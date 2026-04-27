Publicado: abril 27, 2026, 9:29 am

★ PRIMER LANZAMIENTO 2026

✓ ENTRADA GRATUITA Wo’Man Equity Tech Experience Summit:

donde la tecnología y la equidad redefinen el futuro Una experiencia sin precedentes que reunirá líderes, innovadores y referentes del ecosistema tecnológico para cerrar brechas y construir un nuevo modelo de valor compartido. 📅 29 de abril de 2026

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📍 Auditorio Orígenes · Universidad EAN, Bogotá ⚡ Liderazgo paritario · Tecnología · Equidad como activo estratégico

¿QUÉ ES WO’MAN EQUITY? Una alianza que nació de la amistad y creció en propósito Wo’Man Equity nace de la alianza entre Marisol Pabón y María Eugenia Saldarriaga, dos amigas que convirtieron su visión compartida en una plataforma de impacto real. Su misión: cerrar brechas de género y construir una conversación más amplia, más incluyente y más estratégica sobre la equidad. Más que una iniciativa, es una marca que conecta, potencia y visibiliza un nuevo nivel de equidad: uno donde hombres y mujeres, juntos, construyen una sociedad más justa, competitiva y sostenible. Su propuesta parte de una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Tiene sentido seguir hablando de equidad solo entre mujeres? Wo’Man Equity cuestiona las narrativas excluyentes y propone un enfoque donde la equidad es un reto colectivo, no de un solo género. 📊 Medición real de impacto Acciones verificables, no solo discurso. Resultados que se miden a lo largo del tiempo. 🤝 Visión integradora Hombres y mujeres como aliados estratégicos, no como opuestos en la conversación sobre equidad. 💡 Equidad como activo La diversidad como motor de rentabilidad, innovación y competitividad organizacional.

LA VOZ DE SUS FUNDADORAS «Nuestra misión es demostrar que la equidad, además de un compromiso social, es una decisión financiera inteligente y un activo estratégico invaluable para cualquier organización.» MP Marisol Pabón Presidenta Ejecutiva · Wo’Man Equity «Con Wo’Man Equity no hablamos solo de géneros, hablamos de valor real, tangible y sostenible, con foco en el ser humano. Al buscar el bienestar colectivo, elevamos el potencial de cada individuo.» MS María Eugenia Saldarriaga Copresidente de Estrategia · Wo’Man Equity

EL EVENTO Wo’Man Equity Tech Experience Summit Una experiencia diseñada para integrar tecnología y equidad como motores de desarrollo y competitividad. Reunirá líderes empresariales, representantes del sector público, conferencistas de alto impacto y referentes del ecosistema tecnológico para redefinir el papel de la equidad en la economía digital. En un contexto donde la industria tecnológica sigue creciendo pero aún enfrenta retos de representación, este summit surge como respuesta estratégica para conectar talento con oportunidades reales de desarrollo. 🗓 Qué encontrarás en el summit ✔Experiencias tecnológicas inmersivas ✔Aprendizaje en IA y conectividad ✔Conferencias magistrales ✔Paneles de expertos y Equity Talks ✔Networking de alto nivel ✔Actividades prácticas para aplicar en tu organización 📅 29 de abril 2026 🏛 Auditorio Orígenes Universidad EAN, Bogotá 👥 Líderes, C-Suite Sector público y privado 🎟️ GRATIS Registro requerido

🎟️ La entrada es completamente gratuita — regístrate y asegura tu lugar en este summit de alto impacto.



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✅ Evento sin costo · Registro en línea · 29 de abril · Universidad EAN, Bogotá