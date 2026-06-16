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Revista Gerente lo invita: Marisol Pabón Rodríguez abre el Foro de Sostenibilidad el 18 de junio

Publicado: junio 16, 2026, 12:37 pm

🎟️ EVENTO 100% GRATUITO
⚠️ CUPOS LIMITADOS

Revista Gerente lo invita: Marisol Pabón Rodríguez abre el Foro de Sostenibilidad el 18 de junio

La coach TOP 10 Colombia en PNL y conferencista internacional será la voz de apertura de este encuentro empresarial gratuito que reúne líderes, expertos y organizaciones en torno a la sostenibilidad y la gestión del futuro.

📅 18 de junio 2026
⏰ 8:30 AM · Apertura
📍 Hotel NH Collection Bogotá
🎤 Panel de alto nivel

Bogotá, Colombia · 18 de junio de 2026

Estimado(a) empresario(a):

Revista Gerente tiene el honor de anunciar que Marisol Pabón Rodríguez — coach TOP 10 Colombia certificada por The Society of NLP y Richard Bandler, entrenadora internacional en 5 países y creadora de la metodología MPR® — será la conferencista de apertura del Foro de Sostenibilidad y Gestión Empresarial, a partir de las 8:30 AM del próximo 18 de junio.

Con más de 20.000 personas transformadas a lo largo de su carrera, Marisol abrirá un espacio donde la sostenibilidad, el liderazgo y la transformación humana se encuentran. Un encuentro diseñado para que los líderes empresariales de Colombia descubran cómo convertir los retos del entorno en verdaderas oportunidades de crecimiento y creación de valor.

Lo esperamos. La entrada es completamente gratuita, pero los cupos son limitados.

Cordialmente,
Revista Gerente

Marisol Pabón Rodríguez

⏰ Apertura · 8:30 AM

Conferencista de apertura

Marisol Pabón Rodríguez

Soy una mujer apasionada por el servicio, el conocimiento y la transformación humana. Mi historia de vida transmite fe, resiliencia y perseverancia, tocando las fibras más profundas de quien me escucha. Yo soy mi caso de éxito más valioso.

Presidente Ejecutivo Wo’Man Equity · TOP 10 Colombia Licensed Trainer Coach PNL · Creadora metodología MPR® · Conferencista internacional

+20.000
personas transformadas

5
países como entrenadora

TOP 10
Colombia Coach PNL

🏆 LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

Premio Verdadero Poder de la Mujer — Espiritualidad, Bienestar y Liderazgo · Congreso de la República · Mujeres Exitosas LATAM, dic. 2025

Mujer Titán 2026 · Premio Líder Excepcional de la Excelencia — WEF Colombia, Cali 2022

Conferencista en Grupo Éxito, Alianza Team, WEF Colombia 2022–2025, WEF República Dominicana, WEF Nueva Jersey, entre otras

Presencia en Caracol TV, RCN, Blu Radio, Revista Semana, Portafolio, Canal Capital y más de 20 medios nacionales e internacionales

🎟️ Entrada gratuita · Cupos limitados
📅📍
18 de junio de 2026
Salón Tulipanes – Hotel NH Collection Bogotá Teleport Royal
Calle 113 No. 7-65, Bogotá

✨ ¿Qué obtendrás al asistir?

🧠
Transformación real
De la mano de una experta con metodología propia MPR®

🤝
Networking exclusivo
Conexiones con líderes empresariales de alto nivel

💡
Estrategias accionables
Para convertir retos de sostenibilidad en oportunidades

🎤
Panel de alto nivel
Perspectivas de expertos y líderes sectoriales

🎤 PANEL DE ALTO NIVEL
Diferentes perspectivas, un mismo objetivo

Expertos y representantes de diversos sectores compartirán su visión sobre los desafíos y oportunidades ambientales, sociales y económicas que enfrentan las empresas hoy.

🤝 Aliados que nos acompañan

Cliente 1
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Cliente 3
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Cliente 5
Xposible

🎟️ ¡Sin costo de inscripción!
¡No se pierda este encuentro!

Marisol Pabón Rodríguez abre el Foro de Sostenibilidad y Gestión Empresarial a las 8:30 AM del 18 de junio. Evento completamente gratuito con cupos limitados.

📝 Inscribirme gratis →

gerente.com/co/foro-sostenibilidad-gestion-empresarial-2026/

🎟️
Costo
¡Gratuito!
Cupos limitados

Apertura
8:30 AM · Marisol Pabón

⏱️
Duración
3 horas de contenido

📍
Lugar
Salón Tulipanes
Hotel NH Collection Bogotá
Calle 113 No. 7-65

✉️
Contacto

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