Elon Musk cumplió su apuesta millonaria: la mega batería de Australia ya está activa

⚡ El momento que lo desencadenó todo
Durante una entrevista televisiva, la periodista Liz Hayes le explicó a Musk la gravedad de la crisis energética que atravesaba Australia: familias de bajos recursos atrapadas en la llamada «pobreza energética», obligadas a elegir entre encender la luz o comprar alimentos.
Lo que siguió fue una de las apuestas más audaces de la historia tecnológica reciente. Musk y Mike Cannon-Brookes, cofundador de Atlassian, sellaron un desafío público a través de Twitter: Tesla construiría el mayor sistema de almacenamiento de baterías de iones de litio del mundo en el sur de Australia. Si no lo terminaba en menos de 100 días desde la firma del contrato, el proyecto sería completamente gratuito para el gobierno.
📊 Los datos del proyecto
La Hornsdale Power Reserve se ubica a unos 15 km al norte de Jamestown, en Australia del Sur, junto al parque eólico Hornsdale. Tesla firmó el contrato el 29 de septiembre de 2017 y completó la construcción el 1 de diciembre: 63 días, muy por debajo del límite de 100 pactado.
🌏 Un impacto que superó todas las expectativas
La batería demostró su valor en diciembre de 2017, semanas después de su activación, cuando la central carbonífera de Loy Yang sufrió una caída repentina de 560 MW. La Hornsdale Power Reserve, situada a más de 1.000 km del incidente, se activó en milisegundos, estabilizando la red sin que nadie se la hubiera solicitado para ese tipo de falla.
Hoy opera con tecnología de «máquina virtual» de Tesla, siendo la primera gran batería del mundo autorizada para proveer servicios de inercia a la red eléctrica nacional.
📚 Fuentes: Wikipedia (Hornsdale Power Reserve), hornsdalepowerreserve.com.au, Tesla.com