Propiedad vacacional mantendrá perspectivas positivas de crecimiento en Colombia pese a coyuntura fiscal y electoral: ASTIEMPO

Publicado: mayo 27, 2026, 4:00 pm

El gremio aseguró que la actividad turística continúa consolidándose como motor de inversión, empleo e innovación en el país.

Bogotá, mayo 21 de 2026. La actividad de propiedad vacacional y tiempo compartido en Colombia continúa posicionándose como uno de los segmentos con mayor capacidad de adaptación, generación de empleo y atracción de capital dentro del turismo nacional, pese a los desafíos económicos y el panorama electoral que enfrenta el país.

Así lo concluyó el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Propiedad Vacional, Astiempo, Ángel Balanzó, en el marco de la novena edición del Seminario Internacional de Innovación y Experiencias, realizado en el Club El Nogal, donde empresarios, desarrolladores turísticos y expertos nacionales e internacionales analizaron tendencias, retos y oportunidades para este mercado.

En Colombia, según cifras de Astiempo, esta actividad genera cerca de 8.000 empleos directos, cuenta con alrededor de 190 hoteles vinculados y entre 35.000 y 40.000 habitaciones bajo este modelo. Además, registra una base estimada de 500.000 familias usuarias.

Se trata además de un segmento con altos niveles de satisfacción y fidelización, en el que 6 de cada 10 ventas se realizan directamente en los hoteles, fortaleciendo así su papel dentro de la oferta turística nacional.

Actualmente, el negocio global de propiedad vacacional atiende cerca de 9,2 millones de propietarios en más de 22.000 complejos turísticos distribuidos en 75 países, con un crecimiento anual superior al 10%. Este mercado, valorado en aproximadamente US$19.940 millones para 2025, proyecta alcanzar los US$38.481 millones para 2034, impulsado especialmente por regiones líderes como el Caribe mexicano.

Una actividad resiliente y con oportunidades de expansión

Entre las principales conclusiones del encuentro los expertos resaltaron que este sector, continúa demostrando resiliencia, capacidad de adaptación y potencial de expansión. “Las conclusiones siempre nos llevan al mismo lugar: esta es una actividad dinámica, resiliente y con un enorme potencial de crecimiento. A pesar de los desafíos económicos y tecnológicos, seguimos evolucionando y encontrando nuevas oportunidades”, señaló el dirigente gremial.

Balanzó resaltó además que durante el encuentro quedó evidenciado cómo la creatividad y la innovación vienen transformando el turismo y los modelos de experiencia en diferentes segmentos, incluyendo negocios asociados al entretenimiento y los parques de diversiones.

El directivo agregó que el turismo y la propiedad vacacional continúan consolidándose como actividades estratégicas para la economía nacional y para la generación de desarrollo regional, empleo e inversión. “Esta actividad juega un papel muy importante en el crecimiento del país y seguirá siendo vital para dinamizar la economía y fortalecer la competitividad turística de Colombia”, concluyó.

Durante el seminario también se analizaron los retos tecnológicos que enfrenta el turismo mundial y el impacto de la inteligencia artificial en la transformación de la experiencia del cliente y los modelos de comercialización.

Asimismo, en la agenda académica se presentó el caso de Iberostar, multinacional global con presencia en África, Europa, el Cono Sur y América Latina, reconocida por sus estrategias de innovación, sostenibilidad y adaptación a las nuevas dinámicas del turismo internacional.

Colombia sigue siendo atractiva para la inversión extranjera

Durante el seminario, el economista Mauricio Reina, presentó un análisis sobre los desafíos y oportunidades económicas que enfrenta Colombia en los próximos años, destacando la importancia de avanzar en reformas estructurales que permitan fortalecer el crecimiento económico y consolidar la confianza para atraer mayor inversión extranjera.

En ese contexto, compañías internacionales vinculadas a la industria de propiedad vacacional coincidieron en que el país continúa siendo un mercado atractivo para el desarrollo turístico y la llegada de capital extranjero, gracias a su potencial de crecimiento, ubicación estratégica, capacidad de innovación y evolución de la oferta turística.

Alexis Ralph, vicepresidente comercial de Interval International, compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado global de propiedad vacacional, aseguró que los inversionistas continúan viendo a Colombia como un destino estratégico para el crecimiento de este negocio.

“El contenido del seminario siempre es de primer nivel. Son pocas las ocasiones donde realmente se tiene la oportunidad de escuchar análisis tan completos sobre el panorama económico y político de los próximos meses. Esto permite entender mejor las oportunidades para sacar adelante a Colombia, incluso en medio de los desafíos asociados al déficit fiscal”, señaló.

Por su parte Fabiana Leite, directora de RCI para América del Sur, (una de las compañías más grande del mundo en intercambio vacacional y tiempo compartido) resaltó que Colombia tiene un potencial de crecimiento enorme, hay destinos espectaculares que todavía no sean explorado. Hay productos vendidos que son muy buenos. Nosotros vamos a seguir invirtiendo porque esta es una Nación muy rico en todos los sentidos.

El conferencista, mexicano, escritor y creador de la conferencia, la ‘Envoltura y el Regalo’ Ricardo Calderón de la Barca, compartió reflexiones sobre liderazgo, adaptación al cambio y la importancia del trabajo en equipo no solamente para las empresas, sino para los países.