Publicado: julio 2, 2026, 10:05 am

🇨🇴 DISEÑO COLOMBIANO · FALABELLA 🔥 TENDENCIA VIRAL ¿Dónde conseguir las camisetas virales inspiradas en Colombia de marcas locales? Falabella presenta una curaduría con diez marcas colombianas que han llevado el espíritu colombiano a nuevas propuestas de diseño, disponibles desde el 17 de junio. 🗓️ Desde el 17 de junio

👗 10 marcas colombianas

🛍️ Tiendas y online





Bogotá, junio 2026. La camiseta inspirada en Colombia dejó de ser solo una prenda para acompañar al equipo nacional y se convirtió en una expresión de diseño, identidad y creatividad local. En medio del creciente interés por versiones alternativas que reinterpretan sus colores y símbolos, Falabella presenta una curaduría especial que reúne el trabajo de diez marcas 100% colombianas que han desarrollado propuestas inspiradas en ese espíritu.

Los diseños han generado furor en redes sociales, llegando a agotarse en la mayoría de las páginas oficiales. Desde el 17 de junio, estas marcas estarán disponibles a través de Falabella con diseños que exploran estampados, color, siluetas y nuevas formas de conectar con un símbolo que hoy converge con la moda.

« En Falabella escuchamos a nuestros clientes y buscamos acercarles las tendencias que están marcando la conversación. Por eso, haciendo realidad nuestra promesa de tener lo último, primero, reunimos estas propuestas de diseño colombiano para quienes quieren vivir esta época con estilo. — Carolina Orozco, Gerente de Negocios de Falabella

🇨🇴 Las 10 marcas de la curaduría

Estas son las marcas colombianas que hacen parte de la selección especial de Falabella, cada una con una propuesta única que reinterpreta el espíritu nacional desde el diseño y la moda:

Mompossina Maral Comercial Sandía Market Maga Bazar Matilda Hollem FOU Fuera de lo Común Piel Morena AE Active Code Juliana Sánchez Koronkoro

📍 ¿Dónde encontrarlas?

Las prendas estarán disponibles en cinco tiendas Falabella en el país, además de los canales digitales de la compañía:

🌊 Barranquilla Buenavista 🏙️ Bogotá Parque La Colina 🌿 Chía Fontanar 🌺 Medellín Santafé 🎋 Cali Jardín Plaza

🌟 APUESTA POR EL TALENTO LOCAL Falabella impulsa el diseño hecho en Colombia La iniciativa se suma a la apuesta de la compañía por impulsar el diseño hecho en Colombia y fortalecer el desarrollo local, una línea en la que ha trabajado a través de colaboraciones con diseñadores nacionales, espacios dedicados a productos colombianos y el fortalecimiento de oportunidades para marcas emergentes y consolidadas.