Revista Gerente lo invita al Foro de Sostenibilidad y Gestión Empresarial – Cupos limitados

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Detalles del evento
📅 Fecha: 18 de junio de 2026
⏱️ Duración: 3 horas
📍 Lugar: Bogotá, Colombia
🎟️ Cupos: Limitados
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Escríbanos a carolinaherrera@gerente.com
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