Croydon Lanza nuevo formato en su nueva tienda en Centro Mayor y proyecta apertura de 10 tiendas en 2026.

Publicado: mayo 25, 2026, 3:12 pm

La compañía planea abrir 10 nuevas tiendas este año y acercarse a los 110 puntos de venta a nivel nacional.

La marca genera cerca de 3.000 empleos directos e indirectos en Colombia.

La nueva tienda en Centro Mayor abrirá el próximo 19 de mayo con una inversión superior a los $600 millones.

Durante la semana de inauguración, los clientes podrán encontrar productos entre $100 mil y $200 mil pesos.

Bogotá, Colombia. En medio del crecimiento sostenido del mercado de tenis y calzado casual en Colombia, Croydon anunció un ambicioso plan de expansión y modernización de su red de tiendas, con inversiones superiores a los $5.000 millones durante 2026.

La estrategia responde al dinamismo del consumo de calzado deportivo y casual en el país, así como al fortalecimiento de categorías enfocadas en comodidad, funcionalidad y diseño para el uso diario. Actualmente, la compañía vende más de tres millones de pares al año en tiendas físicas y proyecta cerrar 2026 con cerca de 110 puntos de venta a nivel nacional.

Como parte de este plan, Croydon inaugurará el próximo 19 de mayo su tienda número 106 en el centro comercial Centro Mayor, en Bogotá. La apertura contó con una inversión superior a los $600 millones e incorpora un nuevo concepto de tienda orientado a mejorar la experiencia de compra.

“Renovamos el formato de nuestras tiendas y la manera en que mostramos nuestra experiencia como fabricantes y comercializadores de calzado. Actualizamos las vitrinas, el mobiliario, las zonas de descanso, optimizamos los espacios para medirse el calzado y enriquecimos toda la experiencia de compra para conectar con las nuevas dinámicas del consumidor”, aseguró Fabián Rubio, director de tiendas de Croydon.

“El nuevo concepto permite una exhibición más innovadora y especializada de categorías como running, trail running, outdoor, casual moda, guayos, infantil, botas de lluvia, colegial y calzado diseñado para caminar o estar en casa. Además, facilita que los clientes identifiquen mejor atributos diferenciales como la protección al agua, la comodidad, la duración y el desempeño de cada línea”.

La nueva tienda amplía su portafolio a más de 2.600 referencias y dispone de espacios más cómodos y funcionales, pensados para que las familias puedan recorrer, permanecer y medirse el calzado de manera más práctica y agradable.

Durante la semana de inauguración, los visitantes podrán encontrar productos desde $100 mil, en una iniciativa que busca acercar tendencias globales de calzado y moda deportiva al consumidor colombiano, con diseños desarrollados en el país y pensados para responder a sus necesidades, estilos de vida y capacidad de compra.

La apertura en Centro Mayor es la segunda inauguración de Croydon en 2026, tras la apertura en el centro comercial El Edén en marzo. La siguiente tienda será inaugurada en Sincelejo a mediados de junio, marcando la llegada de la marca a esta ciudad por primera vez.

La expansión hace parte de una estrategia nacional con la que Croydon busca fortalecer mercados donde ya tiene presencia y continuar su llegada a nuevas ciudades como Ibagué, además de avanzar en la modernización de parte de su red actual de tiendas.

Actualmente, Bogotá concentra el mayor número de puntos de venta de la marca. Medellín cuenta con 15 tiendas —13 en Medellín y 2 en Rionegro—, mientras Cali suma 4 establecimientos, ciudad en la que la compañía también evalúa nuevas oportunidades de expansión.

El crecimiento de Croydon se da en un contexto favorable para el mercado del calzado deportivo y casual. Según la compañía, las ventas