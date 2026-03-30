El mercado de seguros de cumplimiento supera los $2 billones en Colombia y expertos analizan su papel clave en el futuro de la contratación en Colombia

Publicado: marzo 30, 2026, 12:03 pm

Más de 100 líderes del sector público y privado se reunieron en Bogotá para analizar los retos de la contratación estatal, la gestión del riesgo contractual y el impacto del aseguramiento en la ejecución del gasto público.

En un contexto donde la ejecución eficiente de los recursos públicos y la sostenibilidad de los grandes proyectos del país están bajo creciente escrutinio, el mercado de seguros de cumplimiento en Colombia superó los $2,02 billones, consolidándose como uno de los pilares técnicos de la contratación estatal y privada.

Este fue uno de los principales temas analizados durante el Congreso “El Seguro de Cumplimiento – Decisiones con Respaldo”, realizado en Bogotá y organizado por Seguros del Estado, compañía que lidera el ramo con una participación del 23,9% del mercado y más de 1.609.449 millones de pólizas activas.

El encuentro reunió a autoridades, expertos del sector asegurador, académicos, constructores, reaseguradores y representantes del sector público y privado para analizar los desafíos actuales de la contratación en Colombia, así como el papel del seguro de cumplimiento como herramienta para fortalecer la transparencia, la gestión del riesgo y la sostenibilidad financiera de los proyectos.

Actualmente, Seguros del Estado respalda un valor total asegurado valor total asegurado de $539.491.354.790.000, lo que significa que una de cada cuatro pólizas de cumplimiento en el país es emitida por la compañía, que completa más de 70 años de trayectoria y 11 años consecutivos como líder del ramo.

Un sector clave para la infraestructura y la confianza institucional

Durante el encuentro se destacó que los seguros de cumplimiento son instrumentos financieros esenciales para garantizar que las obligaciones contractuales se ejecuten conforme a lo pactado, especialmente en proyectos de infraestructura, servicios públicos y programas sociales.

Sin este respaldo, el país estaría más expuesto a retrasos, sobrecostos, litigios e incumplimientos que podrían afectar directamente proyectos estratégicos en infraestructura vial, hospitalaria, educativa, portuaria, aeroportuaria, energética y de vías terciarias.

Los expertos coincidieron en que el seguro de cumplimiento actúa como un tercer actor técnico que contribuye a fortalecer la confianza institucional y la estabilidad de los contratos, protegiendo tanto a las entidades contratantes como a los recursos públicos.

Retos del sector: regulación, digitalización y nuevos riesgos

Durante las conversaciones también se abordaron los principales retos que enfrenta el sector, entre ellos:

La sostenibilidad del ramo frente a mayores exigencias regulatorias.

La gestión técnica del riesgo contractual.

La creciente complejidad de los proyectos de infraestructura.

La digitalización del sector asegurador.

El sector avanza hacia modelos de suscripción apoyados en analítica avanzada e inteligencia artificial, en un entorno donde también crece la participación del reaseguro internacional.

Para los expertos, el desafío será fortalecer la eficiencia técnica del ramo, mantener su solvencia y responder a nuevos riesgos sin perder competitividad, en un momento en el que el país requiere mayores niveles de transparencia y eficiencia en la ejecución de proyectos públicos y privados.

Con este encuentro, Seguros del Estado reafirmó su papel como uno de los actores de referencia en el mercado colombiano de garantías, promoviendo una conversación estratégica sobre el futuro de la contratación y el papel del aseguramiento en el desarrollo económico del país.