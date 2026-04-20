La Sabana eleva su estándar: El Hotel B3 Sibelius inaugura una nueva era de hospitalidad en Chía

Publicado: abril 20, 2026, 1:21 pm

La cadena Hoteles B3 anuncia la apertura de su nuevo buque insignia: Hotel B3 Sibelius, un proyecto que busca redefinir la experiencia de hospitalidad de alto estándar en el corredor norte de Bogotá, una de las regiones de más rápido crecimiento demográfico y económico en Colombia y que se ha consolidado como un motor estratégico para la inversión, el comercio, la educación y el turismo corporativo.

Desde el 19 de marzo, el hotel inicia operación formal para huéspedes, marcando un nuevo hito en la infraestructura hotelera de la región.

Con una inversión de más $35.000 millones y la generación de 83 empleos directos, este hotel de 139 habitaciones llega para atender la creciente demanda de alojamiento corporativo, académico, médico y social que demandaba la zona.

El Hotel B3 Sibelius cuenta con una posición privilegiada, cercana a importantes polos de actividad como la Universidad de La Sabana y centros médicos de alta complejidad, así como a múltiples sedes empresariales y corporativas que conforman el tejido productivo de la región.

Este dinamismo ha hecho que la Sabana de Bogotá, aporte casi el 30 % del PIB de Cundinamarca , consolidándose como una de las economías más sólidas del país y elevando el perfil de municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá, como mucho más que suburbios de Bogotá.

“B3 Sibelius es la evolución de inversiones sostenidas y visión de largo plazo de nuestros socios. Entendimos que la región necesitaba una infraestructura de hospitalidad a la altura de su crecimiento empresarial, demográfico y estratégico.”. afirmó Cristina Rueda, gerente general del Hotel B3 Sibelius.

Su diseño contemporáneo y funcionalidad reflejan una apuesta por la estética y el confort: habitaciones king, twin y suites, espacios funcionales y opciones de larga estadía con acabados premium, además de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Una de las claves del proyecto son sus salones modulares y media rooms, diseñados para eventos empresariales, reuniones de alto impacto y producción de contenido digital, como grabación de podcasts o piezas audiovisuales, reforzando el posicionamiento del hotel como un hub de negocios y creatividad.

El Hotel B3 Sibelius, ha sido seleccionado como el hotel oficial del PG Tour en Colombia. Esta designación refuerza el papel del hotel como referente de hospitalidad de alto estándar en la región, ofreciendo a los asistentes y participantes del evento un espacio moderno, funcional y perfectamente ubicado, con servicios diseñados para satisfacer las necesidades del turismo corporativo, académico y social. La elección del B3 Sibelius como sede oficial consolida su posicionamiento estratégico y su compromiso con la excelencia en la experiencia de hospedaje para grandes eventos nacionales.

Gastronomía con sello propio: Cuatro Bistró

El hotel consolida su propuesta con la apertura oficial al público externo de Cuatro Bistró, restaurante concebido como una unidad de negocio independiente, pensado para convertirse en un referente gastronómico tanto para huéspedes como para residentes y visitantes de la región.

La propuesta culinaria parte del concepto clásico europeo del bistró, cocina honesta, técnica depurada y producto de calidad, con una reinterpretación contemporánea que fusiona influencias franco-italianas y mediterráneas.

La carta privilegia sabores auténticos y ejecución impecable: desde cortes finos hasta reinterpretaciones creativas de clásicos europeos, como la Menestra de Orce, sin perder de vista el respeto por la materia prima.

Además, en un mercado donde la oferta gastronómica suele concentrarse en centros comerciales con horarios limitados, Cuatro Bistró apuesta por vida nocturna activa, espacios de coctelería, música en vivo y un ambiente que complementa tanto experiencias sociales como de negocios.

“Con este lanzamiento, B3 Hotels amplía su presencia geográfica, y posiciona a Chía y a la Sabana como destinos de primer orden para viajeros de negocios, turismo y estilo de vida, en un momento en que la región se vislumbra como un epicentro de oportunidades y experiencias diferenciadas.” Agregó Felipe Lloreda Ortiz, fundador y presidente de Hoteles B3.

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