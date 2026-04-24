La movilidad eléctrica se acelera en Colombia: crecimiento récord impulsa un nuevo estilo de vida

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El primer festival de movilidad eléctrica de Colombia llega a Bogotá
Ve, experimenta y vive de cerca la revolución eléctrica que ya está transformando nuestras ciudades.
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📍 C.C. Unicentro, Bogotá
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🕙 10 a.m. – 8 p.m.
⚡ Energía en movimiento · #REFestMeConecta
Crecimiento vehículos eléctricos marzo 2026
Eléctricos matriculados en 2025
Híbridos matriculados en 2025
Vehículos vendidos Q1 2026 — mejor arranque en una década
La movilidad eléctrica en Colombia atraviesa uno de sus momentos más dinámicos. Solo en marzo de 2026, los vehículos eléctricos crecieron más de 260 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que los híbridos aumentaron por encima del 70 %, cifras que evidencian una aceleración cada vez más visible en el país.
Este impulso se suma a una tendencia sostenida: en 2025 se matricularon cerca de 20.000 vehículos eléctricos y más de 67.000 híbridos, confirmando que la transición hacia nuevas formas de movilidad dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad en expansión. A esto se suma un mercado automotor con señales claras de recuperación: más de 73.000 vehículos vendidos en el primer trimestre de 2026, el mejor arranque en más de una década.
Sin embargo, el crecimiento también plantea retos estructurales. La infraestructura de carga avanza, pero aún enfrenta desafíos de cobertura y eficiencia: actualmente el país cuenta con más de 200 estaciones públicas y cerca de 400 cargadores, una base relevante que deberá expandirse para acompañar el ritmo del mercado.
En paralelo, la conversación ha evolucionado hacia una dimensión más amplia. Ya no se limita al vehículo particular, sino que incorpora soluciones de micromovilidad —scooters y bicicletas eléctricas— junto con debates sobre regulación, seguridad vial y uso del espacio público. La reciente reglamentación de estos vehículos refleja que Colombia empieza a estructurar esta transición desde una mirada más integral.
Este cambio evidencia una maduración del sector: la discusión ya no gira únicamente en torno a la tecnología, sino a su integración en la vida cotidiana, a la experiencia del usuario y a la capacidad de las ciudades para adaptarse a dinámicas de movilidad más flexibles, sostenibles y conectadas.
Del dato a la experiencia
Más que un evento, RE FEST es el espacio donde las personas pueden ver, entender y vivir de cerca cómo la movilidad eléctrica está redefiniendo la forma de moverse en las ciudades.
✔ Exhibición en vivo de autos, motos, scooters y bicicletas eléctricas de las principales marcas del país
✔ Pruebas de manejo y experiencias interactivas con tecnología de movilidad eléctrica
✔ Expertos en infraestructura de carga, regulación y tendencias del sector
✔ Soluciones de micromovilidad: scooters, patinetas y bicicletas eléctricas
✔ Contenido para todo público: familias, entusiastas, empresarios y curiosos
El desafío hacia adelante será sostener el crecimiento y, al mismo tiempo, traducirlo en confianza, información y adopción. RE FEST es precisamente ese puente: un espacio donde la transformación deja de ser un concepto y se convierte en algo que se puede ver, tocar y experimentar.
En ese camino, la movilidad eléctrica no solo transformará la forma de movernos, sino también la relación entre tecnología, ciudad y ciudadanía.
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