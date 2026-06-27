Terremotos en Venezuela: dónde donar alimentos, medicamentos y efectivo desde Bogotá

Antes de donar: verifique siempre que está en el sitio web o canal oficial de cada organización. La información de este listado está organizada por tipo de ayuda, para que cada persona o empresa pueda contribuir según lo que tenga disponible.
🥫 Donación de alimentos no perecederos
🐾 Donación de alimentos para mascotas
💰 Donación en efectivo
→ Cáritas Venezuela (red diocesana activada para la emergencia)
→ Hablar con Jesús (contacto directo de la Comunidad Connect Bogotá)
→ Cruz Roja (canal oficial Cruz Roja Colombiana, Seccional Cundinamarca y Bogotá)
💊 Donación de medicamentos e insumos médicos
🧥 Donación de ropa y mantas en excelente estado
🔎 Reporte y búsqueda de desaparecidos
A través del portal Venezuela Reporta se puede acceder a las herramientas ¿Estás bien?, Venezuela te busca y el Mapa de daños para reportar personas desaparecidas o consultar el estado de la infraestructura afectada.
NÚMEROS DE EMERGENCIA (VENEZUELA)
|Emergencia Nacional
|911
|Protección Civil
|166
|Bomberos
|167
Información recopilada y verificada por la Comunidad Connect Bogotá · Verifique siempre los canales oficiales antes de donar.