Pigasus abre en Bogotá: la cadena protagonista del Burger Master inicia su expansión nacional

Publicado: abril 23, 2026, 6:00 pm

La cadena de restaurantes originaria de Medellín inaugura su primera sede en la capital, alcanzando 15 puntos de venta.

El plan de expansión proyecta una segunda apertura inmediata en Bogotá y la generación de hasta 30 empleos directos.

Expansión a Bogotá

La cadena de restaurantes Pigasus, originaria de Medellín, abre oficialmente su primera sede en el norte de Bogotá. Esta apertura marca la entrada de la marca al mercado gastronómico más grande de Colombia, alcanzando los 15 puntos de venta en el país.

La expansión a la capital responde a un plan estratégico de crecimiento nacional y a la demanda registrada por la compañía a través de sus canales digitales.

Pigasus llega a Bogotá respaldada por su consolidación como referente en la escena gastronómica antioqueña, tras mantener una presencia destacada en el Burger Master durante los últimos cuatro años. En 2022 obtuvo el primer lugar en Medellín, y posteriormente se mantuvo dentro del Top 5 en 2023, 2024 y 2025.

Este liderazgo también se ha reflejado a nivel regional, con el primer puesto en su sede de Llanogrande, además de títulos en el Festival del Pollo Colombiano en 2024 y 2025.

Estrategia de expansión y mercado

La entrada al mercado capitalino se fundamenta en la madurez operativa alcanzada por la organización.

Oswaldo Natera, fundador y CEO de Pigasus, afirma:

«La llegada a Bogotá responde a una combinación de factores: la consolidación de nuestra operación y la demanda del público bogotano, que fue un motor fundamental».

La elección de Bogotá es estratégica, al ser el mercado más dinámico del país en comida casual:

“El segmento de comida casual premium tiene mucho potencial. Los consumidores buscan la calidad de un restaurante con la accesibilidad y velocidad de la comida rápida. Ahí es donde se posiciona Pigasus”.

Operación y generación de empleo

La nueva sede generará entre 25 y 30 empleos directos, cubriendo áreas como:

Cocina

Servicio

Administración

Logística

La compañía confirmó que esta apertura es solo el inicio, ya que una segunda sede en Bogotá se encuentra en fase de planeación.

Proyección nacional

La operación en Bogotá servirá como plataforma logística y de marca para expandirse a otras regiones del país.

“Pigasus nació con la ambición de ser una marca nacional. La llegada a la capital es la materialización de esa visión”, destaca la compañía.

Oferta gastronómica

Pigasus apuesta por llevar la comida casual a un nivel premium, con ingredientes de alta calidad y porciones generosas.

Entre sus productos destacan:

Hamburguesas

Ultimate Burger

Triple Pig

Gladiadora

Creaciones innovadoras

Chicharrón Wings

Costilla Pigasus

Chicharrón del Chef

Entradas y para compartir

Volcán de Nachos

Ceviche de Chicharrón

Arepitas de Chicharrón

Papas Pigasus

Opciones adicionales

Alternativas vegetarianas (Piggy Vegie)

Menú infantil

Platos para grupos como Fiesta Pigasus

La marca también destaca por su ambiente, servicio cercano y filosofía de porciones generosas.

“Nuestro concepto ‘Encuentra tu antojo Pigasus’ busca que cada persona encuentre algo que la sorprenda”.

Canales digitales y experiencia

Pigasus ha fortalecido su estrategia digital, especialmente en:

Delivery

Pedidos por WhatsApp

Este último se ha convertido en uno de sus canales más fuertes. Además, la marca ha optimizado la experiencia en punto físico, donde el ambiente, la atención y el tipo de local son clave.

Consistencia y escalabilidad

El crecimiento de Pigasus se basa en un modelo operativo que garantiza la estandarización y calidad del producto en todas sus sedes.

«Hemos perfeccionado nuestro modelo de cocina para garantizar la misma calidad y consistencia en cada sede», sostiene el fundador.

Esta estandarización permite a la marca participar en eventos de alta demanda como el Burger Master, manteniendo la calidad bajo presión logística.

Proyección de crecimiento

La inversión en Bogotá no se limita a infraestructura, sino que incluye el fortalecimiento de canales digitales y delivery, donde la marca ha mostrado crecimiento sostenido.

Con esta apertura, Pigasus busca consolidarse como un referente nacional en hamburguesería artesanal y continuar su expansión hacia otras ciudades principales del país.

La Goleadora: apuesta para el Burger Master 2026

Pigasus confirmó su participación en el Burger Master 2026 con «La Goleadora», una propuesta inspirada en el fútbol y la emoción de la competencia.

Cuenta con el respaldo del ex capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes.

La hamburguesa incluye:

Proteína Certified Angus Beef

Queso cheddar fundido

Pan brioche tipo pretzel con ajonjolí

Mermelada de tocineta y fresas

Mayo-churri de uchuva

Cebolla crispy

Queso Philadelphia

La propuesta busca equilibrar sabores dulces y ácidos, conectando con la cultura popular colombiana y reafirmando el liderazgo de la marca en el certamen.