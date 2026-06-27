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Terremotos en Venezuela: dónde donar alimentos, medicamentos y efectivo desde Bogotá

Publicado: junio 27, 2026, 9:46 am

🆘 EMERGENCIA HUMANITARIA
⏳ La mayoría de puntos reciben hasta el 29-30 de junio

Comunidad Connect Bogotá activa una red de ayuda para los afectados por los terremotos en Venezuela

Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el pasado 24 de junio, dejando comunidades desplazadas y un estado de emergencia nacional declarado en varias regiones, la Comunidad Connect Bogotá reunió fuentes oficiales y confiables para que quienes quieran colaborar desde Bogotá sepan dónde y cómo hacerlo.

Antes de donar: verifique siempre que está en el sitio web o canal oficial de cada organización. La información de este listado está organizada por tipo de ayuda, para que cada persona o empresa pueda contribuir según lo que tenga disponible.

🥫 Donación de alimentos no perecederos

Juntos Se Puede — Bogotá, Calle 104 #54-31
Centro Comercial Centro Suba — frente a la estación de TransMilenio, Av. Calle 145 #91-19, Local 12-101 · 📱 +57 318 534 2222
Juca Sushi — sedes Salitre, Chía, Chapinero, Morato y Cedritos

🐾 Donación de alimentos para mascotas

Clinihogar — Calle 50 #14-34, Teusaquillo, barrio Palermo, Bogotá (casa rosada de 2 pisos, dejar en recepción)
Laika — sedes 140, 116, Usaquén, Modelia, Chapinero, La Caro y Chía
La Panadería Rusa — Chapinero, Zona Rosa

💰 Donación en efectivo

→ Cáritas Venezuela (red diocesana activada para la emergencia)

→ Hablar con Jesús (contacto directo de la Comunidad Connect Bogotá)

→ Cruz Roja (canal oficial Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá)

💊 Donación de medicamentos e insumos médicos

Urgente: guantes, tapabocas, solución salina, gasas y alcohol.
Clinihogar — Calle 50 #14-34, Teusaquillo, barrio Palermo, Bogotá (casa rosada de 2 pisos, dejar en recepción)
Cruz Roja — WhatsApp Bogotá: 324 530 9495 · Línea gratuita: 132 · ✉️ rcf@cruzrojabogota.org.co
Juntos Se Puede — Bogotá, Calle 104 #54-31

🧥 Donación de ropa y mantas en excelente estado

Juntos Se Puede — Bogotá, Calle 104 #54-31

🔎 Reporte y búsqueda de desaparecidos

A través del portal Venezuela Reporta se puede acceder a las herramientas ¿Estás bien?, Venezuela te busca y el Mapa de daños para reportar personas desaparecidas o consultar el estado de la infraestructura afectada.

NÚMEROS DE EMERGENCIA (VENEZUELA)

Emergencia Nacional 911
Protección Civil 166
Bomberos 167

Información recopilada y verificada por la Comunidad Connect Bogotá · Verifique siempre los canales oficiales antes de donar.

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