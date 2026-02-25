Café Soca: tradición cafetera del Huila, calidad reconocida y crecimiento empresarial con identidad regional

Publicado: febrero 25, 2026, 4:30 pm

La marca huilense articula tradición familiar, tecnología y trabajo con miles de caficultores en un sector clave para la economía y la identidad del país.

Café Soca es una marca colombiana especializada en café del Huila, constituida oficialmente desde 2005. Su historia cafetera, emprendida en 1998, se ha forjado desde el respeto por el origen, el conocimiento técnico y la cultura cafetera de la región. Con una visión enfocada en la excelencia, Soca trabaja para preservar los atributos diferenciales del café huilense y aportar activamente al posicionamiento de los cafés especiales de Colombia en mercados nacionales e internacionales. En ese marco, el país cerró 2025 con exportaciones de café que superaron los 13 millones de sacos , una señal de solidez del sector que, pese a los desafíos climáticos, mantiene el rol del café como motor del agro y la economía nacional.

A la par, en noviembre de 2025 el Huila celebró su liderazgo nacional en producción cafetera, con una participación del 19,65% de la cosecha del país , ratificándose como primer productor de café en Colombia, posición que ha mantenido los últimos 15 años.

Café Soca trabaja con 84.000 familias caficultoras en el Huila, contribuyendo a dinámicas de desarrollo regional y promoviendo prácticas de producción sustentable y artesanal. Esta conexión con el origen se articula con iniciativas de apoyo a emprendimientos locales y con la participación de artesanos que han aportado a la identidad de sus espacios en Neiva y Bogotá.

“La sostenibilidad, para Café Soca, es una forma de construir país. Implica cuidar el territorio, fortalecer a las familias caficultoras y asumir con responsabilidad el reto empresarial de crecer sin perder el origen. Nos sentimos parte de una generación de marcas colombianas que trabajan con propósito, que llevan el nombre del país más allá de sus fronteras, que construyen cultura local de café especial y que entienden que hacer empresa también es una manera de hacer país.” Comenta Claudia Valencia, Gerente Café Soca.

El Huila se ha posicionado como una región líder en café, con su biodiversidad, suelos volcánicos y riqueza hídrica, ofrece condiciones que inciden directamente en la calidad del grano, generando perfiles sensoriales con notas afrutadas, cítricas y florales. Para conservar estas características y responder a estándares de mercado y exportación, la compañía ha incorporado equipamiento para la tostión del café, fortaleciendo la consistencia de la taza, la trazabilidad y el cumplimiento de requisitos internacionales.

Café Soca cuenta con 15 puntos de venta (9 en Neiva y 6 en Bogotá), además de su tienda virtual y presencia en Miami. La marca opera su propia tostadora en el Huila, lo que le permite asegurar un control riguroso sobre la calidad, mantener un sabor inconfundible y consolidar un perfil sensorial único. Con una presencia destacada a nivel nacional, Café Soca representa de forma constante la identidad opita y el valor de su origen. Su café ha sido reconocido con Monde Selection (Plata 2019; Oro 2020 y 2025), y ha recibido distinciones como Premios La Barra 2019 y World Coffee Challenge 2020. Además, cuenta con los sellos Café de Colombia, Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida. En sus tiendas físicas, la marca ofrece experiencias y alternativas para que el público se acerque de manera cercana y memorable al café especial del Huila.

www.cafesoca.com