¿Por qué las celebridades están dejando los perfumes comerciales y migrando al lujo de autor?

Publicado: febrero 12, 2026, 12:39 pm

Figuras como Luis Diaz y Daniel Muñoz, junto a estrellas internacionales de la talla de Ronaldinho y Bad Bunny, se inclinan hacia las fragancias de lujo de autor, entre las que destacan marcas exclusivas como VOET, Creed, Parfums de Marly, Amouage, Xerjoff o Le Labo.

La perfumería de nicho se ha convertido en el nuevo sello de distinción para las celebridades en Colombia. Los personajes más influyentes del país, desde los referentes de la Selección Colombia como James Rodríguez y David Ospina, hasta exponentes del género urbano como Blessd, están liderando una migración hacia fragancias de autor, buscando escapar del ‘fast fashion’ olfativo. Un mercado que encuentra en el país un consumidor más inclinado a la exclusividad y la calidad, en el que el perfume es una forma de acercarse al estilo de vida de sus ídolos.

Este fenómeno, que también es habitual en estrellas globales como Ronaldinho, Bad Bunny y Eva Longoria, responde a la necesidad de exclusividad en una industria saturada por fórmulas repetidas. Mientras la perfumería tradicional apuesta por ventas por volumen, el segmento de nicho se consolida como una alternativa para aquellos consumidores que prefieren aromas que no se encuentren en tiendas masivas.

De acuerdo con Esteban Velásquez, fundador y CEO de VOET, marca colombiana de perfumería de autor, la razón por la cual los deportistas de alto nivel y los artistas internacionales están optando por estas esencias radica en que estas fragancias representan identidad, carácter y una forma silenciosa de estatus al otorgar, la autenticidad, que funciona como una firma olfativa personal, y en la alta fijación.

“En un mundo saturado de perfumes comerciales, las celebridades están optando por fragancias que no buscan agradar a todos, sino representar una identidad. La perfumería de autor se ha convertido en un nuevo símbolo de estatus silencioso, pues se rige por la calidad de las materias primas, que se combinan para crear fragancias de alta concentración, larga durabilidad y personalización. Basta con aplicar un poco del producto para sentir el aroma por varias horas”, explica Velásquez.

Un ejemplo de ello es VOET, que usa extractos provenientes de centros mundiales como España y Francia, considerados referentes históricos de la perfumería por su tradición en el desarrollo de esencias, por la innovación y el control de calidad que define los estándares del sector a nivel internacional. Esto ha llevado a que las fragancias de las marcas lleguen a atletas, artistas y figuras públicas que valoran la autenticidad por encima de la popularidad, como lo son el diez de la selección Colombia, James Rodríguez, Luis Díaz, o cantantes como Arcángel, Wisin, Mike Towers, Luis Fonsi y Vin Diesel.

Además, el experto destaca que otro de los atractivos radica en la evolución del aroma sobre la piel, dado que las fragancias están diseñadas para adaptarse al pH de cada persona, logrando que una misma esencia huela distinto en cada individuo. Esa versatilidad permite que la fragancia no sea un accesorio estático, sino un elemento dinámico que se personaliza al contacto, garantizando que el portador proyecte una identidad exclusiva e irrepetible.

Al ser un artículo de lujo, usado por artistas nacionales e internacionales, la perfumería de autor también se convierte en un producto aspiracional para el consumidor, pues para muchos colombianos, se trata de una forma de acercarse al estilo de vida de los deportistas, artistas o figuras públicas que admiran. Esa búsqueda de exclusividad, identidad y consumo aspiracional explican por qué la perfumería de nicho gana terreno en Colombia y se consolida como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del lujo a nivel global.

Según Reports Insights Consulting, el mercado de fragancias de autor fue valorado en 25,82 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta crecerá a una tasa anual compuesta del 10,7 %. Un escenario que confirma que, más allá de la moda, la perfumería de autor responde a un cambio estructural en la forma en que los consumidores entienden el lujo, la imagen personal y la diferenciación.