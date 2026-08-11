Connect Talks by WBC se consolida como uno de los eventos B2B más importante de la agenda de Colombia Tech Week 2026

Publicado: agosto 11, 2026, 8:33 am

🚀 COLOMBIA TECH WEEK 2026 🤝 EVENTO B2B · WBC Connect Talks by WBC se consolida como uno de los eventos B2B más importantes de la agenda de Colombia Tech Week 2026 Women Business Connect llega con su primera edición de Connect Talks, anuncia su expansión a Medellín y reafirma que una sola conexión puede cambiarlo todo. 📅 12 de agosto · Bogotá

📅 27 de agosto · Medellín

🎟️ Inscripción libre y por selección

Dentro de la agenda de Colombia Tech Week 2026, uno de los encuentros de mayor expectativa es Connect Talks by Women Business Connect (WBC), un evento B2B que se ha consolidado como uno de los espacios de networking, liderazgo y conexiones estratégicas más influyentes de Bogotá.

WBC nació con la idea de Yeimi Pedraza de impulsar negocios desde el liderazgo, la inspiración y el relacionamiento estratégico con propósito. En esta edición, la organización presentará por primera vez Connect Talks by WBC, marcando el inicio de una nueva etapa para eventos de mayor escala.

👥 Los tres fundadores detrás de WBC

Yeimi Pedraza Fundadora · WBC Impulsora de la visión original de WBC: negocios desde el liderazgo, la inspiración y el relacionamiento estratégico con propósito. José Baquero Cofundador · WBC Egresado distinguido de la Universidad de América en sus 70 años. Cree que «los negocios con propósito generan grandes alianzas». Valentina Monroy Cofundadora · WBC La socia más joven, reconocida por la Fundación I+D del expresidente Iván Duque. Prefiere guardar las sorpresas para el evento.

« Los negocios con propósito generan grandes alianzas. — José Baquero, cofundador de WBC · Ver nota Universidad de América

🎤 Connect Talks by WBC · Bogotá

📅 MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO · BOGOTÁ En alianza con Fundación ALNA, Arcos Dorados (McDonald’s), JetSMART, Gravedad Cero, Infobip, el Colegio Rochester y la Universidad de América. Una articulación entre empresas, instituciones y organizaciones que demuestra que los negocios con propósito generan grandes alianzas. 🎟️ Registrarse aquí → Inscripción libre y por selección · luma.com/colombia-ngm9

Fundación ALNA

Arcos Dorados · McDonald’s

JetSMART

Gravedad Cero

Infobip

Colegio Rochester

Universidad de América

🌺 Gran noticia: WBC llega por primera vez a Medellín

Yeimi Pedraza reveló durante la entrevista una de las noticias más importantes para la comunidad: Women Business Connect llegará por primera vez a Medellín. La primera edición en la capital antioqueña se realizará el jueves 27 de agosto de 2026 en alianza con Uniandinos, marcando un nuevo capítulo en la expansión de la comunidad.

Esta llegada será posible gracias a la colaboración de Verónica Vásquez, fundadora de Eco Mujeres y cofundadora de Reaceiplas, quien se suma al propósito de fortalecer el ecosistema de liderazgo, emprendimiento e innovación en la región.

«Medellín representa un paso grande en nuestra visión de construir una comunidad empresarial cada vez más fuerte y conectada. Queremos llevar la esencia de WBC a nuevas ciudades y seguir demostrando que una sola conexión puede cambiarlo todo.» — Yeimi Pedraza, fundadora de WBC

📅 JUEVES 27 DE AGOSTO · MEDELLÍN · EN ALIANZA CON UNIANDINOS Programación del primer WBC en Medellín ✦

3 paneles de conversación con ejecutivos de la región e invitados de toda Colombia ✦

2 Inspire Moments — los espacios tipo Ted Talks de WBC 🌺 Registrarse para Medellín → Encuentro privado y exclusivo · luma.com/p12jqwsu