Larga vida a las Pymes que protegen cada paso de su historia.

En tu pyme cada activo cuenta. Desde la máquina que permite producir, el inventario que respalda las ventas, los equipos que mantienen la operación en marcha o el local donde se atienden los clientes — son mucho más que recursos del negocio. Son piezas fundamentales para seguir creciendo.
Cuando una Pyme piensa en el futuro, no solo piensa en vender más o llegar a nuevos clientes. También piensa en cómo proteger aquello que hace posible todo lo anterior, porque crecer implica asumir nuevos retos, pero también nuevas responsabilidades.
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Un daño en la infraestructura, una falla en equipos clave, la pérdida de inventario o cualquier imprevisto puede generar gastos inesperados que impactan directamente la operación. Y cuando la operación se detiene, también pueden verse afectados los ingresos, los compromisos con clientes y los planes de crecimiento.
La realidad es que ningún negocio está exento de enfrentar situaciones inesperadas. La diferencia está en qué tan preparado se está para responder.
🛡️ ¿Qué activos pueden proteger?
💡 La solución: Banco de Bogotá + Seguros Alfa
El Banco de Bogotá y Seguros Alfa presentan una solución diseñada para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en la protección de los activos que respaldan su operación — para que los empresarios puedan enfocarse en lo más importante: seguir haciendo crecer su negocio.
8 planes flexibles para elegir la protección que mejor se adapta a cada empresa
Sin inspecciones ni papeleos — contratación ágil y sencilla
Pago mensual o anual — la forma que mejor se adapte al flujo de caja del negocio
10% de descuento al elegir el pago anual