Publicado: agosto 13, 2026, 4:21 pm

🤖 UNLEASHING THE POWER OF AI · ANDICOM 2026 📍 CARTAGENA · EDICIÓN 41 La inteligencia artificial entra en su etapa decisiva: ANDICOM 2026 revela la agenda que marcará el futuro digital de América Latina Del 1 al 4 de septiembre en Cartagena, el principal congreso de tecnología y negocios de la región analizará cómo la IA está transformando la productividad, la competitividad y los modelos de negocio de empresas y gobiernos. 📅 1 al 4 de septiembre

🇪🇺 Unión Europea · Invitada de honor

🌎 Google · Microsoft · Fortinet y más

Bogotá, julio de 2026. La inteligencia artificial ha entrado en una nueva etapa. Después de años de experimentación, el reto ya no consiste en demostrar su potencial, sino en convertirlo en resultados concretos para las organizaciones, los gobiernos y la economía.

Ese será el eje de ANDICOM 2026, el principal congreso de tecnología y negocios de América Latina, que se realizará del 1 al 4 de septiembre en Cartagena. Bajo el concepto «Unleashing the Power of AI», la edición número 41 del congreso centrará su agenda en cómo la inteligencia artificial puede impulsar la productividad, fortalecer la competitividad, acelerar la innovación y generar valor para las organizaciones.

« La conversación sobre inteligencia artificial evolucionó. Hoy las organizaciones ya no preguntan qué puede hacer esta tecnología, sino cómo aplicarla para aumentar la productividad, fortalecer la competitividad y mejorar la toma de decisiones. ANDICOM será el escenario donde líderes globales compartirán experiencias y estrategias para convertir ese potencial en resultados concretos. — Mario Castaño, Director Técnico de CINTEL

📅 La agenda de ANDICOM 2026

📅 MARTES 1 DE SEPTIEMBRE ANDICOM Knowledge Hub 2026 – Business Impact Sessions Conversaciones estratégicas de alto nivel, casos reales y decisiones que impactan directamente al negocio → Paneles de alto nivel y casos de uso reales → Networking ejecutivo e insights accionables → CINTEL AI Forum · Gobernanza y adopción de agentes de IA → CyberShield Forum · Ciberseguridad en la era cuántica

📅 MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE IA y la nueva aceleración tecnológica La IA como infraestructura de desarrollo → IA como infraestructura estratégica → Plataformas de datos, nube y edge → IA en energía, salud, finanzas y manufactura → Competitividad global 📅 JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE Automatización, talento y confianza digital Desatar el poder de la IA en organizaciones y personas → Automatización y productividad → Ciberseguridad y confianza digital → Política, regulación y PND → Skill on AI y talento digital 📅 VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE Applied Tech Trends: tecnología de impacto El impacto macro de liberar el poder de la IA → Gobierno digital y servicios al ciudadano → Sostenibilidad y tecnología de impacto → IA aplicada y data predictiva → Visión de futuro: IA al servicio del bienestar

🇪🇺 INVITADA DE HONOR Unión Europea La Unión Europea participará en la apertura del congreso, fortaleciendo el diálogo sobre innovación, inversión y desarrollo tecnológico entre Europa y América Latina. La agenda también contará con la participación de altos representantes del nuevo Gobierno nacional.

🎤 Conferencistas confirmados

Pilar Manchón Google Cloud Inteligencia artificial y analítica de datos Marc Reguera Microsoft Transformación digital y IA aplicada Derek Manky Fortinet Ciberseguridad y amenazas digitales Raju Vegesna Zoho Corporation Soberanía tecnológica y SaaS Máximo Gurméndez Blend360 IA aplicada y analytics Eric Martorell Bouvier HPE Infraestructura digital y computación

ANDICOM 2026 reunirá a quienes están tomando las decisiones que definirán el futuro tecnológico de América Latina. 1 al 4 de septiembre · Cartagena, Colombia · Edición 41

¡No se pierda ANDICOM 2026! El principal congreso de tecnología y negocios de América Latina. Del 1 al 4 de septiembre en Cartagena, Colombia. 🤖 Ir a andicom.co → andicom.co