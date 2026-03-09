SOY, la experiencia de identidad creada por la psicoterapeuta Jael Toledo, llega a Colombia para abrir una conversación urgente sobre quiénes somos (más allá de lo que hacemos)

Publicado: marzo 9, 2026, 3:37 pm

En un momento en el que muchas mujeres “funcionan” por fuera pero por dentro sienten que algo no encaja, SOY llega a Colombia para poner en palabras eso que tantas viven en silencio: la sobrecarga emocional, la autoexigencia constante y las transiciones vitales que mueven el piso: maternidad, duelos, rupturas, cambios de rumbo, etapas hormonales o nuevas versiones de vida.

En Colombia, este desgaste no es una intuición: en una encuesta divulgada por el Ministerio de Salud, 69.9% de las mujeres mayores de 18 años afirma haber enfrentado en algún momento de su vida problemas de salud mental. Y, a nivel regional, la carga también es alta: en América Latina y el Caribe, 9% de las mujeres vivía con un trastorno de ansiedad en 2021, según estimaciones citadas por el PNUD con base en el Global Burden of Disease.

Frente a este contexto, SOY propone algo distinto a las soluciones rápidas. No se trata de motivación ni de “arreglarse”. Se trata de verse con honestidad, entender lo que está pasando por dentro y elegir con más claridad y paz.

¿Qué es SOY?

SOY es una experiencia digital on-demand https://soy.jaeltoledo.com/es basada en un método de transformación emocional creado por Jael Toledo, psicoterapeuta y especialista en identidad. Está diseñada para mujeres que, aunque “por fuera todo parece estar bien”, por dentro se sienten desorientadas, se exigen en exceso, repiten patrones o viven adaptándose.

En un recorrido guiado, SOY ayuda a ponerle nombre a lo que estás viviendo y a traducir ese insight en decisiones concretas para la vida real.

La experiencia integra contenido terapéutico guiado, ejercicios prácticos, espacios de escritura personal y una sesión en vivo de Catarsis con Jael.

Además, SOY cuenta con un formato para organizaciones, pensado para programas de bienestar, sin requerir implementaciones internas complejas.

Sobre Jael Toledo

Jael Toledo es psicoterapeuta familiar y de pareja con más de 15 años de experiencia clínica. Su trabajo se centra en identidad, salud emocional y transiciones vitales, con una forma de comunicar cercana, humana y directa.

Es autora y speaker, y abre conversaciones públicas sobre temas que históricamente se han vivido en silencio: la autoexigencia, los vínculos, la maternidad, la ansiedad, el duelo y la búsqueda de sentido a lo largo de la vida.

En el marco de su llegada a Colombia, Jael sostendrá conversaciones y espacios íntimos con mujeres de distintos sectores, además de encuentros con medios y entrevistas enfocadas en identidad, salud mental y transiciones vitales.