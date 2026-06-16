Revista Gerente lo invita: Marisol Pabón Rodríguez abre el Foro de Sostenibilidad el 18 de junio

Bogotá, Colombia · 18 de junio de 2026
Estimado(a) empresario(a):
Revista Gerente tiene el honor de anunciar que Marisol Pabón Rodríguez — coach TOP 10 Colombia certificada por The Society of NLP y Richard Bandler, entrenadora internacional en 5 países y creadora de la metodología MPR® — será la conferencista de apertura del Foro de Sostenibilidad y Gestión Empresarial, a partir de las 8:30 AM del próximo 18 de junio.
Con más de 20.000 personas transformadas a lo largo de su carrera, Marisol abrirá un espacio donde la sostenibilidad, el liderazgo y la transformación humana se encuentran. Un encuentro diseñado para que los líderes empresariales de Colombia descubran cómo convertir los retos del entorno en verdaderas oportunidades de crecimiento y creación de valor.
Lo esperamos. La entrada es completamente gratuita, pero los cupos son limitados.
Cordialmente,
Revista Gerente
Conferencista de apertura
Marisol Pabón Rodríguez
Soy una mujer apasionada por el servicio, el conocimiento y la transformación humana. Mi historia de vida transmite fe, resiliencia y perseverancia, tocando las fibras más profundas de quien me escucha. Yo soy mi caso de éxito más valioso.
Presidente Ejecutivo Wo’Man Equity · TOP 10 Colombia Licensed Trainer Coach PNL · Creadora metodología MPR® · Conferencista internacional
Premio Verdadero Poder de la Mujer — Espiritualidad, Bienestar y Liderazgo · Congreso de la República · Mujeres Exitosas LATAM, dic. 2025
Mujer Titán 2026 · Premio Líder Excepcional de la Excelencia — WEF Colombia, Cali 2022
Conferencista en Grupo Éxito, Alianza Team, WEF Colombia 2022–2025, WEF República Dominicana, WEF Nueva Jersey, entre otras
Presencia en Caracol TV, RCN, Blu Radio, Revista Semana, Portafolio, Canal Capital y más de 20 medios nacionales e internacionales
✨ ¿Qué obtendrás al asistir?
Expertos y representantes de diversos sectores compartirán su visión sobre los desafíos y oportunidades ambientales, sociales y económicas que enfrentan las empresas hoy.
🤝 Aliados que nos acompañan
Marisol Pabón Rodríguez abre el Foro de Sostenibilidad y Gestión Empresarial a las 8:30 AM del 18 de junio. Evento completamente gratuito con cupos limitados.
gerente.com/co/foro-sostenibilidad-gestion-empresarial-2026/
Hotel NH Collection Bogotá
Calle 113 No. 7-65