Publicado: junio 26, 2026, 11:23 am

🎉 10ª EDICIÓN · VASSAR FESTIVAL 📍 PARQUE EL COUNTRY, BOGOTÁ Vassar se transforma en Festival de Creadores: más de 300 emprendimientos, gastronomía, música en vivo y talleres sin costo llegarán a Bogotá la próxima semana Del 1 al 5 de julio, el Parque El Country reunirá más de 300 emprendimientos, experiencias gastronómicas, talleres, música en vivo, actividades para toda la familia y transmisiones de fútbol. 📅 1 al 5 de julio 2026

🎵 Música en vivo

🐾 Pet friendly

⚽ Transmisión Mundial





Bogotá, junio del 2026. La próxima semana Bogotá será escenario de una nueva edición de Vassar, la plataforma que durante los últimos años se ha consolidado como una de las vitrinas más importantes para el emprendimiento colombiano y que ahora da un paso más allá con una evolución de su concepto: dejar de ser una feria para convertirse en un festival.

Del 1 al 5 de julio, el Parque El Country recibirá su décima edición, que desde este año adopta oficialmente el nombre de Vassar Festival de Creadores, una apuesta que pone en el centro no solo las marcas y los productos, sino también las historias, procesos y talentos que hay detrás de cada emprendimiento.

La transformación llega después de nueve ediciones en las que más de 3.900 emprendedores han participado en sus pabellones y cerca de 380.000 personas han recorrido sus espacios. Para esta edición, la organización espera recibir más de 45.000 visitantes.

+300 emprendimientos +45.000 visitantes esperados 10ª edición del festival 5 días de festival

« Durante estos años hemos visto cómo Vassar se ha convertido en una plataforma para impulsar el emprendimiento colombiano. Hoy evolucionamos hacia un festival donde las personas no solo vienen a comprar, sino también a descubrir, aprender, inspirarse y conectar con quienes están detrás de cada proyecto. — María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar

✨ Las novedades de esta edición

Entre las novedades se encuentra un nuevo diseño de recorrido que transformará la experiencia de los visitantes, con espacios como Plaza Vassar, una zona que reunirá emprendimientos, gastronomía y experiencias al aire libre. También participarán emprendedores del Bronx Distrito Creativo, artesanos de Cundinamarca elaborando sus productos en vivo, propuestas sostenibles curadas por Inexmoda y una tienda concepto que reunirá galerías y artistas colombianos.

🏛️ Plaza Vassar Emprendimientos al aire libre 🎨 Bronx Distrito Creativo Emprendedores invitados 🧵 Artesanos en vivo Producción artesanal de Cundinamarca 🖼️ Tienda concepto Galerías y artistas colombianos

🎵 Música, talleres y Mundial

Aunque los emprendedores continúan siendo el corazón de Vassar Festival de Creadores, la programación se complementará con una amplia agenda cultural y de entretenimiento que incluye música en vivo, experiencias gastronómicas, talleres gratuitos y actividades para toda la familia.

🎤 ESCENARIO COKE STUDIO Reunirá a artistas reconocidos como Mauricio & PalodeAgua, Los Tupamaros y Arevalo, junto a talentos emergentes como Polo & Teban y María José Mendoza, ganadores de Sonidos Vassar. La inauguración oficial será el miércoles a las 6:00 p.m. con Emyl Rusev, el artista detrás de una canción inspirada en Colombia que ha conquistado audiencias en todo el mundo. También habrá presentaciones de School of Rock y ¡Cierto Animal! para el público infantil.

Los talleres, incluidos sin costo adicional, serán liderados por Momenta y ofrecerán experiencias desde clases de pizza napolitana, pasta fresca y sushi, hasta catas de café, cerveza y ron. También habrá actividades de cerámica, pintura, yoga, pilates y experiencias para disfrutar junto a las mascotas.

Además, aprovechando que el festival coincide con el Mundial de Fútbol, Michelob Ultra instalará una pantalla gigante para transmitir los partidos, acompañada de un Beer Garden temático, intercambio de láminas, exhibición de camisetas y experiencias interactivas. Los más pequeños tendrán su propio espacio en El Petit, con actividades creativas y manualidades. El festival mantiene su formato pet friendly.

🍕 Talleres gastronómicos ⚽ Pantalla Mundial 🧘 Yoga y pilates 🐶 Pet friendly 🎨 El Petit (niños)

🎟️ ¿Cómo asistir?

📅 Horarios por día Miércoles 1 11:00 a.m. – 9:00 p.m. Jueves 2 11:00 a.m. – 10:00 p.m. Viernes 3 11:00 a.m. – 10:00 p.m. Sábado 4 10:00 a.m. – 10:00 p.m. Domingo 5 10:00 a.m. – 9:00 p.m.

Entre semana Desde $16.000 Fin de semana Desde $20.000 Pasaporte Vassar Acceso 5 días

También disponibles: combos familiares x4 boletas con beneficios en costos.

¡No te quedes sin tu boleta! Con más de 300 emprendimientos, gastronomía, talleres sin costo, música en vivo y experiencias para toda la familia, Vassar Festival de Creadores te espera del 1 al 5 de julio en el Parque El Country. 🎟️ Comprar entradas → Disponibles en Ticketmaster Colombia