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eCommerce Day Colombia: el principal punto de encuentro del Digital Commerce llega a Bogotá en una edición histórica

Publicado: mayo 4, 2026, 10:49 am

Economía Digital · eCommerce · Colombia

eCommerce DAY

7 de mayo
de 2026

Ágora Bogotá · Centro de Convenciones

El principal punto de encuentro del Digital Commerce llega en una edición histórica

eCommerce Day
Bogotá
Inteligencia Artificial
Retail
Economía Digital

El eCommerce Day Colombia 2026 reúne a CEOs, líderes de retail, marcas y expertos internacionales en Ágora Bogotá para analizar el presente y futuro del comercio electrónico, en el marco de los 20 años del eCommerce Day Tour en Latinoamérica.

El evento se realizará el 7 de mayo de 2026 en Ágora Bogotá, organizado por el eCommerce Institute junto con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE). En su 17° edición, el encuentro convocará a tomadores de decisión —desde CEOs y directores hasta gerentes de eCommerce, marketing, tecnología y operaciones— para debatir sobre las tendencias que están redefiniendo el comercio electrónico.

FECHA
7 de mayo
2026 · Bogotá
SEDE
Ágora Bogotá
Centro de Convenciones
EDICIÓN
17ª edición
20 años del Tour en LATAM
LEMA
Retail, Digital Channels & AI Revolution

«Crecer casi 20% en transacciones digitales en un año no es un resultado menor — es una señal de que Colombia consolidó un ecosistema que madura.»

Marcos Pueyrredon · Presidente, eCommerce Institute & Co-Founder de VTEX

$145B
en ventas online y más de 680 millones de transacciones digitales registra hoy el comercio electrónico en Colombia — cifra que refleja la profundidad de la transformación digital del retail colombiano.

El evento también contempla una programación integral de actividades especiales: el eCommerce Award Colombia 2026, que reconocerá a las empresas más innovadoras del ecosistema; la eCommerce Startup Competition; y el Retail & Commerce Discovery con visitas técnicas a operaciones de eCommerce colombianas.

El eCommerce Day Colombia hace parte del eCommerce Day Tour 2026, el ciclo de eventos más importante del Digital Commerce en América Latina y el Caribe. Este año, el Tour celebra dos décadas de trayectoria.

ORGANIZAN

eCommerce
INSTITUTE
Desde 2006

CCCE
Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico

Acerca del eCommerce Institute
Organización sin fines de lucro que desarrolla la Economía Digital en Latinoamérica. www.ecommerce.institute
Acerca de la CCCE
Entidad privada que promueve y fortalece la industria eCommerce en Colombia.

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