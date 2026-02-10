Rosas Don Eloy prevé atender más de 1.700 clientes y movilizar 45.000 tallos de rosas en la temporada de San Valentín

Publicado: febrero 10, 2026, 4:08 pm

La temporada de San Valentín se consolida como uno de los picos comerciales más relevantes para el sector floral y de regalos premium en Colombia. En este contexto, Rosas Don Eloy proyecta atender a más de 1.700 clientes durante la fecha, apoyada en una operación que movilizará más de 45.000 tallos de rosas en distintas ciudades del país.

La compañía señaló que las rosas utilizadas para la temporada corresponden a tallos de gran apertura, seleccionados por criterios de calidad, tamaño y durabilidad. Aunque el rojo continúa siendo el color más demandado para San Valentín, la marca ha identificado un crecimiento en la preferencia por tonos rosados, fucsias y combinaciones contemporáneas.

Colección cápsula y experiencia sensorial

Como parte de su estrategia para la temporada, Rosas Don Eloy lanzó una colección cápsula que amplía su portafolio tradicional. La propuesta incluye cajas de rosas de edición especial, floreros, piezas de cestería, chocolates, velas y una experiencia sensorial desarrollada en alianza con la marca colombiana Loto del Sur.

La marca presenta su edición especial para esta fecha “Los Frutos del Amor” inspirada en las frutas, con ilustraciones del artista de origen valluno Juan Pablo Cáceres. Esta edición se convierte en un gesto que trasciende el entregar rosas, invitando a habitar el amor como un espacio seguro donde el deseo se protege, se comparte y permanece.

La edición tiene como protagonista una ilustración elaborada para Rosas Don Eloy por Juan Pablo Cáceres, reconocido por su trazo sensible y su capacidad de traducir lo simbólico y lo emocional en imágenes poéticas. Su obra explora la relación entre naturaleza, intimidad y gesto artístico.

Estrategia comercial y perfil del comprador

Esta diversificación responde a un consumidor que busca regalos con mayor carga experiencial y permite incrementar el valor promedio de compra durante una de las fechas de mayor demanda del año.

“Estratégicamente, San Valentín es una de las fechas más importantes para el comercio. Esta celebración, que rinde tributo al amor, representa cerca del 20% de las ventas anuales de Rosas Don Eloy, impulsada por el deseo de las personas de expresar sus sentimientos a través de detalles significativos, en esta temporada, somos cómplices de historias inolvidables, donde la conquista, el amor y la pasión se encuentran”. — Mónika Gómez, Gerente de Rosas Don Eloy

Distribución de ventas por canal (Omnicanal):

Ventas presenciales: 42%

42% WhatsApp: 34%

34% Canal web: 14%

14% Redes sociales: 5%

5% Plataformas de última milla: 4%

4% Teléfono: 1%

En cuanto al perfil del comprador, el 84% de las compras son realizadas por hombres, mientras que el 16% corresponde a mujeres, una tendencia que se mantiene estable en fechas asociadas al regalo romántico.

Logística y operación reforzada

Desde el punto de vista logístico, el 67% de los pedidos corresponde a despachos a domicilio, el 29% a pedidos retirados en tienda y el 4% a entregas mediante plataformas de última milla.

El incremento en la demanda durante San Valentín obliga a reforzar la operación logística. Para esta temporada, Rosas Don Eloy incorporó 132 personas adicionales a su operación regular, en áreas como logística, transporte, apoyo floral, empaque y distribución.

Este refuerzo temporal impacta directamente la cadena de valor del sector, que incluye floricultores, proveedores de insumos, empresas de transporte y personal especializado.

Rosas Don Eloy cuenta con puntos de venta en Bogotá, Chía, Medellín y Cali, desde donde coordina su operación para la temporada. La compañía continúa enfocada en fortalecer su posicionamiento en el segmento premium floral, con una estrategia basada en experiencia de marca, eficiencia logística y diversificación del portafolio.