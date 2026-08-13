La inteligencia artificial entra en su etapa decisiva: ANDICOM 2026 revela la agenda que marcará el futuro digital de América Latina

Bogotá, julio de 2026. La inteligencia artificial ha entrado en una nueva etapa. Después de años de experimentación, el reto ya no consiste en demostrar su potencial, sino en convertirlo en resultados concretos para las organizaciones, los gobiernos y la economía.
Ese será el eje de ANDICOM 2026, el principal congreso de tecnología y negocios de América Latina, que se realizará del 1 al 4 de septiembre en Cartagena. Bajo el concepto «Unleashing the Power of AI», la edición número 41 del congreso centrará su agenda en cómo la inteligencia artificial puede impulsar la productividad, fortalecer la competitividad, acelerar la innovación y generar valor para las organizaciones.
andicom.co
📅 La agenda de ANDICOM 2026
La Unión Europea participará en la apertura del congreso, fortaleciendo el diálogo sobre innovación, inversión y desarrollo tecnológico entre Europa y América Latina. La agenda también contará con la participación de altos representantes del nuevo Gobierno nacional.
🎤 Conferencistas confirmados
El congreso más influyente del ecosistema digital en América Latina. Organizado por CINTEL, reúne cada año a líderes empresariales, autoridades públicas, expertos tecnológicos, académicos e inversionistas para analizar el impacto de las tecnologías digitales en la economía y la sociedad.
Centro de Innovación, Productividad y Desarrollo Tecnológico. Desde 1991 lidera proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en Colombia y la región. Reconocido por MinCiencias como Centro de Innovación y Productividad (CIP).