Publicado: junio 30, 2026, 11:38 am

📈 NUEVO LIDERAZGO 🇨🇴 DANONE NUTRICIA COLOMBIA Danone Nutricia nombra nuevo Country Manager para liderar una nueva etapa de crecimiento e innovación en Colombia La compañía, que ha logrado duplicar su negocio en el país desde 2019, fortalecerá su apuesta por la innovación, la nutrición especializada y la generación de evidencia científica local.





Bogotá, junio de 2026. Danone Nutricia Colombia anuncia el nombramiento de Luis Mariano Ramos Prieto como nuevo Country Manager para el país, quien asumió el liderazgo de una nueva etapa enfocada en acelerar el crecimiento del negocio, impulsar la innovación y fortalecer el acceso a soluciones nutricionales basadas en ciencia.

El nombramiento se produce en un momento de consolidación para la compañía, que ha experimentado un crecimiento de doble dígito en Colombia durante los últimos años, impulsado por el desarrollo de categorías de nutrición especializada, la expansión hacia nuevos segmentos y el fortalecimiento de su relación con profesionales e instituciones de salud.

Con más de 25 años de experiencia en las industrias farmacéutica, de consumo masivo y nutrición especializada, y una trayectoria liderando operaciones en mercados como Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina, Ramos Prieto llega a Danone Nutricia con una visión centrada en el desarrollo de soluciones basadas en evidencia científica, el fortalecimiento de la relación con los profesionales de la salud y la ampliación del acceso a alternativas nutricionales.

2x negocio duplicado desde 2019 25+ años de experiencia 80+ empleos directos en Colombia B Corp certificación obtenida en 2025

« Colombia es un país al que le tengo un profundo cariño y respeto. He vivido aquí durante más de diez años junto a mi familia; mi esposa y mis hijos son colombianos, por lo que conozco de cerca el enorme potencial que tiene el país. Mi compromiso es seguir fortaleciendo el trabajo que hemos construido, impulsar la innovación y continuar generando valor para pacientes, profesionales de la salud, consumidores y comunidades. Pero también hay una prioridad fundamental para mí: cuidar y desarrollar a nuestro equipo. Los Danoners son las personas que todos los días hacen posible nuestra misión en Colombia, y estoy convencido de que cuando las personas crecen, el negocio también crece. — Luis Mariano Ramos Prieto, Country Manager de Danone Nutricia Colombia

🔬 Liderazgo en nutrición especializada

Actualmente, Danone Nutricia mantiene una posición de liderazgo en nutrición pediátrica, especialmente en la categoría de Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV), así como en suplementación nutricional para dieta cetogénica. La compañía también ha fortalecido su presencia en otras áreas de nutrición especializada, consolidándose como un actor relevante en categorías orientadas a pacientes con necesidades nutricionales específicas.

La organización genera más de 80 empleos directos en Colombia y mantiene una red de impacto que involucra aliados, distribuidores, proveedores, instituciones de salud y profesionales médicos en distintas regiones del país.

🎯 Prioridades de la nueva administración

⚙️ Ejecución del negocio Fortalecer la operación local 💡 Innovación acelerada Incorporar el portafolio global 🔬 Evidencia clínica Generación de investigación local 🌱 Talento Desarrollo de colaboradores

«Queremos seguir aportando conocimiento científico relevante para el país, fortalecer la innovación y evaluar nuevas soluciones que respondan a las necesidades de pacientes, consumidores y profesionales de la salud. Nuestro objetivo es seguir creciendo de manera sostenible y generar un impacto positivo para Colombia.» — Ramos Prieto

🌎 Una visión de largo plazo para Colombia

En línea con esta estrategia, la compañía ha destinado una parte significativa de sus inversiones recientes al desarrollo y lanzamiento de productos innovadores, así como al fortalecimiento de nuevos canales para ampliar el acceso a sus soluciones nutricionales. Danone Nutricia también reafirma su visión de largo plazo para Colombia y su compromiso con un modelo de crecimiento responsable, respaldado por la certificación B Corp obtenida en 2025.

Bajo el liderazgo de Ramos Prieto, la compañía continuará evaluando oportunidades para incorporar innovaciones de su portafolio global al mercado colombiano y fortalecer la generación de evidencia clínica local, dos de los ejes con los que espera seguir impulsando su crecimiento en el país.