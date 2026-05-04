La nueva solución que ayuda a las pymes a proteger su rentabilidad

Gestiona tu nómina con claridad: conoce el impacto antes de pagar
Banco de Bogotá y Aleluya se unen para que las pymes tomen decisiones de nómina con total visibilidad financiera
Pymes
Banco de Bogotá
Aleluya
Gestión financiera
La nómina es uno de los gastos más relevantes para cualquier pyme y también uno de los que más impacto tiene en los resultados. Sin embargo, muchas empresas toman decisiones sin tener total visibilidad de cómo esos pagos afectan el PyG y el margen final.
✓ Análisis de escenarios
✓ Decisiones con mayor información
✓ Sin procesos adicionales
Pensando en esa necesidad, Banco de Bogotá y Aleluya se unen para ofrecer una solución que permite anticiparse y entender ese impacto antes de realizar el pago de la nómina. Con Aleluya, las empresas pueden visualizar de forma clara cómo influyen los pagos de nómina en sus resultados financieros, analizar escenarios y tomar decisiones con mayor información y tranquilidad.
Esta solución está diseñada para ayudar a las pymes a tener más control, evitar sorpresas y proteger el margen sin complicar la operación diaria ni sumar procesos innecesarios.
Conocer el impacto antes de pagar permite planear mejor, ajustar decisiones a tiempo y mantener una gestión financiera más ordenada.
Así, la nómina deja de ser un punto de incertidumbre y se convierte en una herramienta que aporta a la sostenibilidad del negocio. Tener información clara y anticipada hace la diferencia cuando se trata de cuidar los resultados y asegurar la estabilidad de la empresa.
Activa tu solución desde $9.900 al mes
Activación simple · Sin complicaciones · Control financiero inmediato
Sobre Aleluya
Aleluya es una plataforma de gestión financiera diseñada para pymes colombianas, que integra nómina, contabilidad y análisis financiero en un solo lugar. En alianza con Banco de Bogotá, ofrece herramientas accesibles que ayudan a los empresarios a tomar mejores decisiones con mayor claridad y control.
Más información en aleluya.com