Terremotos en Venezuela: dónde donar alimentos, medicamentos y efectivo desde Bogotá

🆘 EMERGENCIA HUMANITARIA ⏳ La mayoría de puntos reciben hasta el 29-30 de junio

Comunidad Connect Bogotá activa una red de ayuda para los afectados por los terremotos en Venezuela



Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela el pasado 24 de junio, dejando comunidades desplazadas y un estado de emergencia nacional declarado en varias regiones, la Comunidad Connect Bogotá reunió fuentes oficiales y confiables para que quienes quieran colaborar desde Bogotá sepan dónde y cómo hacerlo.