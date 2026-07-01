Pasando de la intuición y los datalakes a la toma de decisiones impulsadas por datos relevantes

Bogotá, junio de 2026. En el mundo empresarial, ya sea el de las grandes empresas como el de las Pymes, se toman decisiones todos los días. El reto siempre es tomar mejores decisiones con menos información y lograr que sean lo más acertadas posible. Esta búsqueda incansable de información nos ha llevado de tomar decisiones de «expertos» (intuición) a ahogarnos en datalakes que muchas veces generan más confusión que claridad.
En este entorno, Carvajal Digital hace una importante apuesta fortaleciendo su negocio de analítica avanzada con Prescriptiva, su plataforma tecnológica diseñada para transformar la información comercial en decisiones estratégicas para compañías de retail, consumo masivo, farma, telcos y en general cualquier negocio B2C o B2B.
📊 El impacto de gestionar datos de manera estratégica
⚙️ ¿Cómo funciona Prescriptiva?
Prescriptiva se fundamenta en la consolidación, normalización y captura de grandes volúmenes de datos provenientes de varias fuentes de información para correlacionarlos dentro de un contexto de negocio. Mediante modelos de inteligencia artificial, crea clusters relevantes que correlacionan los datos que hacen sentido para la necesidad de cada usuario.
La plataforma tiene la capacidad de construir una historia desde la venta del fabricante hasta el usuario final, mostrando cómo se comporta cada cliente con el ecosistema de productos y servicios — del sell-in hasta la despensa.
«Una gran cantidad de compañías conocen el comportamiento de sus productos, pero desconocen el comportamiento de sus consumidores con productos de sus competidores, productos complementarios y con el mismo comercio. Por ejemplo, descubrir que los vasos desechables se acompañan de compras de cerveza y carne, cambia por completo la definición del shopper y permite identificar correlaciones entre productos que a simple vista no se ven.»
— Jose R. Prado, Director Ejecutivo de Prescriptiva
Prescriptiva lanza su nueva línea que integra datos reales de consumo en tiempo real. La visión de rotación, ventas e inventario se enriquece correlacionándola con el consumidor, ampliando de manera exponencial la comprensión del desempeño del punto de venta al carrito de compras.
Frecuencia
Mix de productos
Shifting de productos
Retail · Telcos · Agencias de medios
🏭 Sectores que ya usan Prescriptiva
Aseo
Vestuario
Farma
Retail
Consumo masivo
Telcos
Agencias de publicidad
Centrales de medios
B2C · B2B
Con esta apuesta, Carvajal Digital no solo refuerza su portafolio tecnológico, sino que avanza en su propósito de convertirse en un aliado estratégico para las empresas que buscan competir en un entorno cada vez más orientado por los datos.