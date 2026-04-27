✓ ENTRADA GRATUITA
Wo’Man Equity Tech Experience Summit:
donde la tecnología y la equidad redefinen el futuro
Una experiencia sin precedentes que reunirá líderes, innovadores y referentes del ecosistema tecnológico para cerrar brechas y construir un nuevo modelo de valor compartido.
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📍 Auditorio Orígenes · Universidad EAN, Bogotá
⚡ Liderazgo paritario · Tecnología · Equidad como activo estratégico
Una alianza que nació de la amistad y creció en propósito
Wo’Man Equity nace de la alianza entre Marisol Pabón y María Eugenia Saldarriaga, dos amigas que convirtieron su visión compartida en una plataforma de impacto real. Su misión: cerrar brechas de género y construir una conversación más amplia, más incluyente y más estratégica sobre la equidad.
Más que una iniciativa, es una marca que conecta, potencia y visibiliza un nuevo nivel de equidad: uno donde hombres y mujeres, juntos, construyen una sociedad más justa, competitiva y sostenible.
Su propuesta parte de una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Tiene sentido seguir hablando de equidad solo entre mujeres? Wo’Man Equity cuestiona las narrativas excluyentes y propone un enfoque donde la equidad es un reto colectivo, no de un solo género.
«Nuestra misión es demostrar que la equidad, además de un compromiso social, es una decisión financiera inteligente y un activo estratégico invaluable para cualquier organización.»
«Con Wo’Man Equity no hablamos solo de géneros, hablamos de valor real, tangible y sostenible, con foco en el ser humano. Al buscar el bienestar colectivo, elevamos el potencial de cada individuo.»
Wo’Man Equity Tech Experience Summit
Una experiencia diseñada para integrar tecnología y equidad como motores de desarrollo y competitividad. Reunirá líderes empresariales, representantes del sector público, conferencistas de alto impacto y referentes del ecosistema tecnológico para redefinir el papel de la equidad en la economía digital.
En un contexto donde la industria tecnológica sigue creciendo pero aún enfrenta retos de representación, este summit surge como respuesta estratégica para conectar talento con oportunidades reales de desarrollo.
✔Experiencias tecnológicas inmersivas
✔Aprendizaje en IA y conectividad
✔Conferencias magistrales
✔Paneles de expertos y Equity Talks
✔Networking de alto nivel
✔Actividades prácticas para aplicar en tu organización
🎟️ La entrada es completamente gratuita — regístrate y asegura tu lugar en este summit de alto impacto.
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✅ Evento sin costo · Registro en línea · 29 de abril · Universidad EAN, Bogotá
Con este lanzamiento, Wo’Man Equity busca consolidar una comunidad donde la equidad de género deje de verse como un objetivo de responsabilidad social y pase a reconocerse como un motor real de innovación, competitividad y rentabilidad.
Este es apenas el inicio de una propuesta que promete convertirse en un referente en la conversación sobre equidad y desarrollo empresarial. Una apuesta que invita a líderes, organizaciones y profesionales a ser parte activa de este cambio.