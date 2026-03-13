Mujer del sector cooperativo asume la gerencia de Visionamos en plena expansión de Bre-B

Publicado: marzo 13, 2026, 5:03 pm

Una mujer del sector cooperativo asume la gerencia de Visionamos, la empresa que conectó a 700.000 colombianos al sistema de pagos en tiempo real.

En medio de la expansión del sistema de pagos inmediatos Bre-B en Colombia, Visionamos anunció el nombramiento de Melva Rojas Paladinez como su nueva Gerente General. La designación ocurre en un momento clave: la compañía fue el primer nodo del sector solidario en operar Bre-B y hoy conecta a más de 150 entidades cooperativas al ecosistema de pagos en tiempo real.

Gracias a esa infraestructura, más de 700.000 colombianos principalmente vinculados a cooperativas y fondos de empleados pueden realizar transferencias inmediatas en condiciones similares a las del sistema financiero tradicional, ampliando su acceso a servicios digitales en un entorno regulado y competitivo.

En ese contexto asume la gerencia Melva Rojas Paladinez, Contadora Pública y Especialista en Gerencia de Empresas, con más de 20 años de trayectoria en el sector cooperativo y solidario. Ha liderado procesos de fortalecimiento institucional, gobierno corporativo y crecimiento sostenible. Fue Gerente General de la Cooperativa Coofisam, vicepresidenta de la Junta Directiva de Fecolfin y fue presidente de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG). También hizo parte del Consejo de Administración de Visionamos, lo que le permitió conocer de primera mano la operación y los desafíos estratégicos de la organización.

Su llegada coincide con una nueva etapa para la compañía, tras un 2025 marcado por la expansión de su red tecnológica, que hoy conecta 212 entidades del sector solidario en 36 departamentos y presta servicios a más de 700.000 usuarios activos en el país. Ese crecimiento 21 % más entidades vinculadas y 13 % más ingresos en el último año consolidó a Visionamos como uno de los principales proveedores de infraestructura tecnológica para cooperativas y fondos de empleados. En 2026, la empresa proyecta fortalecer los casos de uso de Bre-B, implementar nuevas plataformas tecnológicas y desarrollar soluciones basadas en inteligencia de datos e inteligencia artificial, en un entorno marcado por la entrada del Open Banking y el Open Finance en Colombia.

El nombramiento ocurre en un momento en que los medios siguen de cerca la expansión y adopción de Bre-B. En ese escenario, el liderazgo de Rojas Paladinez representa la continuidad de un proceso que ha permitido integrar al sector solidario en la infraestructura nacional de pagos en tiempo real, ampliando las oportunidades de inclusión financiera para cientos de miles de colombi

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