UNICENTRO BOGOTÁ CIERRE HISTÓRICO 2025: LIDERAZGO, EXPERIENCIA Y RESULTADOS EN UN AÑO RETADOR

Publicado: febrero 16, 2026, 9:35 am

Bogotá D.C, Enero 26 2026

Unicentro Bogotá cerró 2025 con un desempeño sobresaliente en un año retador para el sector: registró un crecimiento estimado de 5.92% en tráfico y 21.201.417 millones de visitantes en el año. Estos resultados reflejan una estrategia enfocada en elevar la experiencia del cliente como ventaja competitiva, combinando innovación, servicio, programación y una oferta comercial dinámica que mantuvo a Unicentro Bogotá como punto de encuentro del país. Con iniciativas diseñadas para conectar con audiencias de distintas generaciones, la ciudadela amplió su espectro de visitantes y reafirmó su papel como destino integral de Bogotá, donde conviven compras, gastronomía, entretenimiento y cultura.

El cierre del año estuvo marcado por una temporada decembrina de alto impacto. La Navidad 2025 se consolidó como un éxito de convocatoria y experiencia, más de 2 mil personas vivieron y celebraron el Día de las Velitas, confirmando que Unicentro Bogotá sigue siendo el escenario elegido por las familias y por quienes buscan vivir momentos memorables en la ciudad.

“2025 fue un año retador que nos exigió visión, agilidad y una ejecución impecable. Cumplimos nuestras metas y, sobre todo, fortalecimos lo esencial: la confianza y la relación con quienes nos visitan. Nuestro liderazgo se sostiene en una estrategia centrada en la experiencia, en leer a una sociedad diversa y en evolucionar con ella, elevando el estándar del sector. Llegamos a 2026 convencidos de que desde el sector privado se construye país: se impulsa la industria y se fortalece el tejido social. Y lo hacemos en la antesala de nuestros 50 años, con la determinación de seguir marcando el ritmo, creando valor para Bogotá y proyectando futuro para Colombia”, afirmó Camilo Ángel Moreno, Gerente General de Unicentro Bogotá.

Impulsado por estos resultados, Unicentro Bogotá avanza en la consolidación de su visión de ciudadela: Unicentro Destino Capital, su proyecto de renovación urbana y sostenibilidad que proyecta transformar el entorno y potenciar la cultura, el entretenimiento y la gastronomía, con impacto económico y social para la capital y como modelo de referencia regional.

De cara a 2026, el centro comercial continuará con el desarrollo de su plan de renovación urbana, incluyendo avances asociados a Destino Capital y obras de mitigación. Asimismo, traerá una nueva edición de su aceleradora empresarial El Poder de Dar una Mano, iniciativa que ya ha apoyado a 23 empresarios emergentes, y abrirá las puertas a grandes marcas que se suman a la oferta dinámica del centro comercial, como Nike, Decathlon y uno de los restaurantes del Grupo Parmessano.

En materia de sostenibilidad Unicentro Bogotá inicia la puesta en marcha de 792 módulos fotovoltaicos, con los que generará energía limpia para su operación y evitará la emisión de 190 toneladas de CO₂ al año, gracias a una producción estimada de 406.000 kWh, un impacto equivalente a la captura de carbono de 1.176 árboles. Además, dará continuidad a sus programas de ahorro hídrico, eficiencia energética, movilidad sostenible, reducción de huella de carbono y reciclaje, entre otras iniciativas ambientales que ratifican el compromiso de la ciudadela con una operación más responsable y una visión de largo plazo con el planeta.

UNICENTRO BOGOTÁ EN CIFRAS 2025

Visitantes: 21.201.417

Afluencia diaria: 60.000 personas y 8.000 vehículos (promedio).

Ticket promedio: $300.000

Parqueaderos: 3.262 cupos (automóviles, motos y bicicletas).

Marcas: 322.

Empleo directo: 257 colaboradores.

¡Unicentro es y siempre será evolución que se vive y se siente!