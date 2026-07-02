¿Dónde conseguir las camisetas virales inspiradas en Colombia de marcas locales?

Bogotá, junio 2026. La camiseta inspirada en Colombia dejó de ser solo una prenda para acompañar al equipo nacional y se convirtió en una expresión de diseño, identidad y creatividad local. En medio del creciente interés por versiones alternativas que reinterpretan sus colores y símbolos, Falabella presenta una curaduría especial que reúne el trabajo de diez marcas 100% colombianas que han desarrollado propuestas inspiradas en ese espíritu.
Los diseños han generado furor en redes sociales, llegando a agotarse en la mayoría de las páginas oficiales. Desde el 17 de junio, estas marcas estarán disponibles a través de Falabella con diseños que exploran estampados, color, siluetas y nuevas formas de conectar con un símbolo que hoy converge con la moda.
🇨🇴 Las 10 marcas de la curaduría
Estas son las marcas colombianas que hacen parte de la selección especial de Falabella, cada una con una propuesta única que reinterpreta el espíritu nacional desde el diseño y la moda:
📍 ¿Dónde encontrarlas?
Las prendas estarán disponibles en cinco tiendas Falabella en el país, además de los canales digitales de la compañía:
La iniciativa se suma a la apuesta de la compañía por impulsar el diseño hecho en Colombia y fortalecer el desarrollo local, una línea en la que ha trabajado a través de colaboraciones con diseñadores nacionales, espacios dedicados a productos colombianos y el fortalecimiento de oportunidades para marcas emergentes y consolidadas.
Con 20 años de trayectoria en Colombia, Falabella Retail constituye la red de comercialización omnicanal enfocada en moda, tecnología y hogar más importante de Sudamérica. Pionera en e-commerce desde el año 2000, actualmente sus sitios web reciben 1,6 millones de visitas cada día.
Sus operaciones — que suman 108 tiendas en Chile, Perú y Colombia — dan empleo a más de 30.000 colaboradores en la región.