Feria EVA Spring Edition, regresa con más de 520 marcas y cerca de 300.000 visitantes proyectados, consolidándose como el circuito de retail experiencial más grande del país

Publicado: abril 29, 2026, 5:28 pm

Diseño · Emprendimiento · Bogotá

Feria EVA Spring Edition

El circuito de retail experiencial más grande del país regresa con más de 520 marcas

Bogotá · Parque de la 93 y Esquina 94 · 30 abr – 10 may 2025

Feria EVA

Spring Edition

Retail Experiencial

Diseño

Emprendimiento

Entrada libre

◆ Feria EVA abre sus puertas los fines de semana del 30 de abril al 3 de mayo y del 7 al 10 de mayo. ◆ Más de 40 artistas y bandas en escena durante los dos fines de semana. ◆ 15.000 m² de diseño y experiencias en el Parque de la 93 y la Esquina 94, con entrada libre.

En su noveno año, Feria EVA continúa posicionándose como uno de los eventos más relevantes de la economía creativa en Colombia y el circuito urbano de retail experiencial más grande del país.

Lo que comenzó como una plataforma con cerca de 70 marcas, hoy reúne más de 520 emprendimientos, evidenciando su evolución y su impacto en el desarrollo del diseño, el emprendimiento y las nuevas formas de consumo.

987.000 visitantes en sus tres ediciones de 2025, reafirmando a EVA como escenario clave donde convergen creatividad, marca y experiencia.

Más allá de una feria, EVA se consolida como un ecosistema de retail experiencial que integra marca, experiencia y conversión, redefiniendo la forma en que las personas descubren, interactúan y compran. En este espacio, las marcas transitan distintos momentos de su historia: algunas están dando sus primeros pasos, mientras otras ya son referentes consolidados, todas conviviendo en un mismo escenario.

Esta, su vigésima quinta edición, reunirá más de 520 emprendimientos en categorías como moda, accesorios, joyería, wellness, gastronomía y diseño, convirtiéndose en un recorrido imperdible por lo mejor del talento local. EVA propone una experiencia única de entrada libre, donde los visitantes pueden perderse entre tiendas, casitas, callecitas y cafés con una estética inspirada en la elegancia francesa, en un ambiente que invita a descubrir, conectar y disfrutar.

EVA Home & Decor 84 marcas en 900 m² dedicados al diseño de interiores, mobiliario, arte y decoración. Con aliados como Kare, BoConcept, Ninja/Shark, Konker, Nescafé y T-fal, este pabellón crece como plataforma para nuevas formas de habitar los espacios desde lo consciente, lo estético y lo funcional.

Gastronomía Cerca de 90 propuestas gastronómicas distribuidas en espacios como Café Rosa, Bistró y Camelia, además de una zona adicional en el Pabellón 94. Una experiencia diversa que complementa el recorrido del visitante.

Programación musical Más de 40 artistas y agrupaciones en géneros como jazz, blues, boleros, música clásica y sonidos del mundo, consolidando a EVA como un espacio relevante dentro de la agenda cultural de Bogotá. Isa Roldani · Famuska · Bijao · Dixiebop · Saudage · Lyanna Cadil · Charlotte · Lunale · Camilo Pombo · Sylvanna · Juanita Osejo · y más

Creadoras de contenido con marca propia Reconocidas personalidades que se suman con sus propias marcas, aportando autenticidad y cercanía a la experiencia. La Rubia Inmoral · Eleonora Morales · Daniela Salazar · Paula Andrea Betancur · Kika Nieto · Viviana Grondona · Alejandra Azcárate

Como en todas sus ediciones, EVA ofrecerá una agenda de entretenimiento y experiencias de marca con aliados como Maybelline, Oriflame, Hawaiian Tropic, Schick, Bancolombia y BYD, entre otros, que activarán espacios interactivos que conectan tecnología, bienestar y estilo de vida.

Manteniendo su pilar social, EVA apoyará a la Fundación Cardioinfantil – LaCardio, reafirmando su compromiso con iniciativas de impacto social.

Concepto editorial En esta edición, el concepto gira en torno a la transformación, inspirado en la primavera y en una estética de elegancia francesa, con flores, pájaros y luz que evocan nuevos comienzos y acompañan el renacer de cada marca que hace parte de EVA.

EVA se consolida así como un espacio único en la ciudad: un plan imperdible que combina diseño, cultura, gastronomía y entretenimiento en un entorno abierto, accesible y profundamente inspirador.