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Great Place To Work® y Great People’s Community® anuncian el Great People Connect, 2026

Publicado: junio 12, 2026, 5:23 pm

✨ 3ª EDICIÓN · GREAT PEOPLE CONNECT 2026
🚀 EL FUTURO DEL TRABAJO

Great People Connect 2026

El principal encuentro de CEOs, líderes empresariales y directivos de talento humano para conversar sobre inteligencia artificial, liderazgo y bienestar organizacional.

Una iniciativa de Great Place To Work® y Great People’s Community®

📅 24 de julio 2026
📍 Casa Dann Carlton, Bogotá
🎤 Panel de alto nivel
🤝 +280 organizaciones

Bogotá, Colombia · 3 de junio de 2026

En un entorno empresarial donde la transformación tecnológica y la evolución de los modelos de liderazgo están redefiniendo la competitividad, Great Place To Work® y Great People’s Community® anunciaron oficialmente la llegada de la tercera edición del Great People Connect 2026.

Un encuentro que se posiciona como el principal espacio de convergencia para la alta dirección y la gestión del talento, con el objetivo de conectar y diseñar las estrategias que guiarán el rumbo corporativo del país.

Bajo el concepto central «El Futuro del Trabajo», esta edición buscará posicionar a los líderes como los verdaderos protagonistas de la transformación empresarial, ofreciendo perspectivas para dirigir culturas sólidas, ágiles y resilientes en medio del cambio constante.

📅📍
Viernes 24 de julio de 2026
Casa Dann Carlton Hotel & Spa
Calle 93B # 19-44, Bogotá

🧠 Tres dimensiones estratégicas

La agenda académica estará enfocada en los ejes que están redefiniendo el futuro del trabajo en Colombia:

🤖
Inteligencia Artificial
y automatización

🏆
Liderazgo
y cultura organizacional

🌿
Bienestar
y sostenibilidad del talento

«

Este evento se ha consolidado como un escenario estratégico para conectar organizaciones, generar conversaciones de valor y fortalecer el posicionamiento de las marcas frente a líderes empresariales del país.

— Bonda

🏢 Organizaciones participantes

AstraZeneca
Allianz
Hilton
Natura
+280 organizaciones

🎟️ Modalidades de acceso

Community Member
Precio
$500.000
+ IVA

Público General
Precio
$800.000
+ IVA

¡Asegure su lugar!

Únase al evento de talento humano más importante del año. Regístrese ahora y haga parte de la conversación que está transformando el futuro del trabajo en Colombia.

🎟️ ¡Quiero mi entrada! →

greatpeoplescommunity.com/great-people-connect-2026/

💼 OPORTUNIDADES CORPORATIVAS Y PATROCINIOS
Posicione su marca frente a +280 líderes empresariales

Las marcas interesadas en vincularse como patrocinadoras o adquirir espacios dentro de la muestra comercial podrán acceder a oportunidades clave de posicionamiento, generación de leads y relacionamiento estratégico.

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📅
Fecha
Viernes 24 de julio 2026

📍
Lugar
Casa Dann Carlton Hotel & Spa
Calle 93B # 19-44, Bogotá

👥
Audiencia
CEOs, VPs, Gerentes
y líderes de RRHH

🏢
Alcance
+280 organizaciones

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