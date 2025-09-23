Conoce las historias que Miniso patrocina en este mes del amor y la amistad - Colombia

Publicado: septiembre 23, 2025, 10:45 am

Esta es la historia de Shirley y María Claudia, amigas desde hace 35 años que decidieron darse el regalo más valioso: tiempo de calidad. Con este video, Miniso envía un mensaje contundente exaltando la capacidad de la amistad para resistir al tiempo, la distancia, los afanes del día a día y la cotidianidad.

¿Y tú… cuándo fue la última vez que sorprendiste a tu mejor amigo/a con un regalo o un momento que lo/a hizo feliz?

Cortesía MINISO

Y para quienes se preguntan: “¿Cómo así que Miniso es ahora el Patrocinador Oficial del mes del Amor y la Amistad?” Les contamos que, en el marco de esta celebración, la marca ha decidido encarnar aquello que ha sido su ADN desde el principio: celebrar la emoción.

Como parte de este compromiso, Miniso lanza una nueva cápsula de video llamada “María Claudia & Shirley: una amistad que no conoce el tiempo”, una historia que rescata uno de los elementos más universales y transversales del ser humano: la amistad.

Cortesía MINISO

“Desde hace 35 años que la vida nos unió, cada etapa ha sido testigo de una amistad que ha crecido. Compartir este sueño pendiente con mi amiga Shirley fue recordar todo lo que hemos vivido juntas, valorar lo que somos hoy y seguir proyectando lo que vendrá. Gracias Sr. Miniso, por hacer posible este encuentro con la esencia de la amistad: la complicidad, la alegría y el cariño que, a pesar del tiempo y la distancia, siempre permanecen intactos”

Nos cuenta María Claudia Cortés, emocionada.

Esta es la segunda cápsula en lanzarse luego del estreno de “Eliza & Liz, Amor Inesperado”, una historia de amor que representa la posibilidad de lograrlo todo siempre que exista amor. Con estas dos cápsulas, Miniso nos entrega dos de los mensajes más sencillos, pero también más poderosos del universo: la fuerza del amor y de la amistad.

Cortesía MINISO

El patrocinio de Miniso no se queda solo en estas cápsulas de video. Durante todo el mes de septiembre la marca sorprende con descuentos irresistibles en sus tiendas: ¡peluches con hasta un 40% de descuento en referencias seleccionadas!

Además, llegan nuevas colecciones como Jurassic World y El juego del calamar. Para más sorpresas, los invitamos a seguir a @minisocolombiaoficial en Instagram y @minisocolombia en TikTok.

Cortesía MINISO

Este año, Miniso celebra 7 años en Colombia, reafirmando lo que ha sido su esencia desde el primer día: entregar productos de buena calidad, accesibles y elegidos según las demandas de sus consumidores. No hace falta decirlo en voz alta; basta con ver cómo cada tienda se convierte en un universo de posibilidades.

Se ha hablado mucho del amor romántico, de la grandeza de encontrar esa “media naranja” y de la plenitud que llega con ella. Sin embargo, casi al mismo tiempo, y desde otros espacios, habita el amor de la amistad; la posibilidad de elegir, a lo largo de la vida, a más de una persona que caminara de la mano como familia.

Este es el tipo de reflexiones que estas cápsulas de video, encarnadas por MinisoLovers, permiten al espectador. ¡Gracias, Miniso!