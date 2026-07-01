Publicado: julio 1, 2026, 2:04 pm

📊 ANALÍTICA AVANZADA · CARVAJAL DIGITAL 🚀 NUEVA ETAPA 2026 Pasando de la intuición y los datalakes a la toma de decisiones impulsadas por datos relevantes Prescriptiva, la plataforma de Carvajal Digital, convierte grandes volúmenes de información comercial en insights accionables para mejorar ventas, optimizar inventarios y aumentar la rentabilidad. 📉 −25% costos de inventario

📈 +59% rentabilidad

🛒 Del sell-in a la despensa





Bogotá, junio de 2026. En el mundo empresarial, ya sea el de las grandes empresas como el de las Pymes, se toman decisiones todos los días. El reto siempre es tomar mejores decisiones con menos información y lograr que sean lo más acertadas posible. Esta búsqueda incansable de información nos ha llevado de tomar decisiones de «expertos» (intuición) a ahogarnos en datalakes que muchas veces generan más confusión que claridad.

En este entorno, Carvajal Digital hace una importante apuesta fortaleciendo su negocio de analítica avanzada con Prescriptiva, su plataforma tecnológica diseñada para transformar la información comercial en decisiones estratégicas para compañías de retail, consumo masivo, farma, telcos y en general cualquier negocio B2C o B2B.

« Buscamos agregar fuentes de datos relevantes que cuenten historias reales y tangibles a nuestros clientes sobre sus negocios. — Jose R. Prado, Director Ejecutivo de Prescriptiva

📊 El impacto de gestionar datos de manera estratégica

−6% reducción en agotados −25% costos de inventario +59% rentabilidad +11% crecimiento en ventas

⚙️ ¿Cómo funciona Prescriptiva?

Prescriptiva se fundamenta en la consolidación, normalización y captura de grandes volúmenes de datos provenientes de varias fuentes de información para correlacionarlos dentro de un contexto de negocio. Mediante modelos de inteligencia artificial, crea clusters relevantes que correlacionan los datos que hacen sentido para la necesidad de cada usuario.

La plataforma tiene la capacidad de construir una historia desde la venta del fabricante hasta el usuario final, mostrando cómo se comporta cada cliente con el ecosistema de productos y servicios — del sell-in hasta la despensa.

🔗 Correlación de datos Multi-fuente en un solo contexto 🛒 Visión del consumidor Comportamiento de compra integral 🔔 Alertas en tiempo real Quiebres, sobreinventarios, demanda 📋 Tableros de analítica Decisiones ágiles y acertadas

«Una gran cantidad de compañías conocen el comportamiento de sus productos, pero desconocen el comportamiento de sus consumidores con productos de sus competidores, productos complementarios y con el mismo comercio. Por ejemplo, descubrir que los vasos desechables se acompañan de compras de cerveza y carne, cambia por completo la definición del shopper y permite identificar correlaciones entre productos que a simple vista no se ven.» — Jose R. Prado, Director Ejecutivo de Prescriptiva

🚀 NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO 2026 Datos reales de consumo en tiempo real Prescriptiva lanza su nueva línea que integra datos reales de consumo en tiempo real. La visión de rotación, ventas e inventario se enriquece correlacionándola con el consumidor, ampliando de manera exponencial la comprensión del desempeño del punto de venta al carrito de compras. Tamaño de compra

Frecuencia

Mix de productos

Shifting de productos

Retail · Telcos · Agencias de medios

🏭 Sectores que ya usan Prescriptiva

Alimentos

Aseo

Vestuario

Farma

Retail

Consumo masivo

Telcos

Agencias de publicidad

Centrales de medios

B2C · B2B

Con esta apuesta, Carvajal Digital no solo refuerza su portafolio tecnológico, sino que avanza en su propósito de convertirse en un aliado estratégico para las empresas que buscan competir en un entorno cada vez más orientado por los datos.