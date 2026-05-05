Forjada por el fuego: la historia de una mujer que convirtió la adversidad en propósito

En un mundo donde la exposición pública suele simplificar las historias —y donde a las mujeres se les exige fortaleza sin permitirles vulnerabilidad— la escritora panameña Jessica Canto presenta Forjada por el fuego, una obra íntima y profundamente humana sobre resiliencia, fe y reconstrucción interior.

Lejos de etiquetas y narrativas externas, este libro es un testimonio emocional que narra el viaje de una mujer que atravesó pérdida, juicio social y momentos de intensa vulnerabilidad, para descubrir que el verdadero poder no está en evitar el fuego, sino en dejarse transformar por él.