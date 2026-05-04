eCommerce Day Colombia: el principal punto de encuentro del Digital Commerce llega a Bogotá en una edición histórica

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El eCommerce Day Colombia 2026 reúne a CEOs, líderes de retail, marcas y expertos internacionales en Ágora Bogotá para analizar el presente y futuro del comercio electrónico, en el marco de los 20 años del eCommerce Day Tour en Latinoamérica.
El evento se realizará el 7 de mayo de 2026 en Ágora Bogotá, organizado por el eCommerce Institute junto con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE). En su 17° edición, el encuentro convocará a tomadores de decisión —desde CEOs y directores hasta gerentes de eCommerce, marketing, tecnología y operaciones— para debatir sobre las tendencias que están redefiniendo el comercio electrónico.
«Crecer casi 20% en transacciones digitales en un año no es un resultado menor — es una señal de que Colombia consolidó un ecosistema que madura.»
Marcos Pueyrredon · Presidente, eCommerce Institute & Co-Founder de VTEX
El evento también contempla una programación integral de actividades especiales: el eCommerce Award Colombia 2026, que reconocerá a las empresas más innovadoras del ecosistema; la eCommerce Startup Competition; y el Retail & Commerce Discovery con visitas técnicas a operaciones de eCommerce colombianas.
El eCommerce Day Colombia hace parte del eCommerce Day Tour 2026, el ciclo de eventos más importante del Digital Commerce en América Latina y el Caribe. Este año, el Tour celebra dos décadas de trayectoria.
Comercio Electrónico
Organización sin fines de lucro que desarrolla la Economía Digital en Latinoamérica. www.ecommerce.institute
Entidad privada que promueve y fortalece la industria eCommerce en Colombia.