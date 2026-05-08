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El nuevo lenguaje del lujo: La innovación de Natura que convierte la perfumería en experiencia, origen y emoción

Publicado: mayo 8, 2026, 3:16 pm

Lifestyle · Perfumería · Innovación · Natura

El nuevo lenguaje del lujo

La innovación de Natura que convierte la perfumería en experiencia, origen y emoción

Aura Alba
Rosa Alba · Bulgaria

Aura Alba, el más reciente lanzamiento de Natura, expresa una nueva forma de entender el lujo en la perfumería: no como ostentación, sino como el resultado de una profunda innovación que fusiona experiencia, origen y emoción. En un contexto en el que las fragancias han dejado de ser solo un complemento estético, esta creación propone una mirada vanguardista sobre lo que hoy significa la verdadera exclusividad.

✦ INGREDIENTE INÉDITO EN EL MUNDO
Óleo natural de Rosa Alba

Una rosa blanca que florece únicamente durante algunas semanas al año en el terroir de Konare, Bulgaria. Lograr capturar su esencia representa un hito en la investigación botánica de Natura.

En el corazón de esta innovación olfativa se encuentra un ingrediente inédito en la perfumería mundial: el óleo natural de Rosa Alba, una rosa blanca que florece únicamente durante algunas semanas al año en el terroir de Konare, Bulgaria. Lograr capturar la esencia de este cultivo limitado y cuidadoso representa un hito en la investigación botánica de Natura. Más allá de su rareza, la Rosa Alba destaca por su carácter sutil y luminoso; una rosa que no invade, sino que envuelve gracias a procesos de extracción de última generación.

🌹
Rareza
Cultivo limitado · semanas de floración

🔬
Precisión científica
Extracción de última generación

💎
Exclusividad distinta
Alejada del exceso · conectada con lo irrepetible

Aura Alba encarna así una exclusividad distinta, alejándose del exceso para conectarse con lo irrepetible. Su sofisticación radica en el equilibrio y en la precisión científica que permite generar una experiencia íntima sobre la piel. Más que una fragancia, es una declaración de belleza con presencia, donde la innovación constante de Natura da vida a un lujo con alma.

“El verdadero lujo no está en lo que todos ven, sino en lo que cada persona siente, recuerda y hace parte de su historia.”

Natura · Aura Alba

En ese sentido, Natura con su lanzamiento Aura Alba no solo interpreta la evolución de la perfumería de lujo, sino que la proyecta hacia el futuro: un lugar esencial donde la innovación permite que el verdadero valor no esté en lo que todos ven, sino en lo que cada persona siente, recuerda y hace parte de su historia.

El proceso detrás del lujo
🌿 Terroir de Konare, Bulgaria
Microclima único que da vida a la Rosa Alba
⏳ Cosecha limitada
Solo algunas semanas al año
⚗️ Extracción de última generación
Tecnología que preserva la pureza del óleo natural

Descubrir Aura Alba →

Una experiencia olfativa única · Exclusividad con alma

Aura Alba
NATURA · EDICIÓN LIMITADA

NOTA OLFATIVA

Familia olfativa: Floral · Amaderada · Suave
Corazón: Óleo natural de Rosa Alba
Matices: Luminoso, sutil, envolvente

✦ Un hito en perfumería mundial
Primera vez que se utiliza el óleo natural de Rosa Alba en una fragancia.
“Lujo con alma”
Innovación · Origen · Emoción
Aura Alba Natura

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