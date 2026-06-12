Great Place To Work® y Great People’s Community® anuncian el Great People Connect, 2026

Bogotá, Colombia · 3 de junio de 2026
En un entorno empresarial donde la transformación tecnológica y la evolución de los modelos de liderazgo están redefiniendo la competitividad, Great Place To Work® y Great People’s Community® anunciaron oficialmente la llegada de la tercera edición del Great People Connect 2026.
Un encuentro que se posiciona como el principal espacio de convergencia para la alta dirección y la gestión del talento, con el objetivo de conectar y diseñar las estrategias que guiarán el rumbo corporativo del país.
Bajo el concepto central «El Futuro del Trabajo», esta edición buscará posicionar a los líderes como los verdaderos protagonistas de la transformación empresarial, ofreciendo perspectivas para dirigir culturas sólidas, ágiles y resilientes en medio del cambio constante.
🧠 Tres dimensiones estratégicas
La agenda académica estará enfocada en los ejes que están redefiniendo el futuro del trabajo en Colombia:
🏢 Organizaciones participantes
Allianz
Hilton
Natura
+280 organizaciones
🎟️ Modalidades de acceso
Las marcas interesadas en vincularse como patrocinadoras o adquirir espacios dentro de la muestra comercial podrán acceder a oportunidades clave de posicionamiento, generación de leads y relacionamiento estratégico.
Calle 93B # 19-44, Bogotá
y líderes de RRHH