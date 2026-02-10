El ambiente laboral en Bogotá: hallazgos clave sobre la experiencia de los colaboradores en 2026

Publicado: febrero 10, 2026, 12:07 pm

El ambiente laboral se ha consolidado como uno de los principales factores de competitividad y sostenibilidad para las organizaciones. En este contexto, Great Place to Work® Colombia presentará “El Informe: El Ambiente Laboral en Bogotá 2026”, un estudio especializado que analiza la experiencia y percepción de los colaboradores en las organizaciones de la capital del país.

El informe reúne las opiniones de más de 50 colaboradores, con el objetivo de identificar los aspectos mejor resueltos en la gestión del talento humano, así como las principales oportunidades de mejora que enfrentan las organizaciones bogotanas.

Una radiografía del ambiente laboral en la capital

El Informe: El Ambiente Laboral en Bogotá 2026 ofrece un análisis profundo sobre cómo viven los colaboradores su día a día dentro de las organizaciones. A través de la metodología de Great Place to Work®, el estudio evalúa dimensiones clave como:

La experiencia integral de los colaboradores.

Los niveles de compromiso organizacional.

La percepción del liderazgo.

Los índices de transacción relacionados con compensación, beneficios y desarrollo profesional.

Estos hallazgos se convierten en una herramienta estratégica para gerentes, líderes y áreas de talento humano que buscan fortalecer la cultura organizacional y mejorar la experiencia de sus equipos en un entorno laboral cada vez más competitivo.

Un encuentro para líderes empresariales

En el marco del lanzamiento del informe, Great Place to Work® Colombia realizará un encuentro exclusivo para líderes y tomadores de decisión, en el que se darán a conocer los principales resultados del estudio y se compartirán buenas prácticas para elevar los estándares de excelencia en la gestión humana.

El evento contará con la participación de Jaime Urquijo, director ejecutivo de Great Place to Work® Colombia, quien será el speaker principal y presentará una visión estratégica sobre el impacto del ambiente laboral en el desempeño y la sostenibilidad de las organizaciones.

Detalles del evento:

📅 Fecha: 19 de febrero de 2026

⏰ Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m.

📍 Lugar: Carrera 13A No. 29-24, piso 15 – Allianz Seguros, Bogotá

Panel de expertos en gestión del talento

El encuentro también contará con un panel de líderes en talento humano de reconocidas organizaciones, quienes compartirán su experiencia y aprendizajes en la construcción de entornos laborales de alto desempeño. Entre los panelistas se encuentran:

Debora Bonetto , Andean People & Culture Head – AstraZeneca.

Ana Guevara , Associate Director of Shared Services – Latam – Connext Global Solutions.

Alexandra González , gerente regional de Personas y Organización – Eurofarma.

Alexander Cuestas, gerente de Talento Humano – Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Sus aportes permitirán contrastar los resultados del informe con la realidad organizacional y ofrecer una mirada práctica sobre los desafíos actuales del ambiente laboral en Bogotá.

Un informe clave para la toma de decisiones

Con este estudio, Great Place to Work® Colombia busca aportar información relevante para la toma de decisiones estratégicas en materia de talento humano, contribuyendo a la construcción de organizaciones más sólidas, humanas y sostenibles en la capital del país.

👉 Inscripciones al evento: https://lnkd.in/eeKishFu

Cupos limitados.