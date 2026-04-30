La movilidad eléctrica se acelera en Colombia: crecimiento récord impulsa un nuevo estilo de vida

El primer festival de movilidad eléctrica del país llega a Bogotá para llevar la transformación del dato a la experiencia.

+260%

Crecimiento vehículos eléctricos marzo 2026 20.000

Eléctricos matriculados en 2025 67.000

Híbridos matriculados en 2025 73.000

Vehículos vendidos Q1 2026 — mejor arranque en una década

La movilidad eléctrica en Colombia atraviesa uno de sus momentos más dinámicos. Solo en marzo de 2026, los vehículos eléctricos crecieron más de 260 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que los híbridos aumentaron por encima del 70 %, cifras que evidencian una aceleración cada vez más visible en el país.

Este impulso se suma a una tendencia sostenida: en 2025 se matricularon cerca de 20.000 vehículos eléctricos y más de 67.000 híbridos, confirmando que la transición hacia nuevas formas de movilidad dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad en expansión. A esto se suma un mercado automotor que muestra señales de recuperación, con más de 73.000 vehículos vendidos en el primer trimestre de 2026, el mejor arranque en más de una década.

Sin embargo, el crecimiento también plantea retos estructurales. La infraestructura de carga, por ejemplo, avanza pero aún enfrenta desafíos de cobertura y eficiencia: actualmente, el país cuenta con más de 200 estaciones públicas y cerca de 400 cargadores, una base relevante que deberá expandirse para acompañar el ritmo del mercado.

En paralelo, la conversación sobre movilidad eléctrica ha evolucionado hacia una dimensión más amplia. Ya no se limita al vehículo particular, sino que incorpora soluciones de micromovilidad como scooters y bicicletas eléctricas, así como debates sobre regulación, seguridad vial y uso del espacio público. La reciente reglamentación de estos vehículos refleja que el país empieza a estructurar esta transición desde una mirada más integral.

Este cambio de enfoque evidencia una maduración del sector. La discusión ya no gira únicamente en torno a la tecnología, sino a su integración en la vida cotidiana, a la experiencia del usuario y a la capacidad de las ciudades para adaptarse a nuevas dinámicas de movilidad más flexibles, sostenibles y conectadas.