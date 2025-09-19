McDonald’s celebra el Gran Día 2025: una jornada solidaria que une a Colombia por una buena causa

Publicado: septiembre 19, 2025, 4:03 pm

Este 20 de septiembre, por noveno año consecutivo, McDonald’s Colombia donará el 100 % de las ventas de su icónica hamburguesa Big Mac a la Fundación Mi Sangre y la Fundación Casa Ronald, a través de su jornada solidaria ‘Gran Día’.

‘Gran Día’ se celebra anualmente en todos los McDonald’s del país, ofreciendo a los colombianos la oportunidad de realizar una compra con propósito. A través de esta jornada, se contribuye al apoyo de la niñez y sus familias, así como a la generación de oportunidades para jóvenes, promoviendo su liderazgo y fomentando una cultura de paz en Colombia.

Linda Caicedo, futbolista profesional y símbolo de inspiración para toda Colombia, se une una vez más como embajadora y capitana de la jornada solidaria ‘Gran Día’.

Bogotá, septiembre de 2025. Este sábado 20 de septiembre, Arcos Dorados, la compañía que opera la marca McDonald’s en Colombia, celebrará la novena edición de su jornada solidaria ‘Gran Día’ en la que donará el 100 % de la venta de su icónica hamburguesa Big Mac a la Fundación Casa Ronald y a la Fundación Mi Sangre. La primera brinda apoyo a familias durante el tratamiento médico de sus hijos, brindando un hogar lejos del hogar. Por su parte, la Fundación Mi Sangre, fomenta la generación de oportunidades para jóvenes, promoviendo su liderazgo y una cultura de paz en Colombia.

McDonald’s invita a las y los colombianos a unirse a esta causa social y hacer una compra con propósito para apoyar a la niñez y la juventud del país.

“El Gran Día es una jornada fundamental para nosotros porque nos permite continuar aportando al bienestar de cientos de familias que deben desplazarse desde sus lugares de origen para que sus hijos puedan acceder a tratamientos médicos. Los recursos recibidos representan casi un 35 % de nuestros ingresos anuales, y son vitales para que podamos seguir brindando un hogar y apoyo a quienes más lo necesitan”, asegura Diana Peña, directora ejecutiva de la Fundación Casa Ronald de Colombia.

El 20 de septiembre, todos los colombianos podrán unirse al Gran Día comprando una Big Mac en cualquier restaurante McDonald ‘s del país, incluyendo AutoMac, APP de McDonald´s y/o McDelivery. Cada compra contribuirá a mejorar las condiciones de niños, niñas y jóvenes apoyados por estas fundaciones.

La jornada solidaria cuenta con la participación de la futbolista colombiana Linda Caicedo, quien una vez más es la capitana del Gran Día. Caicedo es símbolo de perseverancia y disciplina, e inspiración para los niños, niñas y jóvenes del país.

“El Gran Día refleja lo que somos como compañía: una marca comprometida con el bienestar de las familias y el futuro de la juventud en Colombia. Cada Big Mac comprada es mucho más que una hamburguesa: es una oportunidad para transformar vidas, acompañar a quienes más lo necesitan y demostrar que, cuando nos unimos, podemos generar un impacto positivo y duradero en nuestra sociedad. Estoy muy emocionado de vivir mi primer Gran Día en Colombia” afirma Ricardo Guedes, Director General de Arcos Dorados para Colombia.

Celebración extendida en Medellín:

Este año, Medellín será escenario de una jornada especial y sede de una de las fundaciones beneficiadas. El restaurante McDonald’s de Las Vegas abrirá sus puertas para recibir a todas las personas que quieran participar y sumarse a esta causa solidaria. Además, la fundación Mi Sangre acompañará la jornada con una variada agenda cultural que destacarán las expresiones artísticas e iniciativas que promueve desde su creación para jóvenes en Colombia.

Sobre las fundaciones beneficiadas:

La Fundación Casa Ronald trabaja por ofrecer espacios gratuitos, dignos e incluyentes para las familias durante el tiempo que dure el tratamiento médico de sus hijos. Los servicios de la Casa Ronald incluyen alojamiento, alimentación, duchas, servicios de lavandería, salas de descanso intrahospitalarias, así como actividades de aprendizaje y esparcimiento para las familias, además de otros servicios. De esta manera contribuye a que las recuperaciones de los niños sean más rápidas y efectivas.

“Entendemos la importancia de mantener unidas a las familias en el momento en el que más lo necesitan. En Colombia, desde nuestro inicio hace 23 años, hemos beneficiado a más de 88 mil familias que han podido encontrar apoyo gratuito con alojamiento y estadía diurna dentro de los hospitales. Estamos listos para celebrar el Gran Día 2024 y seguiremos trabajando por construir un ‘hogar lejos de casa’ para todas las familias que lo necesiten”, expresa Diana Margarita Peña, Directora Ejecutiva de la Fundación Casa Ronald en Colombia.

Por su parte, la Fundación Mi Sangre, cofundada por el artista Juanes y la emprendedora social Catalina Cock en el año 2006, busca brindar espacios de formación a jóvenes, fomentando la generación de oportunidades para liderazgos juveniles que aporten a la construcción de una cultura de paz en Colombia.

“Desde Fundación Mi Sangre, acompañamos a los y las jóvenes de Medellín y su área metropolitana a materializar sus sueños. Por eso estamos Tejiendo Oportunidades, con Arcos Dorados Estamos fortaleciendo las capacidades vocacionales de las y los jóvenes, y adicionalmente estamos acompañándolos para conectarles con personas y oportunidades para su vida laboral y su vida académica. Porque creemos que un mundo mejor es posible estamos acompañando a 480 jóvenes, a soñar su futuro y a construir su presente» afirma Pedro Fajardo. Director ejecutivo de la Fundación Mi Sangre.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.350 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 95 mil personas (datos de 31/12/2023). La empresa también utiliza su plataforma ESG, Receta del Futuro, para impactar positivamente en las comunidades donde está presente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

Acerca de Fundación Mi Sangre

Fundada en 2006 por Juanes y Catalina Cock. Busca activar ecosistemas y desarrollar capacidades para que las nuevas generaciones sean protagonistas en la construcción de una cultura de paz en Colombia. La Fundación Mi Sangre trabaja con escuelas, organizaciones aliadas y comunidades para tejer redes de apoyo que desarrollen habilidades para la vida, liderazgo y emprendimiento social, movilizando a niños, niñas y jóvenes como creadores de soluciones de paz transformadoras. A lo largo de su historia, ha llegado a 22 departamentos y 171 municipios.

Sitio web: https://fundacionmisangre.org/

Acerca de Fundación Casa Ronald

La Fundación Casa Ronald McDonald trabaja por constituir y fortalecer hogares temporales para familias con niños y niñas en tratamiento médico prolongado, permitiéndoles permanecer cerca. La Fundación ofrece un espacio diverso, respetuoso y digno; el cual cada familia hace suyo por el tiempo que lo necesite. Cada año más de 8.400 familias colombianas se benefician con siete programas en Bogotá, Cartagena y Medellín. En 12 años la Casa Ronald ha acogido a más de 65 mil familias. En el 2015 abrió la Casa Ronald de Cartagena, en alianza con el Hospital Napoleón Franco Pareja, institución pediátrica que recibe a familias provenientes de diferentes regiones del norte colombiano (Bolívar 58%, Córdoba 9%, Sucre 6%, Magdalena 2%, Atlántico 1% y Guajira 1%, entre otros) Sitio web: https://casaronald.org.co/