La nueva solución que ayuda a las pymes a proteger su rentabilidad

Publicado: mayo 4, 2026, 10:23 am

Finanzas Pyme · Nómina · Gestión financiera

Gestiona tu nómina con claridad: conoce el impacto antes de pagar

Banco de Bogotá y Aleluya se unen para que las pymes tomen decisiones de nómina con total visibilidad financiera

Colombia, mayo de 2026 · Banco de Bogotá & Aleluya

Nómina

Pymes

Banco de Bogotá

Aleluya

Gestión financiera

La nómina es uno de los gastos más relevantes para cualquier pyme y también uno de los que más impacto tiene en los resultados. Sin embargo, muchas empresas toman decisiones sin tener total visibilidad de cómo esos pagos afectan el PyG y el margen final.

Desde $9.900 al mes · hasta el 31 de mayo o hasta agotar cupos Lo que obtienes ✓ Visualización del impacto en PyG

✓ Análisis de escenarios

✓ Decisiones con mayor información

✓ Sin procesos adicionales

Pensando en esa necesidad, Banco de Bogotá y Aleluya se unen para ofrecer una solución que permite anticiparse y entender ese impacto antes de realizar el pago de la nómina. Con Aleluya, las empresas pueden visualizar de forma clara cómo influyen los pagos de nómina en sus resultados financieros, analizar escenarios y tomar decisiones con mayor información y tranquilidad.

Esta solución está diseñada para ayudar a las pymes a tener más control, evitar sorpresas y proteger el margen sin complicar la operación diaria ni sumar procesos innecesarios.

Conocer el impacto antes de pagar permite planear mejor, ajustar decisiones a tiempo y mantener una gestión financiera más ordenada.

Así, la nómina deja de ser un punto de incertidumbre y se convierte en una herramienta que aporta a la sostenibilidad del negocio. Tener información clara y anticipada hace la diferencia cuando se trata de cuidar los resultados y asegurar la estabilidad de la empresa.

¿Por qué importa esto para tu pyme? 1 Visualiza el impacto real de la nómina en tu PyG antes de pagar 2 Analiza escenarios y protege tu margen sin procesos adicionales 3 Toma decisiones con información completa y mayor tranquilidad

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