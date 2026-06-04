 Revista Gerente lo invita al Foro de Sostenibilidad y Gestión Empresarial – Cupos limitados - Colombia
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Revista Gerente lo invita al Foro de Sostenibilidad y Gestión Empresarial – Cupos limitados

Publicado: junio 4, 2026, 8:45 am

🌱 INSCRIPCIONES ABIERTAS · CUPOS LIMITADOS

Foro de Sostenibilidad y Gestión Empresarial

Bogotá, Colombia · 18 de junio de 2026 · 3 horas de contenido

🎤 Panel de alto nivel
🤝 Networking exclusivo
💡 Casos reales

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¿Por qué asistir?
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  • Conozca tendencias y estrategias del futuro
  • Genere nuevas conexiones con líderes empresariales
  • Convierta los retos ambientales en oportunidades
  • Participe en un panel de alto nivel
📍
Detalles del evento

📅 Fecha: 18 de junio de 2026

⏱️ Duración: 3 horas

📍 Lugar: Bogotá, Colombia

🎟️ Cupos: Limitados

✉️ ¿Dudas?

Escríbanos a carolinaherrera@gerente.com

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