norte de la capital, anuncia la culminación de un proceso de renovación integral que marca el inicio de una nueva etapa para la marca. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el hotel reafirma su vocación como punto de encuentro corporativo, gastronómico y social de la Calle 100.

Inaugurado a comienzos de los años 80 por la familia Cajiao-Navarro, Cosmos 100 se consolidó como un hito urbano gracias a su arquitectura de planta redonda y a su apuesta temprana por un centro de convenciones robusto, convirtiéndose en sede habitual de encuentros empresariales y eventos de ciudad. Su evolución ha acompañado la transformación del norte de Bogotá en uno de los principales corredores financieros del país.

“Una renovación que reordena lo esencial”

La intervención realizada no busca romper con la historia del hotel, sino actualizar su propuesta a las nuevas dinámicas del mercado. El proyecto incluyó la renovación de la entrada sobre la Calle 100, una recepción vanguardista, zonas de estar contemporáneas y confortables, y la consolidación de un modelo que entiende el hotel como un universo integral.

Cuatro restaurantes, tres bares, un mismo universo

Más que espacios aislados, Cosmos 100 propone un ecosistema gastronómico compuesto por cuatro restaurantes y tres bares, diseñados para todos los gustos y para todos los momentos del día. El hotel consolida una de las ofertas gastronómicas más

amplias del norte de Bogotá:

“Primavera” cocina inspirada en el origen y en la biodiversidad colombiana. Cada plato parte de un ingrediente noble del territorio y se eleva con técnica contemporánea y profundo respeto por el producto. Su propuesta celebra la tierra, el oficio y la memoria culinaria del país.

Por otro lado “Kin” presenta una cocina asiática esencial, moderna y descomplicada. Inspirada en el concepto de transformación —como el arte del kintsugi— ofrece clásicos asiáticos reinterpretados con elegancia y accesibilidad, adaptándose tanto a almuerzos de trabajo como a cenas sociales y familiares.

La cocina internacional se dará cita en “Guadalupe” pensado para el día a día. Una propuesta amplia y versátil que responde a huéspedes, familias y ejecutivos que buscan una experiencia confiable, generosa y accesible todos los días.

La mejor Panadería, pastelería y café casual se dará cita en Café Cosmos. Un espacio para desayunos, almuerzos ligeros y encuentros informales, que complementa la experiencia del huésped y del visitante del sector.

En cuanto a bares, el hotel integra tres conceptos diferenciados: “Meridiano”, Un bar circular concebido como punto de encuentro entre el día y la noche: café–coworking durante el día, y gastrobar cosmopolita en la tarde y noche, articulando trabajo, conversación y brindis en un mismo espacio.

Por otro lado “El Gaviero”, Bar nostálgico especializado en whisky, inspirado en la figura del viajero y en la elegancia clásica de los bares ingleses, será un refugio urbano para conversaciones largas y coctelería de autor.

Y complementando esta gran experiencia está “Bar 2.600” un Sports bar casual que combina entretenimiento, deporte y una propuesta descomplicada, ampliando el espectro de experiencias dentro del hotel.

“De esta manera Cosmos 100 es concebido como universo de experiencias. Esta nueva etapa parte del concepto de “Cosmos” como un todo: un lugar donde dormir, comer, trabajar, celebrar y conectar sucede dentro de un mismo universo, sin necesidad de salir”.

Marcela Cajiao Presidente Hoteles Cosmos

“Esta visión responde a un cambio estructural en las expectativas del viajero contemporáneo, que ya no busca únicamente alojamiento, sino espacios donde las experiencias fluyan de manera natural a lo largo del día” afirma Marcela Cajiao, presidente de Hoteles Cosmos.

Bajo esta lógica integral, el hotel articula su oferta gastronómica con espacios de bienestar como piscina, zonas húmedas y spa, además de contar con el centro de convenciones más completo del norte de la ciudad: 21 salones con capacidad para atender más de 1.200 personas simultáneamente. Esta infraestructura permite integrar reuniones, celebraciones, alojamiento, gastronomía y bienestar en una misma experiencia continua.

“Desde el punto de vista estratégico, la compañía proyecta incrementos significativos en la rentabilidad del hotel y en las ventas de sus restaurantes y bares, fortaleciendo su posicionamiento como centro gastronómico y escenario de reuniones y celebraciones en el norte de Bogotá”.

“Con esta nueva etapa, el Hotel Cosmos 100 reafirma su lugar en la ciudad: un hotel que honra su legado y se adapta a las nuevas formas de vivir, trabajar y disfrutar Bogotá”. Concluye Marcela Cajiao