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eCommerce Day Colombia: el principal punto de encuentro del Digital Commerce llega a Bogotá en una edición histórica

Publicado: mayo 6, 2026, 11:41 am

Economía Digital · eCommerce · Colombia

eCommerce DAY

7 de mayo
de 2026

Ágora Bogotá · Centro de Convenciones

El principal punto de encuentro del Digital Commerce llega en una edición histórica · 20 años del eCommerce Day Tour

El eCommerce Day Colombia 2026 se realizará el próximo 7 de mayo en Ágora Bogotá y se prepara para reunir nuevamente a los principales protagonistas del ecosistema digital del país. El encuentro se realiza como parte del eCommerce Day Tour 2026, el ciclo de eventos más importante del Digital Commerce en América Latina y el Caribe, que este año celebra dos décadas conectando a líderes, empresas y profesionales de la economía digital en la región.

Organizado por el eCommerce Institute junto con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el evento convocará a tomadores de decisión —desde CEOs y directores hasta gerentes de eCommerce, marketing, tecnología y operaciones— para debatir sobre las tendencias que están redefiniendo el comercio electrónico, los canales digitales y la experiencia del consumidor.

FECHA
7 de mayo
2026 · Bogotá
SEDE
Ágora Bogotá
Centro de Convenciones
EDICIÓN
17ª edición
20 años del Tour en LATAM
LEMA
Retail, Digital Channels & AI Revolution

Ejes centrales del evento

Bajo el lema “Retail, Digital Channels & AI Revolution”, en su 17° edición el eCommerce Day Colombia se posiciona como un espacio estratégico para analizar los principales desafíos y oportunidades de la industria. La agenda de contenido incluirá plenarias, paneles y workshops enfocados en temas como:

🤖 IA aplicada al negocio digital
📱 Comercio unificado y omnicanalidad
🏪 Marketplaces y retail media
💬 Social commerce
❤️ Customer centricity
🚚 Logística inteligente
💳 Fintech y medios de pago digitales
🧠 Talento y liderazgo

“Crecer casi 20% en transacciones digitales en un año no es un resultado menor — es una señal de que Colombia consolidó un ecosistema que madura: con más peso de los canales digitales en los negocios, operación más sofisticada y talento más profesionalizado para sostener esa evolución.”

Marcos Pueyrredon · Presidente, eCommerce Institute & Co-Founder de VTEX

En 2026, además, celebramos 20 años del eCommerce Day Tour y alcanzaremos la edición número 200, un hito que refleja la constancia, la consistencia y el trabajo colaborativo con el que venimos construyendo este ecosistema en la región desde hace dos décadas.

“Detrás de los más de $145 billones de pesos en ventas online y 680 millones de transacciones digitales que hoy registra el comercio electrónico en Colombia, hay emprendedores que se atreven a innovar, empresas que están transformando su manera de vender y equipos que todos los días están construyendo nuevas experiencias para los consumidores.”

María Fernanda Quiñones · Presidente Ejecutiva, Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)

$145B
en ventas online y más de 680 millones de transacciones digitales registra hoy el comercio electrónico en Colombia — cifra que refleja la profundidad de la transformación digital del retail colombiano.

🎯 Actividades especiales que potenciarán el networking y la formación

🏆 eCommerce Award Colombia 2026

Reconocerá a las empresas y proyectos más innovadores del ecosistema digital colombiano, distinguiendo a aquellas organizaciones que contribuyen al desarrollo del comercio electrónico y la economía digital en el país.

🚀 eCommerce Startup Competition

Iniciativa que busca identificar y potenciar a los emprendimientos digitales con mayor potencial de impacto. Las startups seleccionadas presentarán sus soluciones ante expertos, inversores y líderes del sector.

🤝 Espacios de networking y formación profesional

Plenarias, paneles ejecutivos, workshops y espacios de networking diseñados para generar conexiones estratégicas entre retailers, marcas, proveedores tecnológicos, emprendedores y profesionales.

🏭 Retail & Commerce Discovery

Technical Roadshow: Visitas técnicas a empresas y operaciones de eCommerce colombianas.
eLíderes Fórum: Espacio de intercambio entre líderes del ecosistema digital sobre logística, operaciones, fulfillment y transformación digital.

El eCommerce Day Colombia forma parte del eCommerce Day Tour 2026, una iniciativa regional que recorrerá distintos países de América Latina con el objetivo de impulsar el desarrollo del comercio digital, fomentar la colaboración entre los actores del ecosistema y compartir las mejores prácticas de la industria. El evento se presenta así como un espacio clave para anticipar tendencias, compartir conocimiento y fortalecer las capacidades del ecosistema digital colombiano.

Reserva tu lugar →

Venta de entradas y agenda completa en el sitio oficial

ORGANIZAN
eCommerce
INSTITUTE
Desde 2006

CCCE
Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico

Acerca del eCommerce Institute
Organización sin fines de lucro de carácter regional que desarrolla y apoya la Economía Digital en Latinoamérica. Desde su creación ha llevado a cabo actividades con continuidad que fortalecen el ecosistema.
www.ecommerce.institute
Acerca de la CCCE
Entidad privada sin ánimo de lucro, de orden gremial, que promueve y fortalece la industria eCommerce en Colombia a través del entendimiento de cifras, incidencia en políticas públicas y promoción de la confianza en el sector.
ccce.org.co

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