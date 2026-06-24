Publicado: junio 24, 2026, 9:11 am

🎓 20 AÑOS DE IMPACTO SOCIAL 📍 CESAR Y MAGDALENA Educación que transforma: 20 años construyendo el futuro de jóvenes del Cesar y el Magdalena Desde el 2006, el Programa de Becas Drummond impulsa a bachilleres de excelencia académica a cumplir sus sueños de ser profesionales. 🎓 263 beneficiarios en total

✨ 19 nuevas becas en 2026

💯 100% de matrícula cubierta





Durante dos décadas, el Programa de Becas Drummond se ha consolidado como una de las iniciativas educativas más significativas en la región Caribe, apostándole al talento joven como motor de desarrollo social y económico. En 2026, la compañía no solo celebró los 20 años de esta apuesta, sino que reafirmó su compromiso con la entrega de 19 nuevas becas, alcanzando un total de 263 beneficiarios desde su creación.

Este programa, que nació con el propósito de abrir oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes de su área de influencia, se ha convertido en un referente de inversión social sostenida. A lo largo de estos años, ha acompañado a estudiantes del Cesar y Magdalena en la construcción de sus proyectos de vida, impactando no solo a quienes reciben el beneficio, sino también a sus familias y comunidades.

« En Drummond estamos convencidos de que invertir en educación es invertir en el futuro de las regiones, en su talento y en su capacidad para generar progreso sostenible. — José Miguel Linares, presidente de Drummond

20 años del programa 263 beneficiarios en total 19 nuevas becas en 2026 100% matrícula cubierta

🎓 Una oportunidad que transforma vidas

El alcance del programa va más allá del apoyo económico. Las becas cubren el 100% de la matrícula universitaria, incluyen un auxilio mensual de sostenimiento y brindan acompañamiento psicosocial permanente, lo que permite a los jóvenes no solo acceder a la educación superior, sino mantenerse en ella y culminar sus estudios con éxito.

💯 Matrícula cubierta 100% del costo universitario 💰 Auxilio mensual Apoyo económico de sostenimiento 🤝 Acompañamiento Apoyo psicosocial permanente

Este enfoque integral ha sido clave para garantizar la permanencia académica y el bienestar de los beneficiarios, quienes encuentran en el programa una red de apoyo que fortalece sus capacidades personales y profesionales.





💬 Historias que inspiran

Historias como la de Hannah Sofía Oñate Cuadros, oriunda del Cesar y beneficiaria del Programa de Becas Drummond en el 2026, reflejan el impacto de esta iniciativa: «Este apoyo representa una gran motivación para continuar mi formación y asumir con responsabilidad los retos que vienen.»

De igual forma, desde el Magdalena, Dairo Mario Rodríguez Cardozo destacó que la beca marca «un antes y un después» en su vida, al acercarlo a su sueño de acceder a una educación superior.

🗺️ 20 años construyendo desarrollo desde la educación

En el Cesar, jóvenes de municipios como El Paso, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, El Copey, Bosconia, Agustín Codazzi y Becerril hacen parte de los beneficiarios. En el Magdalena, el programa sigue llegando a territorios como Ciénaga, Aracataca, Fundación, Algarrobo y Zona Bananera, consolidando su alcance regional.

📍 Cesar El Paso

La Jagua de Ibirico

Chiriguaná

El Copey

Bosconia

Agustín Codazzi

Becerril 📍 Magdalena Ciénaga

Aracataca

Fundación

Algarrobo

Zona Bananera

La continuidad del programa durante 20 años evidencia una visión de largo plazo en la que la educación es entendida como eje fundamental del desarrollo sostenible. Esta iniciativa se articula con la estrategia de responsabilidad social de Drummond, que prioriza la formación del capital humano como base para el progreso de las comunidades.