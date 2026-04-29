Feria EVA Spring Edition, regresa con más de 520 marcas y cerca de 300.000 visitantes proyectados, consolidándose como el circuito de retail experiencial más grande del país

Feria EVA Spring Edition
El circuito de retail experiencial más grande del país regresa con más de 520 marcas
Spring Edition
Retail Experiencial
Diseño
Emprendimiento
Entrada libre
Feria EVA abre sus puertas los fines de semana del 30 de abril al 3 de mayo y del 7 al 10 de mayo.
Más de 40 artistas y bandas en escena durante los dos fines de semana.
15.000 m² de diseño y experiencias en el Parque de la 93 y la Esquina 94, con entrada libre.
En su noveno año, Feria EVA continúa posicionándose como uno de los eventos más relevantes de la economía creativa en Colombia y el circuito urbano de retail experiencial más grande del país.
Lo que comenzó como una plataforma con cerca de 70 marcas, hoy reúne más de 520 emprendimientos, evidenciando su evolución y su impacto en el desarrollo del diseño, el emprendimiento y las nuevas formas de consumo.
Más allá de una feria, EVA se consolida como un ecosistema de retail experiencial que integra marca, experiencia y conversión, redefiniendo la forma en que las personas descubren, interactúan y compran. En este espacio, las marcas transitan distintos momentos de su historia: algunas están dando sus primeros pasos, mientras otras ya son referentes consolidados, todas conviviendo en un mismo escenario.
Esta, su vigésima quinta edición, reunirá más de 520 emprendimientos en categorías como moda, accesorios, joyería, wellness, gastronomía y diseño, convirtiéndose en un recorrido imperdible por lo mejor del talento local. EVA propone una experiencia única de entrada libre, donde los visitantes pueden perderse entre tiendas, casitas, callecitas y cafés con una estética inspirada en la elegancia francesa, en un ambiente que invita a descubrir, conectar y disfrutar.
EVA Home & Decor
84 marcas en 900 m² dedicados al diseño de interiores, mobiliario, arte y decoración. Con aliados como Kare, BoConcept, Ninja/Shark, Konker, Nescafé y T-fal, este pabellón crece como plataforma para nuevas formas de habitar los espacios desde lo consciente, lo estético y lo funcional.
Gastronomía
Cerca de 90 propuestas gastronómicas distribuidas en espacios como Café Rosa, Bistró y Camelia, además de una zona adicional en el Pabellón 94. Una experiencia diversa que complementa el recorrido del visitante.
Programación musical
Más de 40 artistas y agrupaciones en géneros como jazz, blues, boleros, música clásica y sonidos del mundo, consolidando a EVA como un espacio relevante dentro de la agenda cultural de Bogotá.
Isa Roldani · Famuska · Bijao · Dixiebop · Saudage · Lyanna Cadil · Charlotte · Lunale · Camilo Pombo · Sylvanna · Juanita Osejo · y más
Creadoras de contenido con marca propia
Reconocidas personalidades que se suman con sus propias marcas, aportando autenticidad y cercanía a la experiencia.
La Rubia Inmoral · Eleonora Morales · Daniela Salazar · Paula Andrea Betancur · Kika Nieto · Viviana Grondona · Alejandra Azcárate
Como en todas sus ediciones, EVA ofrecerá una agenda de entretenimiento y experiencias de marca con aliados como Maybelline, Oriflame, Hawaiian Tropic, Schick, Bancolombia y BYD, entre otros, que activarán espacios interactivos que conectan tecnología, bienestar y estilo de vida.
Manteniendo su pilar social, EVA apoyará a la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, reafirmando su compromiso con iniciativas de impacto social.
Concepto editorial
En esta edición, el concepto gira en torno a la transformación, inspirado en la primavera y en una estética de elegancia francesa, con flores, pájaros y luz que evocan nuevos comienzos y acompañan el renacer de cada marca que hace parte de EVA.
EVA se consolida así como un espacio único en la ciudad: un plan imperdible que combina diseño, cultura, gastronomía y entretenimiento en un entorno abierto, accesible y profundamente inspirador.