Publicado: junio 13, 2026, 12:31 pm

⚡ ENERGÍA · TECNOLOGÍA · AUSTRALIA 🏆 63 DÍAS · RÉCORD MUNDIAL Elon Musk cumplió su apuesta millonaria: la mega batería de Australia ya está activa Una promesa hecha en Twitter, un plazo de 100 días y una penalización sin precedentes. Así nació la Hornsdale Power Reserve, el sistema de baterías de iones de litio más grande del mundo en su momento.

Hornsdale Power Reserve, Australia del Sur. Foto: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0



⚡ El momento que lo desencadenó todo

Durante una entrevista televisiva, la periodista Liz Hayes le explicó a Musk la gravedad de la crisis energética que atravesaba Australia: familias de bajos recursos atrapadas en la llamada «pobreza energética», obligadas a elegir entre encender la luz o comprar alimentos.

« «I didn’t expect that… We’ll work harder.» — Elon Musk, visiblemente conmovido al conocer la situación energética en Australia.

Lo que siguió fue una de las apuestas más audaces de la historia tecnológica reciente. Musk y Mike Cannon-Brookes, cofundador de Atlassian, sellaron un desafío público a través de Twitter: Tesla construiría el mayor sistema de almacenamiento de baterías de iones de litio del mundo en el sur de Australia. Si no lo terminaba en menos de 100 días desde la firma del contrato, el proyecto sería completamente gratuito para el gobierno.

📊 Los datos del proyecto

La Hornsdale Power Reserve se ubica a unos 15 km al norte de Jamestown, en Australia del Sur, junto al parque eólico Hornsdale. Tesla firmó el contrato el 29 de septiembre de 2017 y completó la construcción el 1 de diciembre: 63 días, muy por debajo del límite de 100 pactado.

💰 USD 66M Costo de construcción ⚡ 100 MW Capacidad inicial / 129 MWh 🏆 63 días De construcción (límite: 100) 🏠 30.000 Hogares abastecidos (1 hora) 💵 +USD 150M Ahorrado en primeros 2 años 🔋 150 MW Capacidad tras expansión 2020

Dato Valor Costo de construcción ~USD 66 millones (90 M AUD) Capacidad inicial (2017) 100 MW / 129 MWh Días de construcción 63 días (límite: 100) Hogares abastecidos (1 hora) ~30.000 hogares Ahorro en primeros 2 años +USD 150 millones para consumidores Capacidad tras expansión (2020) 150 MW / 193,5 MWh Operador Neoen (empresa francesa de renovables)

🌏 Un impacto que superó todas las expectativas

La batería demostró su valor en diciembre de 2017, semanas después de su activación, cuando la central carbonífera de Loy Yang sufrió una caída repentina de 560 MW. La Hornsdale Power Reserve, situada a más de 1.000 km del incidente, se activó en milisegundos, estabilizando la red sin que nadie se la hubiera solicitado para ese tipo de falla.

📉 −90% Caída en precios de servicios FCAS en los primeros 4 meses 💵 ~1M AUD en 2 días Generado durante la ola de calor de enero 2018 🔋 +50% capacidad Expansión en 2020: +50 MW y +64,5 MWh adicionales

Hoy opera con tecnología de «máquina virtual» de Tesla, siendo la primera gran batería del mundo autorizada para proveer servicios de inercia a la red eléctrica nacional.