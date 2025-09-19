Liderazgo flexible, disruptivo e innovador: la clave del futuro empresarial

Publicado: septiembre 19, 2025, 8:50 am

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) realizará el 1er Encuentro C-MA Empresarial, los próximos 24 y 25 de septiembre en la sede Salitre de la CCB, un espacio diseñado para impulsar una gestión empresarial más humana, efectiva y sostenible.

Uno de los factores determinantes en el éxito o el fracaso de las organizaciones es el liderazgo. Hoy más que nunca, las empresas requieren líderes capaces de adaptarse a dinámicas económicas cambiantes, avances tecnológicos acelerados y consumidores con nuevas expectativas.

En palabras de Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB:

“Se trata de un evento dirigido a ejecutivos y empresarios de C-Level con el objetivo de que encuentren nuevas maneras, más inspiradoras e incluso ‘fuera de la caja’, de gestionar sus empresas, asumiendo nuevas clases de liderazgo, que les permitan adquirir mecanismos para llevar sus compañías a un nuevo nivel”.

Una agenda de talla internacional

La nómina de conferencistas del C-MA Empresarial reúne voces expertas en liderazgo, negociación, psicología organizacional y mejora continua, entre ellos:

Efrén Martínez , reconocido psicólogo.

Aldo Cívico , doctor en Antropología y profesor de Negociación en Columbia University.

Eduardo Briceño, especialista en innovación, aprendizaje y alto rendimiento.

Precisamente, Cívico subrayó la importancia de un liderazgo moderno:

“Veo al líder como director de orquesta. Su tarea no es acumular conocimiento, sino armonizar talentos, valorar la inteligencia colectiva y facilitar la creación de soluciones para problemas que aún no tienen respuesta. Liderar hoy significa construir visión y facilitar procesos más que imponer jerarquías”.

Dos jornadas, un mismo propósito

24 de septiembre → El propósito del ser y los equipos. Una reflexión sobre el sentido del liderazgo y su poder transformador desde lo humano.

25 de septiembre → El propósito de las organizaciones y la sociedad. Herramientas para inspirar cambios que trasciendan los intereses corporativos y contribuyan al desarrollo sostenible.

El evento se desarrollará en jornadas de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., e invita a los líderes empresariales a transformar su manera de dirigir, motivar equipos y enfrentar los retos de un mundo en constante evolución.

👉 Reserva tu cupo aquí: Haz clic para inscribirte