Seedtag lanza Liz Agent, la plataforma de Agentic AI para optimizar la planificación de medios y la activación de campañas

Publicado: marzo 16, 2026, 4:03 pm

A través de una interfaz conversacional basada en la inteligencia Neuro-Contextual propia de Seedtag, Liz Agent permite optimizar la planificación, toma de decisiones y activación de campañas.

Bogotá, 11 de marzo de 2026 – Seedtag , la empresa global de publicidad Neuro-Contextual, anuncia el lanzamiento de Liz Agent, una plataforma de Agentic AI diseñada para optimizar la planificación de medios y la activación de campañas para marcas y agencias. Mediante la data Neuro-Contextual de Seedtag, Liz Agent actúa como un consultor integral, aportando mayor profundidad y personalización a las campañas gracias a la identificación de insights en tiempo real, un mapeo avanzado de audiencias y un análisis competitivo profundo. Gracias a esto, Liz Agent permite a los clientes de Seedtag pasar de forma eficiente del briefing a la acción, agilizando cada etapa de la fase de planificación de medios y garantizando que las estrategias puedan activarse fácilmente a través del inventario global de Seedtag.

Como empresa creadora de publicidad Neuro-Contextual, Seedtag interpreta el interés, la emoción y la intención en tiempo real para convertir el contexto en la base de la planificación y la activación. Impulsado por la inteligencia Neuro-Contextual propia de Seedtag, Liz Agent actúa ahora como una interfaz conversacional estratégica para los clientes de Seedtag, combinando investigación, análisis y ejecución en una única experiencia conectada. En lugar de limitarse a recuperar información, Liz Agent maximiza todos los elementos de la campaña, incluidos el targeting, la creatividad y las recomendaciones sobre el enfoque del mensaje, para ofrecer insights alineados con el contexto y objetivos específicos de campaña, cerrando el ciclo entre la planificación y la acción.

“Liz Agent representa un gran avance en la forma en que nuestros clientes pueden interactuar con la inteligencia de Seedtag y utilizarla para pensar y desarrollar la estrategia de sus campañas”, afirma Kartal Goksel, CTO de Seedtag. “La IA siempre ha formado parte de nuestro ADN. Al integrar agentic AI, estamos permitiendo a los clientes planificar y activar campañas mediante una conversación natural con Liz, lo que facilita una mejor planificación de medios y una ejecución más rápida. Liz Agent garantiza que cada recomendación estratégica que hacemos esté respaldada por los datos Neuro-Contextuales más relevantes disponibles.”

Liz Agent está construido sobre un sofisticado sistema de coordinación multiagente que integra modelos de lenguaje (LLMs) de última generación con los datos exclusivos de Seedtag, sus herramientas y su profundo conocimiento del sector. Esta arquitectura transforma a Liz Agent en un socio estratégico especializado a través de cuatro pilares fundamentales:

Integración directa con la data de Seedtag: Esto garantiza que todas las recomendaciones estén basadas en inteligencia Neuro-Contextual exclusiva, en lugar de conocimientos genéricos de IA, ofreciendo sugerencias basadas en la data propia de Seedtag.

Esto garantiza que todas las recomendaciones estén basadas en inteligencia Neuro-Contextual exclusiva, en lugar de conocimientos genéricos de IA, ofreciendo sugerencias basadas en la data propia de Seedtag. Inteligencia proactiva: Liz no espera a recibir un brief, sino que utiliza network level analysis para monitorear la web abierta y la base de datos de Seedtag, identificando oportunidades proactivas, tendencias culturales e insights competitivos, transformando la inteligencia en acción.

Liz no espera a recibir un brief, sino que utiliza network level analysis para monitorear la web abierta y la base de datos de Seedtag, identificando oportunidades proactivas, tendencias culturales e insights competitivos, transformando la inteligencia en acción. Interfaz conversacional: Su capa conversacional redefine la activación de campañas, permitiendo que las marcas pasen de la inteligencia a la ejecución mediante una conversación simple y natural.

Su capa conversacional redefine la activación de campañas, permitiendo que las marcas pasen de la inteligencia a la ejecución mediante una conversación simple y natural. Del insight a la activación: Liz Agent integra la planificación y la ejecución. Las estrategias desarrolladas a través de la conversación pueden activarse instantáneamente en el inventario global de Seedtag.

“Liz Agent marca una nueva forma de interactuar con nuestra inteligencia Neuro-Contextual”, señala Sandra Raigoso, Country Manager Andina de Seedtag. “Para marcas y agencias en la región, significa poder tomar decisiones y activar estrategias publicitarias con una comprensión mucho más profunda del contexto y más humana para las audiencias.”

Los clientes de Seedtag ya pueden beneficiarse de Liz Agent, obteniendo acceso a insights más completos y logrando una planificación y ejecución de campañas más efectivas desde el primer día.

Sobre Seedtag

Seedtag es la empresa creadora de la publicidad Neuro-Contextual. Aplicando Liz, la IA propia de la compañía basada en neurociencia, Seedtag descifra en tiempo real los intereses, emociones e intenciones para ofrecer publicidad relevante y centrada en la privacidad en CTV, video y web abierta. El Contextual OS de Seedtag convierte el contexto en la base de la planificación moderna, ayudando a las marcas a generar conexiones más profundas que impulsan el rendimiento, al mismo tiempo que permite a los publishers maximizar el valor del contenido de calidad.

Fundada en 2014, Seedtag tiene sus sedes en Nueva York y Madrid, y cuenta con un equipo global de más de 700 profesionales en EMEA, LATAM, Norteamérica y APAC.