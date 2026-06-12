Great Place To Work® y Great People’s Community® anuncian el Great People Connect, 2026

Bogotá, Colombia · 3 de junio de 2026

En un entorno empresarial donde la transformación tecnológica y la evolución de los modelos de liderazgo están redefiniendo la competitividad, Great Place To Work® y Great People’s Community® anunciaron oficialmente la llegada de la tercera edición del Great People Connect 2026.

Un encuentro que se posiciona como el principal espacio de convergencia para la alta dirección y la gestión del talento, con el objetivo de conectar y diseñar las estrategias que guiarán el rumbo corporativo del país.

Bajo el concepto central «El Futuro del Trabajo», esta edición buscará posicionar a los líderes como los verdaderos protagonistas de la transformación empresarial, ofreciendo perspectivas para dirigir culturas sólidas, ágiles y resilientes en medio del cambio constante.