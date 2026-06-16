Revista Gerente lo invita: Marisol Pabón Rodríguez abre el Foro de Sostenibilidad el 18 de junio

La coach TOP 10 Colombia en PNL y conferencista internacional será la voz de apertura de este encuentro empresarial gratuito que reúne líderes, expertos y organizaciones en torno a la sostenibilidad y la gestión del futuro.

Bogotá, Colombia · 18 de junio de 2026

Estimado(a) empresario(a):

Revista Gerente tiene el honor de anunciar que Marisol Pabón Rodríguez — coach TOP 10 Colombia certificada por The Society of NLP y Richard Bandler, entrenadora internacional en 5 países y creadora de la metodología MPR® — será la conferencista de apertura del Foro de Sostenibilidad y Gestión Empresarial, a partir de las 8:30 AM del próximo 18 de junio.

Con más de 20.000 personas transformadas a lo largo de su carrera, Marisol abrirá un espacio donde la sostenibilidad, el liderazgo y la transformación humana se encuentran. Un encuentro diseñado para que los líderes empresariales de Colombia descubran cómo convertir los retos del entorno en verdaderas oportunidades de crecimiento y creación de valor.

Lo esperamos. La entrada es completamente gratuita, pero los cupos son limitados.

Cordialmente,

Revista Gerente