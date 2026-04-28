Publicado: abril 28, 2026, 11:23 am

Gastronomía · Hospitalidad urbana · Medellín

El domingo como experiencia

NH Collection Royal Medellín y la nueva hospitalidad urbana

Bogotá, abril de 2026 · NH Collection Hotels & Resorts

Lazy Sundays

Medellín

Gastronomía

Hospitalidad

NH Collection

En Medellín, propuestas como Lazy Sundays en el NH Collection Royal Medellín reflejan cómo los hoteles están abriéndose a la ciudad: combinando gastronomía y descanso en un solo espacio con altura.

En Medellín, esa evolución tiene nombre propio: Lazy Sundays, la propuesta del NH Collection Royal Medellín que se estructura en dos experiencias: el desayuno buffet, disponible hasta el mediodía desde $84.000 e incluye una copa de vino o mimosa; y el pase día, con acceso al área de piscina por $120.000, de los cuales $70.000 corresponden a consumibles. Una fórmula pensada tanto para el huésped de paso como para el local que busca una pausa con altura dentro de su propia ciudad.

Opción 01 Desayuno buffet $84.000 Disponible hasta el mediodía · Incluye copa de vino o mimosa Opción 02 Pase día · Piscina $120.000 $70.000 en consumibles · Acceso completo al área de piscina

«Hoy vemos cómo los espacios del hotel empiezan a integrarse de forma más natural en la vida de la ciudad.» Ricardo Gutiérrez · Director, NH Collection Royal Medellín

En la ciudad de la eterna primavera, los fines de semana han dejado de ser simplemente tiempo libre para convertirse en una declaración de estilo de vida. Según la encuesta EVI del DANE (2025), cerca del 17,8% de los visitantes que llegan a Medellín lo hacen por ocio o visita a familiares, un segmento que participa activamente en la escena gastronómica y cultural de la ciudad. Un dato que revela algo más profundo: una transformación en la manera en que tanto visitantes como residentes eligen habitar la ciudad.

17,8% de los visitantes que llegan a Medellín lo hacen por ocio o visita a familiares, participando activamente en la escena gastronómica y cultural — Encuesta EVI, DANE 2025

En ese contexto, los hoteles están redefiniendo su lugar en el ecosistema urbano. Ya no se trata únicamente de garantizar una habitación impecable o una carta bien curada; es acerca de convertirse en puntos de encuentro que conectan con el ritmo de la ciudad y responden a públicos que buscan experiencias con criterio, flexibilidad y pertenencia.

Este movimiento habla de una nueva forma de entender la hospitalidad urbana, en la que el hotel deja de ser un paréntesis en la ciudad para volverse parte activa de ella.