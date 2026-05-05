Forjada por el fuego: la historia de una mujer que convirtió la adversidad en propósito

«La fuerza no está en aparentar que todo está bien, sino en tener el valor de reconstruirse cuando todo parece derrumbarse.»
— Jessica Canto, autora de Forjada por el fuego
En un mundo donde la exposición pública suele simplificar las historias —y donde a las mujeres se les exige fortaleza sin permitirles vulnerabilidad— la escritora panameña Jessica Canto presenta Forjada por el fuego, una obra íntima y profundamente humana sobre resiliencia, fe y reconstrucción interior.
Lejos de etiquetas y narrativas externas, este libro es un testimonio emocional que narra el viaje de una mujer que atravesó pérdida, juicio social y momentos de intensa vulnerabilidad, para descubrir que el verdadero poder no está en evitar el fuego, sino en dejarse transformar por él.
La fuerza no está en aparentar que todo está bien, sino en tener el valor de reconstruirse cuando todo parece derrumbarse.
”
Más que una autobiografía, es un relato sobre reconstrucción emocional, empoderamiento desde la vulnerabilidad y amor propio como acto de valentía.
Lo que encontrarás en sus páginas
Esta es una historia que interpela a quienes han sido juzgados antes de ser comprendidos. Pero también nos lanza una pregunta incómoda y necesaria sobre nosotros mismos.
En un entorno donde los escenarios de poder pueden convertirse en laberintos sin salida y donde la visibilidad expone más de lo que protege, esta historia no se centra en los hechos externos, sino en el proceso interior de quien decide sostenerse cuando todo alrededor parece tambalear.
Forjada por el fuego es una historia sobre carácter. Una reflexión sobre lo que significa sostener la dignidad cuando todo parece derrumbarse. Una invitación a entender que tocar fondo puede ser el inicio de una versión más consciente, más libre y más fuerte de una mujer.
«El fuego no destruye: purifica, revela y redefine.»
Con una narrativa honesta y cinematográfica, la autora construye escenas donde la fuerza femenina no se presenta como perfección, sino como la capacidad de levantarse con verdad.
Próximamente en librerías de Colombia y Panamá