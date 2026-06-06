Women Business Connect (WBC) fortalece su expansión con una agenda que incluye Medellín y Ciudad de México

La Alianza con organizaciones como EXIM Trade Capital, PwC Colombia, Infobip, Arcos Dorados, Eco Mujeres, EUDE Business School y la Universidad de América demuestra cómo compañías e instituciones de diferentes sectores están encontrando en WBC un espacio para conectar y desarrollar oportunidades. “Nuestro objetivo no es reunir miles de personas, es conectar a las personas correctas”, señala Yeimi Pedraza fundadora de WBC

“En PwC Colombia creemos que las oportunidades crecen cuando conectamos talento, liderazgo y colaboración. Por eso apoyamos a WBC y su misión de impulsar el liderazgo y generar alianzas de impacto.” Carolina Luna · Socia PwC Colombia

✈️ Bogotá-Medellín marcarán un hito con el primer networking en el cielo de Colombia

Uno de los anuncios más innovadores de esta nueva etapa será el evento de Medellín, que contará con una alianza estratégica con la aerolínea JetSmart

Como parte de esta experiencia, WBC y JetSMART trabajan en la creación del que podría convertirse en el primer espacio formal de networking empresarial en el cielo de Colombia, permitiendo que líderes empresariales comiencen a generar conexiones estratégicas incluso antes de aterrizar.

La iniciativa busca transformar la experiencia tradicional de viaje en una oportunidad para conectar empresarios, ejecutivos e inversionistas en un entorno único e innovador.

Este concepto refuerza la visión de WBC de crear experiencias diferenciales que trasciendan los formatos convencionales de networking y generen espacios donde las relaciones empresariales puedan surgir de manera natural y efectiva.

“Desde JetSMART, nos enorgullece apoyar la misión de WBC como aliados estratégicos. Valoramos profundamente el trabajo y el liderazgo de las mujeres en Colombia, quienes desempeñan un rol fundamental en la construcción del país y en el fortalecimiento del sector empresarial.” Carolina Ruiz · Gerente Comercial JetSMART

🏛️ Una comunidad construida sobre conexiones de confianza

Women Business Connect ha desarrollado un modelo basado en tres pilares:

🤝 Conectar Líderes empresariales 💡 Inspirar Nuevas ideas y colaboraciones 🚀 Generar Oportunidades reales de negocio

Cada edición reúne a empresarios, ejecutivos C-level, miembros de juntas directivas, emprendedores de alto impacto, inversionistas, creando un ecosistema ideal para la construcción de alianzas estratégicas.

Como parte de su compromiso con el desarrollo de las nuevas generaciones de líderes, Valentina Monroy, socia de Women Business Connect, está trabajando junto a la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D), liderada por el expresidente Iván Duque, a través de su programa Dreamers & Makers. Esta iniciativa busca identificar y potenciar jóvenes que están generando impacto en sus comunidades, brindándoles espacios para ser escuchados, compartir sus ideas y conectar con líderes empresariales, ejecutivos y tomadores de decisión.

“Al final, hacer el bien siempre encuentra la manera de multiplicarse, porque inspira a otros a actuar.” Valentina Monroy · Cofundadora de WBC

🎯 El objetivo: construir país, construyendo relaciones de valor

La visión de WBC es convertirse en el evento privado de networking empresarial más relevante del país, y fomentar relaciones empresariales sostenibles en el tiempo.

Como parte de su estrategia de crecimiento, la organización busca establecer alianzas con empresas, gremios, cámaras de comercio, cámaras binacionales y comunidades empresariales en las principales ciudades de Colombia, con el propósito de construir e impulsar los negocios, el intercambio de conocimiento y la generación de oportunidades en todo el país.

“Rara vez una oportunidad importante surge en el primer encuentro; es hasta que se genera confianza y se descubren formas de trabajar juntos.” José Baquero · Cofundador de WBC

WBC se enfoca en las personas. Las empresas cambian, los cargos cambian y los mercados evolucionan, pero las relaciones de confianza permanecen y son las que terminan generando las mejores oportunidades.