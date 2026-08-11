Publicado: agosto 11, 2026, 5:06 pm

🏢 BANCO DE BOGOTÁ · SEGUROS ALFA 🛡️ PROTECCIÓN PARA PYMES Larga vida a las Pymes que protegen cada paso de su historia El Banco de Bogotá y Seguros Alfa presentan una solución diseñada para proteger los activos que hacen posible la operación de las pequeñas y medianas empresas colombianas. 📋 8 planes flexibles

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En tu pyme cada activo cuenta. Desde la máquina que permite producir, el inventario que respalda las ventas, los equipos que mantienen la operación en marcha o el local donde se atienden los clientes — son mucho más que recursos del negocio. Son piezas fundamentales para seguir creciendo.

Cuando una Pyme piensa en el futuro, no solo piensa en vender más o llegar a nuevos clientes. También piensa en cómo proteger aquello que hace posible todo lo anterior, porque crecer implica asumir nuevos retos, pero también nuevas responsabilidades.

⚠️ LA REALIDAD QUE NINGÚN NEGOCIO PUEDE IGNORAR Un daño en la infraestructura, una falla en equipos clave, la pérdida de inventario o cualquier imprevisto puede generar gastos inesperados que impactan directamente la operación. Y cuando la operación se detiene, también pueden verse afectados los ingresos, los compromisos con clientes y los planes de crecimiento. La realidad es que ningún negocio está exento de enfrentar situaciones inesperadas. La diferencia está en qué tan preparado se está para responder.

🛡️ ¿Qué activos pueden proteger?

⚙️ Maquinaria Equipos de producción 📦 Inventarios Stock y mercancía 💻 Equipos Tecnología y operación 🏪 Infraestructura Local e instalaciones

💡 La solución: Banco de Bogotá + Seguros Alfa

El Banco de Bogotá y Seguros Alfa presentan una solución diseñada para acompañar a las pequeñas y medianas empresas en la protección de los activos que respaldan su operación — para que los empresarios puedan enfocarse en lo más importante: seguir haciendo crecer su negocio.

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Sin inspecciones ni papeleos — contratación ágil y sencilla ✦

Pago mensual o anual — la forma que mejor se adapte al flujo de caja del negocio 💰

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