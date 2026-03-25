Cómo proteger su capital en dólares

Publicado: marzo 25, 2026, 5:43 pm

En un entorno económico global donde la diversificación se ha convertido en un pilar fundamental para la estabilidad financiera, cada vez más inversionistas colombianos están buscando alternativas sólidas para proteger su capital y generar ingresos en dólares. Una de las opciones que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años es el mercado inmobiliario en Estados Unidos, un sector que combina seguridad jurídica, crecimiento sostenido y la posibilidad de obtener rentabilidades atractivas en moneda extranjera.

Por esta razón, queremos invitarle a un evento privado y exclusivo en la ciudad de Bogotá, donde presentaremos oportunidades reales de inversión en dos de los mercados más dinámicos del estado de Florida: Miami y Orlando. Estas ciudades no solo ofrecen un entorno favorable para los inversionistas extranjeros, sino que también cuentan con una alta demanda residencial, una economía resiliente y un flujo constante de turistas y nuevos residentes, lo que impulsa la valorización de las propiedades.

Durante este encuentro, usted conocerá de manera detallada y práctica los aspectos clave para incursionar en el mercado inmobiliario estadounidense:

✔ Cómo invertir en bienes raíces en EE. UU. siendo extranjero: Explicaremos paso a paso los requisitos legales, fiscales y financieros para que pueda adquirir propiedades sin necesidad de residencia ni crédito local.

✔Estrategias para generar ingresos en dólares: Analizaremos modelos de inversión orientados a renta mensual, alquileres temporales y apreciación de capital, con ejemplos concretos del mercado actual.

✔ Proyectos con alto potencial de valorización: Presentaremos desarrollos inmobiliarios seleccionados en ubicaciones estratégicas, respaldados por estudios de mercado y proyecciones de crecimiento.

✔ Opciones diseñadas para inversionistas internacionales: Desde propiedades llave en mano hasta vehículos de inversión colectiva, mostraremos alternativas adaptadas a distintos perfiles y montos de inversión.

Este evento está dirigido a un grupo selecto de inversionistas que buscan diversificar su patrimonio con respaldo tangible. Debido al enfoque personalizado y la alta demanda, los cupos son limitados.